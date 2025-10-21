Teleshow

Risas, amigos y relax: el viaje de Sofía Pachano y Santiago Ramundo a Río de Janeiro antes de que nazca su bebé

En plena cuenta regresiva, la actriz agradeció a quienes la acompañan y se permitió disfrutar de los momentos previos al nacimiento de su hijo

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Acompañada por su pareja y amigos, Sofía Pachano disfrutó de unos días en Río de Janeiro previo al nacimiento de su bebé (Instagram)

En este 2025 marcado por el baby boom del espectáculo argentino, Sofía Pachano y Santiago Ramundo se posicionan como una de las parejas más queridas y seguidas por sus fanáticos. Desde el anuncio de la espera de su primer hijo juntos, allá por mediados de julio, la pareja no dejó de contagiar entusiasmo y ternura ante las novedades de esta nueva etapa. Y en medio de esa vorágine de gestaciones y preparativos, Sofía decidió organizar un viaje a Río de Janeiro junto a su pareja y un grupo íntimo de amigos, transformando la espera en una despedida divertida y llena de momentos para el recuerdo.

Para documentar la experiencia, Sofía montó en sus redes un video colorido y espontáneo, tan auténtico como la aventura en sí. El registro audiovisual arrancó desde el aeropuerto, con esa mezcla de nervios, mate, valijas y risas que solo tienen los viajes en grupo. “Arrancamos la despedida de la panza, ¿a dónde vamos?”, comentó Sofía mientras mostraba su remera con el nombre de la ciudad brasileña impreso con orgullo, algo estirada sobre la panza de embarazo. “No se lee, Sofi, está muy estirado eso”, le bromeó uno de sus compañeros, dando la nota de ligereza que atraviesa todo el clip.

La previa no tardó en volverse reflexión. De camino al avión, uno de los amigos se anticipó: “Vamos a extrañar un montón la panza”, y Santiago, padre del bebé, le apuntó con realismo: “Faltan tres meses todavía”. Lejos de cualquier producción artificial, el video muestra también detalles del vuelo: Sofía contó, entre risueña y resignada, que al ser los más altos del grupo, terminaron viajando separados en salidas de emergencia.

El divertido look que eligió
El divertido look que eligió la hija de Aníbal Pachano para viajar con su pareja y amigos

El espíritu de celebración se hizo más fuerte en suelo brasileño. Fragmentos de caminatas, bailes y risas a metros de la playa delinearon las jornadas vividas en Río de Janeiro. Sofía animaba la escena preguntando, “¿Quién está debutando en Río de Janeiro?”, mientras una de sus amigas se animaba a un paso de baile improvisado bajo el sol. El clip cierra con el típico brindis grupal de cualquier viaje entre amigos: esta vez, Sofía, fuera de cámara, levantó su vaso de agua junto a los porrones de cerveza de sus compañeros.

El posteo, además de las imágenes, estuvo acompañado por un texto donde la futura mamá puso en palabras lo que implica atravesar la última etapa antes del nacimiento. “Unos días en Río. Arranqué el viaje diciendo que era una despedida de la panza jaja pero en verdad es una despedida a mi vieja yo o una despedida de la individualidad”, reflexionó. Sofía confesó que le resulta “un poco difícil poner en palabras lo que estos días con mis amigos y Santi significan para mí”. Recordó cómo, años atrás, se propuso “viajar y llenarse de experiencias inolvidables”, y cómo esos momentos los atesora en el corazón.

Sofía se sentó alejada de
Sofía se sentó alejada de su grupo de amigos debido a que eran más altos y los ubicaron en las salidas de emergencias
La futura mamá y sus
La futura mamá y sus amigos bailando en medio del hospedaje en Río de Janeiro

Pero la alegría ahora es transversal: la hija de Aníbal Pachano, plenamente consciente de la decisión que tomó al formar una familia, admite que va a extrañar a la “Sofi” que se subía a un avión con amigos y solo tenía que acomodar temas laborales, así como también esos mates y paseos con Santi, los dos solos. Sin embargo, la felicidad de lo que viene le explota en el pecho: “Mi amor se expande hacia algo maravilloso, fue una decisión plenamente consciente que suceda”. Pero no deja de reconocer el vértigo propio de la transición: “Que explosión de sentimientos encontrados... Santi, te amo, qué desafío, qué miedo, qué todo”.

