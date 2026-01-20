Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

La conductora no pierde el ritmo mientras está instalada en la ciudad costera por las grabaciones de su programa (Video: Instagram)

Juana Viale, instalada en Mar del Plata por las grabaciones de Almorzando con Juana (El Trece), volvió a demostrar que el ejercicio es una parte fundamental de su vida, esté donde esté. La actriz y conductora se mostró activa en la ciudad costera, compartiendo en sus historias de Instagram una serie de videos y fotos donde se la ve corriendo por la rambla y los paseos costeros de la ciudad, con el mar y las playas de fondo.

En las imágenes, Juana luce su clásico look deportivo: top negro, short azul y gorra gris, desafiando el calor y el viento característicos de la costa atlántica. El ritmo firme y la energía que transmite confirman que para ella el entrenamiento físico es mucho más que una cuestión estética: es un ritual diario, una fuente de bienestar y una manera de conectar con la naturaleza, despejar la mente y recargar energías antes de una jornada de grabación televisiva.

La postal de Juana corriendo junto al mar es casi una marca registrada de sus veranos: la actriz aprovecha cada destino para mantener la constancia en su entrenamiento, explorando nuevos paisajes y sumando kilómetros incluso en medio de la vorágine de la televisión en vivo. El ejercicio, para Juana, es una forma de autocuidado, disciplina y equilibrio, que la acompaña en cada etapa y que comparte con sus seguidores como parte de su filosofía de vida.

Así, incluso en Mar del Plata y con la agenda llena, Juana Viale demuestra que el movimiento, la salud y el tiempo para uno mismo son prioridades innegociables y parte de su identidad personal y profesional.

En su segunda emisión del año, Juana Viale mostró el look que le realizó la diseñadora enterriana Ariana Stoll (Almorzando con Juana – El Trece)

Hace apenas una semana, Juana Viale eligió Mar del Plata como escenario para inaugurar la temporada de verano y dar inicio a una nueva etapa de Almorzando con Juana (El Trece). Fiel a la tradición familiar, la conductora volvió a la ciudad balnearia que tantas veces compartió con su abuela, Mirtha Legrand, pero esta vez apostó por un giro rotundo en su imagen.

Después de años de colaboración con Gino Bogani, en esta ocasión Juana confió el diseño de su vestuario a una nueva figura del diseño argentino: Ariana Stoll, una joven entrerriana de apenas 21 años.

La presentación del nuevo look fue uno de los momentos más celebrados del programa. Ella había anticipado antes de irse de la ciudad de Buenos Aires que aprovechará el verano para incursionar en diseños modernos y de vanguardia. Con su frescura y espontaneidad habitual, Juana saludó a la audiencia. “¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Otra vez acá, en Mar del Plata. ¿Cómo les va? Estoy muy feliz de estar acá. Y tengo unos jazmines que no los pueden oler, pero no saben lo que son. ¿Y qué tengo puesto? El segundo lookete seleccionado es un mono de crep verde turquesón. Está bordado con tul y pedrería en verdecito más oscuro, como pueden ver. Es divino este lookete hermoso”, comentó la conductora.

Para su segundo programa desde Mar del Plata eligió un mono con detalles en tul y pedrería (Prensa El Trece)

Y quién tenemos acá, Ariana Cecilia Stoll, de Nogoyá, Entre Ríos”, anunció entre aplausos y vítores. “La diseñadora. ¿Cómo estás?”. Ariana, visiblemente conmovida, respondió: “Muy bien, acá estoy muy emocionada...”.

Juana no tardó en destacar el talento y la juventud de la diseñadora: “Feliz de estar acá luciendo tu look. Así que, bueno, contame un poco vos... Me dijiste que te recibiste hace poquito. Tenés 21 años, ¡es una bebé!. Toda la carrera por delante”. Ariana confirmó: “Sí, exactamente. Hace un mes terminé la carrera. Así que, bueno, acá estamos empezando. Estoy produciendo una colección”. Juana no ocultó su alegría: “¡Muy bien!”.

La joven diseñadora expresó su orgullo: “Estoy orgullosa y muy feliz. Muchas gracias”. Juana le devolvió la gentileza: “No, feliz de estar acá luciendo tu look. Así que, que todo el mundo vea tu arte y... Un beso allá a Nogoyá, ¿no?, Entre Ríos. Que nos están viendo, claro. Bueno, muchas gracias”. Ariana agradeció: “Gracias a vos”.