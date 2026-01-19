Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Se viralizó un video de la cantante de 2022 cuando se presentó en Córdoba y terminó expresando su malestar con los sonidistas (Video: TikTok/ Gabivalverdeok)

Durante un recital en Córdoba, Karina La Princesita protagonizó un momento de tensión al manifestar su malestar por un problema de sonido que la obligó a modificar su presentación en vivo. El momento, que se viralizó en estos días y pertenece a una presentación que tuvo la artista en 2022, mostró el enojo de la cantante y todo su carácter para sobrellevar una situación incómoda sobre el escenario.

“Me gustaría no hacer playback, por favor. Gracias. Pero yo prefiero hacer en vivo, así que si me dejás la pista sola...”, reclamó la artista ante una multitud que no dejó de apoyarla con aplausos y gritos.

La noche transcurría con normalidad cuando, al disponerse a interpretar la canción “No lo voy a lamentar”, Karina advirtió que la pista incluía su voz grabada, lo que limitaba la posibilidad de cantar en directo. A pesar de la situación, la cantante mantuvo la comunicación directa con sus seguidores y no dudó en exponer su incomodidad frente a la audiencia. “Pueden disfrutar el video de fondo”, anunció en tono irónico, mientras los fans respondían con gritos y muestras de afecto.

“Decime el nombre, así lo nombramos... Pensé que era como yo, que iba al frente”, se despachó Karina La Princesita enojada en pleno show en Córdoba (TikTok)

Ante la confusión, Karina insistió varias veces en que prefería interpretar el tema en vivo y solicitó al staff técnico que le proporcionaran únicamente la pista instrumental. “Decíme el nombre, así lo nombramos”, desafió con humor mientras buscaba identificar al responsable de la operación de sonido. La respuesta fue esquiva y la cantante bromeó con acidez: “Pensé que era como yo, que iba al frente”.

La interacción con el equipo técnico continuó, mientras intentaban resolver el inconveniente. La intérprete aseguró que daría “todo el tiempo que necesiten”, comprendiendo que se trataba de un momento difícil para los operadores, y remarcó la complicidad con el público local: “La gente de Córdoba nos banca”. La situación se resolvió finalmente con Karina aceptando cantar con la pista “desfasada”, resignando su intención de ofrecer una versión completamente en vivo, pero sin perder el ánimo ni la cercanía con sus fans. “Echado”, lanzó, picantísima dirigiéndose a los técnicos del recital.

El video de Karina La Princesita mostró todo el carácter de la cantante por un problema de la música en un show

En marzo de 2023 la intérprete de “Corazón mentiroso” y “Con la misma moneda” interrumpió su show por un conflicto con los técnicos de sonido. La tensión se hizo evidente cuando la cantante se dirigió a su equipo desde el escenario: “Yo no sé de sonido. Si vos no sabés mandá a alguien que lo de vuelta. No me hagas señales a mí porque estoy cantando”, reclamó, ante el público, como captaron las imágenes grabadas en vivo.

La incomodidad continuó con un pedido directo a un técnico que estaba a su lado: “Y vos, que estás ahí, fijate que estoy gritando como una loca, subime el volumen. No tengo que estar haciendo señas como una loca, te lo pido por favor”, insistió la artista.

Frente a las explicaciones técnicas de su equipo, que buscaba evitar acoples bajando el volumen, la cantante fue clara: “Si me acopla es porque no estás haciendo bien tu trabajo, asi que...por favor”, respondió con firmeza.

La cantante cortó abruptamente su presentación debido a los problemas de sonido en el lugar

La propia Karina explicó que recurrió al reclamo público tras varios intentos previos. “Antes de decírselo en público, se los dije con señas veinte veces, pero ya que no me entendieron no me queda otra opción”, aclaró, frente a la ovación de quienes estaban presentes.

Ese mismo año en 2023, durante la madrugada del domingo, en el evento CBaila realizado en el complejo Art Media de la Ciudad de Buenos Aires, Karina en medio de su presentación expresó su descontento con el personal técnico del lugar, señalando: “No puede ser que conecten mal los cables y estemos sonando tan mal”. Además, remarcó que la responsabilidad no recaía en su equipo sino en la organización del boliche: “No es un problema nuestro, es de ustedes, háganse cargo”.

Karina advirtió que tenía otro compromiso, pero insistió en que no podía retirarse sabiendo que el público había pagado la entrada y la calidad de sonido no era la adecuada. Dirigiéndose tanto a la organización como al público, pidió que los encargados de sonido den la cara, subrayando: “Estos errores no tienen que pasar, muchachos. Trabajan en la noche, vamos”, lanzó.