Sofía Pachano con su pareja
Sofía Pachano con su pareja y un grupo de amigos disfrutaron de unos días en Río de Janeiro (Instagram)

Entre las risas, las caminatas, los bailes y los antojos de caipirinha, Sofía no perdió de vista lo único realmente importante: la familia que está a punto de fundar. “Solo imaginar que la próxima vez que pise Río será con el bebé, una mini zunguita, el aire carioca y yo pudiendo tomar una gelada ya quiero que salga y estemos los tres juntos”, expresó.

Sofía disfrutando de las salidas
Sofía disfrutando de las salidas en Río de Janeiro (Instagram)

Y en el cierre, dedicó unas palabras a sus amigos, especialmente a Delfi: “Gracias por tu alegría y sonrisas inagotables, por hablarle a la panza en cetáceo para que bebé millas patee”. También mencionó a otros de sus acompañantes, Mati y Gabi. “Son fabulosos, los amo. No puedo ni escribir dos palabras sin llorar cuando pienso en ustedes y la amistad que construimos en los últimos años. De afuera nadie nos entiende, pero de adentro se siente todo tan espectacular (por favor no se olviden de mí ahora que voy a ser mamá los amo no me dejen)”, firmó, no sin antes dejar el sello de autenticidad: “La Sofi hormonal”.

Entre playas, emociones, risas y confesiones, la despedida de la futura mamá de la “panza” fue una celebración a la amistad, la pareja y la maternidad consciente, con cada paso compartido y atesorado antes del gran comienzo de una nueva vida.

Temas Relacionados

Sofía PachanoSantiago RamundoRío de JaneiroViajeEmbarazoBebéAmigos

Últimas Noticias

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

En medio de la polémica que generó su reencuentro con las gemelas en Tigre, la bailarina decidió responder a los usuarios y contar el trasfondo de la situación que coincidió con el Día de la Madre

Cinthia Fernández enfrentó las críticas

Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”

La presidenta de la Casa del Teatro hizo referencia al vínculo que mantiene con la actriz y cantante luego de que la pareja blanqueó su presente sentimental

Linda Peretz se refirió a

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”

La modelo se instaló en el país para formar parte de MasterChef Celebrity y habló de la decisión que tomaron en conjunto con el jugador del Chelsea

Valentina Cervantes contó cómo lleva

Evangelina Anderson habló de la posibilidad de salir con un futbolista luego de su separación de Martín Demichelis

La modelo se sinceró sobre su vida sentimental a meses de terminar su matrimonio de 18 años con el exdeportista y padre de sus hijos

Evangelina Anderson habló de la

Cruces, salidas y rumores de romance: Grego Rosselló contó la historia detrás de su video viral con Chechu Bonelli

El conductor habló de las versiones que lo vincularon con la modelo, recientemente separada de Daría Cvitanich, a raíz de las imágenes que circularon en un boliche

Cruces, salidas y rumores de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ruta 7: un camión que

Ruta 7: un camión que transportaba cerdos volcó en Chacabuco y los vecinos se robaron a los animales

Cambios de Gabinete: uno por uno, los ministros que se van, los que podrían irse y los reemplazantes que suenan

Cómo los animales interpretan una ilusión óptica: diferencias entre especies reveladas por la ciencia

“Los interceptaron para robarles”: la hipótesis de las hijas del jubilado que desapareció con su pareja en Chubut

Javier Milei llega a Córdoba en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas: cómo será la recorrida

INFOBAE AMÉRICA
El líder golpista de Madagascar

El líder golpista de Madagascar avanza con la formación de un Gobierno bajo control militar

La Filarmónica de Israel en Nueva York: el tenso clima exterior no empañó “la voz de la música”

Zelensky advirtió que la demora de Estados Unidos en enviar misiles Tomahawk a Ucrania enfría la vía diplomática con Rusia

Estados Unidos evalúa imponer aranceles del 100% a Nicaragua y expulsarla del tratado de libre comercio

Recuperando el pulmón natural de Lima: así avanza el plan científico para salvar las Lomas de Mangomarca

TELESHOW
Cinthia Fernández enfrentó las críticas

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”

Evangelina Anderson habló de la posibilidad de salir con un futbolista luego de su separación de Martín Demichelis

Cruces, salidas y rumores de romance: Grego Rosselló contó la historia detrás de su video viral con Chechu Bonelli