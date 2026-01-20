Teleshow

Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

La conductora se mostró activa en sus redes sociales y gozó de la rambla marplatense

Guardar
La conductora no pierde el ritmo mientras está instalada en la ciudad costera por las grabaciones de su programa (Video: Instagram)

Juana Viale, instalada en Mar del Plata por las grabaciones de Almorzando con Juana (El Trece), volvió a demostrar que el ejercicio es una parte fundamental de su vida, esté donde esté. La actriz y conductora se mostró activa en la ciudad costera, compartiendo en sus historias de Instagram una serie de videos y fotos donde se la ve corriendo por la rambla y los paseos costeros de la ciudad, con el mar y las playas de fondo.

En las imágenes, Juana luce su clásico look deportivo: top negro, short azul y gorra gris, desafiando el calor y el viento característicos de la costa atlántica. El ritmo firme y la energía que transmite confirman que para ella el entrenamiento físico es mucho más que una cuestión estética: es un ritual diario, una fuente de bienestar y una manera de conectar con la naturaleza, despejar la mente y recargar energías antes de una jornada de grabación televisiva.

La postal de Juana corriendo junto al mar es casi una marca registrada de sus veranos: la actriz aprovecha cada destino para mantener la constancia en su entrenamiento, explorando nuevos paisajes y sumando kilómetros incluso en medio de la vorágine de la televisión en vivo. El ejercicio, para Juana, es una forma de autocuidado, disciplina y equilibrio, que la acompaña en cada etapa y que comparte con sus seguidores como parte de su filosofía de vida.

Así, incluso en Mar del Plata y con la agenda llena, Juana Viale demuestra que el movimiento, la salud y el tiempo para uno mismo son prioridades innegociables y parte de su identidad personal y profesional.

En su segunda emisión del año, Juana Viale mostró el look que le realizó la diseñadora enterriana Ariana Stoll (Almorzando con Juana – El Trece)

Hace apenas una semana, Juana Viale eligió Mar del Plata como escenario para inaugurar la temporada de verano y dar inicio a una nueva etapa de Almorzando con Juana (El Trece). Fiel a la tradición familiar, la conductora volvió a la ciudad balnearia que tantas veces compartió con su abuela, Mirtha Legrand, pero esta vez apostó por un giro rotundo en su imagen.

Después de años de colaboración con Gino Bogani, en esta ocasión Juana confió el diseño de su vestuario a una nueva figura del diseño argentino: Ariana Stoll, una joven entrerriana de apenas 21 años.

La presentación del nuevo look fue uno de los momentos más celebrados del programa. Ella había anticipado antes de irse de la ciudad de Buenos Aires que aprovechará el verano para incursionar en diseños modernos y de vanguardia. Con su frescura y espontaneidad habitual, Juana saludó a la audiencia. “¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Otra vez acá, en Mar del Plata. ¿Cómo les va? Estoy muy feliz de estar acá. Y tengo unos jazmines que no los pueden oler, pero no saben lo que son. ¿Y qué tengo puesto? El segundo lookete seleccionado es un mono de crep verde turquesón. Está bordado con tul y pedrería en verdecito más oscuro, como pueden ver. Es divino este lookete hermoso”, comentó la conductora.

Para su segundo programa desde
Para su segundo programa desde Mar del Plata eligió un mono con detalles en tul y pedrería (Prensa El Trece)

Y quién tenemos acá, Ariana Cecilia Stoll, de Nogoyá, Entre Ríos”, anunció entre aplausos y vítores. “La diseñadora. ¿Cómo estás?”. Ariana, visiblemente conmovida, respondió: “Muy bien, acá estoy muy emocionada...”.

Juana no tardó en destacar el talento y la juventud de la diseñadora: “Feliz de estar acá luciendo tu look. Así que, bueno, contame un poco vos... Me dijiste que te recibiste hace poquito. Tenés 21 años, ¡es una bebé!. Toda la carrera por delante”. Ariana confirmó: “Sí, exactamente. Hace un mes terminé la carrera. Así que, bueno, acá estamos empezando. Estoy produciendo una colección”. Juana no ocultó su alegría: “¡Muy bien!”.

La joven diseñadora expresó su orgullo: “Estoy orgullosa y muy feliz. Muchas gracias”. Juana le devolvió la gentileza: “No, feliz de estar acá luciendo tu look. Así que, que todo el mundo vea tu arte y... Un beso allá a Nogoyá, ¿no?, Entre Ríos. Que nos están viendo, claro. Bueno, muchas gracias”. Ariana agradeció: “Gracias a vos”.

Temas Relacionados

Juana VialeAlmorzando con Juana

Últimas Noticias

El verano apacible de Florencia Bas: de compras en el súper a la espera de su primer nieto con Ricardo Darín

Mientras aguarda el nacimiento del hijo del Chino y Úrsula Corberó, disfruta de la calma y la rutina en Punta del Este

El verano apacible de Florencia

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron luego de dos años casados

La expareja de Juana Viale usó sus redes sociales para confirmar la ruptura con la conductora chilena

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Luego de sus vacaciones en Brasil, el comunicador regresó a su programa en Gelatina y evitó hablar de la propuesta de matrimonio a la cantante

La reacción de Pedro Rosemblat

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

En plena emisión de The Balls, el actor chileno le contó a los participantes la actividad que lleva adelante el nene

Benjamín Vicuña compartió su orgullo

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

El coreógrafo habló con Teleshow y contó sus emociones por la llegada de Vito, el hijo de Sofía y Santiago Ramundo

La felicidad de Aníbal Pachano
DEPORTES
Faustino Oro logró otra contundente

Faustino Oro logró otra contundente victoria en el Challengers de Países Bajos y es uno de los escoltas

El Inter de Lautaro Martínez recibe al Arsenal por la séptima fecha de la Champions League: la agenda completa

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

TELESHOW
El verano apacible de Florencia

El verano apacible de Florencia Bas: de compras en el súper a la espera de su primer nieto con Ricardo Darín

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron luego de dos años casados

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

INFOBAE AMÉRICA

Tensión por Groenlandia: el primer

Tensión por Groenlandia: el primer ministro de Canadá advirtió que Rusia es “una clara amenaza para el Ártico”

Presidentes de Brasil, Ecuador y Guatemala asistirán al Foro de la CAF en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 convoca a líderes mundiales en Panamá

La poeta Rachel Eliza Griffiths desvela la intimidad de su vida con Salman Rushdie

El misterio de la polilla “caniche” que asombra a los científicos por su llamativa apariencia