La noche de las confesiones inesperadas en MasterChef Celebrity: “¿Con quién estarías del elenco?

Los participantes del reality de cocina le respondieron a Yanina Latorre: "¿a quien le darías de MasterChef?"

El ambiente en el estudio de MasterChef Celebrity Edición Especial se volvió relajado y divertido cuando Yanina Latorre lanzó la pregunta: “¿Con quién estarías del certamen si no tuvieras casado?”. La consigna generó una cadena de bromas cómplices y respuestas ingeniosas entre los participantes.

Todo comenzó con Wanda Nara, quien, entre risas, presumió el supuesto “poder de conquista” de su famosa torta de manzana. “A mi primer matrimonio lo enamoró de tal manera que dije: ‘Bueno, capaz’”, contó Wanda, en referencia a Maxi López. Entre comentarios de los jurados y compañeros sobre la receta, Damián Betular aclaró: “El primero es Maxi, ¿no?” y la conversación continuó con guiños sobre la suerte de Wanda con sus parejas gracias a la manzana. La dinámica fue animando a todos, hasta que Latorre propuso el juego de las “parejas hipotéticas”.

Yanina no dudó en dirigir la primera pregunta a Cachete: “Si no estuvieras casado, ¿con quién estarías del elenco?”. La consulta desató risas generales, mientras Martitegui y Wanda Nara sugerían candidatos entre los solteros como Andy Chango o Ian Lucas. Wanda remató: “Le voy a hacer una torta de manzana a Cachete”, sumando humor al intercambio.

Wanda Nara contó que le haría una torta de manzanas a Rusherkin

La atención pasó entonces a La Joaqui, quien respondió con seguridad al ser consultada: “Con la Reini”, lo que fue celebrado por los presentes. Enseguida, Latorre enfocó al Turco Husain, quien primero hizo oídos sordos, pero ante la insistencia, respondió divertido: “A vos”. La escena siguió con la intervención de Miguel Ángel Rodríguez y el propio Turco reafirmando su elección con humor.

Mientras Marixa Balli esquivaba la pregunta afirmando estar concentrada en la cocina, Emilia Attias sí se sumó al desafío: “Dije Wanda”, confesó. Maxi López, expareja de Wanda, intervino con picardía: “Bueno, la relación es buena, es buena”. Emilia definió a Wanda como “una loca divertida” y agregó: “Me imagino lo que debe haber sido compartir la vida con ella, en un momento complicado”. Maxi aportó con humor: “Hoy es un buen partido”, a lo que Emilia respondió: “Hoy es un buen partido, ¿no?” y Maxi insistió: “Y sí, tiene una cartuchera importante”.

La ronda de bromas siguió con Cachete y la “tía Susy” (Susana Roccasalvo). Latorre quiso esclarecer la elección de Susana, pero ella aclaró: “Yo no le dije a nadie”. Evangelina Anderson mantuvo el juego al seleccionar a “la tía Su”, mientras Marixa Balli acotó sobre la conductora de SQP: “Hoy vino como loca”. La complicidad aumentó gracias a los comentarios de Evangelina: “Cache está muy sexy hoy y la tía Susy, enloquecida”. Roccasalvo, divertida, contestó: “Qué batidores que tenés, Cachete. Epa. Me mata ese pareja ficticia la tía Susy con Cachete”. Para cerrar, Maxi López advirtió risueño: “Ojo, ojo Cachete y la tía Susy”.

Esther Goris relató su historia con Robert de Niro

En la edición especial también recordaron la anécdota que contó Esther Goris y su chance desperdiciada de pasar una noche con Robert De Niro.

Wanda Nara comenzó el juego y dijo que buscaba detalles jugosos sobre ese “chisme internacional”. En medio de risas, la actriz aceptó retroceder en el tiempo y narrar cómo, a sus 23 años, fue invitada a una fiesta “muy especial” a la que llegó un poco tarde.

Goris describía el instante en que se encontró frente a frente con una figura inesperada: Robert De Niro. La actriz advirtió que el actor de El Padrino andaba por los “cuarenta y pico”, aunque matizó no haberse sentido intimidada por el contexto.

Entre copas de champán y frases intercambiadas en un idioma indefinido —“Hablamos toda la noche, no sé en qué idioma, porque yo no hablaba inglés”—, el encuentro se volvió cada vez más surrealista.

El relato avanzó mientras la actriz aportó un matiz burbujeante que hizo que la conversación se tornara más animada y espontánea. “Cuanto más champán iba tomando yo, más entusiasmada estaba y más le hablaba. Insisto, no sé en qué idioma”, comentó, logrando que el clima de complicidad en el estudio creciera.

La historia dio un giro cuando Lito Cruz apareció en escena para transmitirle un mensaje inesperado: “Bob quiere tomar un café con vos”. El desconcierto y la sorpresa dominaron el momento. “Y yo cuando veo eso, digo, pero, ¿este Bob qué se cree? Decile que por lo menos se moleste él en subir. Y me doy vuelta otra vez, que acá está lo grave, y lejos de esperarlo desnuda le digo: ‘mejor decile que ni se moleste’”.

El remate de la anécdota llegó cuando Wanda Nara, con su estilo directo, preguntó: “¿Te lo comiste o no te lo comiste a De Niro?”. Goris, fiel a la verdad, cerró el relato con una frase que desató risas y alivió la tensión: “¡Qué me lo voy a comer si no tomé ni el café!”