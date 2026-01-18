Emilia Attias fue a ver a Nico Vázquez al teatro: “Es sublime”

La actriz fue a ver a su excompañero de elenco a la calle Corrientes (Video: Instagram)

Emilia Attias vivió una noche de emoción y reencuentro en el teatro al asistir a la función de Rocky, la impactante obra dirigida y protagonizada por Nico Vázquez que se presenta en calle Corrientes. La actriz, que fue especialmente invitada al estreno, no solo celebró la calidad del espectáculo, sino que también compartió su admiración por el trabajo de su amigo y su equipo, dejando en claro que la puesta la sorprendió y la conmovió de principio a fin.

En sus redes sociales, Emilia compartió una imagen del saludo final en el escenario y escribió: “Ufffff. No entiendo nada. ¡Esto es un montón! Felicitaciones, @nicovazquezok. ¡La rompen toda! El nivel de producción es sublime. @rockyteatro”, dejando en claro su asombro y la energía vibrante que transmite la puesta. Al salir de la función, Emilia se reencontró con Nico y posaron juntos para una foto que él mismo publicó con el mensaje: “Hermoso verte ayer, amiga. Te quiero mucho, @emilia_att”.

La velada se completó con una imagen grupal junto a Dai Fernández —compañera de elenco y actual pareja de Nico— y el novio de Emilia, todos celebrando el éxito del show y la amistad que los une. Al dialogar con su amigo y excopañero de trabajo, Emilia profundizó su entusiasmo: “El código cinematográfico que tiene es muy presente. Sentís que estás adentro de la película. Es una locura. Es como que te meten el corazón en el corazón de Rocky“.

Emilia y Nico luego de la obra

Emilia, Nico y Dai Fernández tras la función

Fernández también tuvo sus elogios por el trabajo que hace arriba del escenario: "Difícil de bajar la altura del personaje, que también está en el corazón de un montón de personas. Es sensible, tiene un montón de colores y estás superbién en todos los tonos. Y estás un montón, como que estás superpresente en la obra. Maravilloso”.

Esta velada tuvo un condimento extra: fue la primera vez que Emilia y Dai Fernández se mostraron juntas en público luego de la separación de Vázquez y Gimena Accardi. No es un dato menor, ya que durante años la pareja de Nico y Gime mantuvo una amistad cercana con Emilia, vínculo que nació en las grabaciones de “Casi Ángeles” y que los unió dentro y fuera de la pantalla.

La función se transformó así en una doble celebración: por la calidad, el riesgo y la entrega de la producción y por el reencuentro entre amigos y colegas que se elogian y se acompañan en cada nuevo desafío. Para Emilia Attias, la versión teatral de “Rocky” no solo impactó por su despliegue técnico y actoral, sino también por la entrega, la sensibilidad y la presencia de Nico Vázquez y el elenco, en una de las apuestas más ambiciosas y conmovedoras de la cartelera porteña.

Las palabras de Emilia Attias a Nico Vázquez y Dai Fernández luego de la obra

Meses atrás, cuando anunció Vázquez la separación con Gime Accardi, algunos internautas comenzaron a expresar su deseo para que Nicolás comience una relación con Emilia, basado en la histórica pareja que formaron en Casi Ángeles, que la propia actriz se encargó de sepultar.

Emilia estuvo como invitada en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini al aire de El Trece. "Nos llamó la atención que hace un par de días y cuando dijimos que ibas a venir acá, empezó en Twitter a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Están contentos con ese deseo. Entonces están todos contentos como diciendo: están los dos solos“, comenzó diciendo Pergolini, contándole la expectativa que arranco en X entre los fanáticos de la novela que Cris Morena estrenó en el año 2007.

“Ay, no, no. Les voy a decir, yo no estoy sola, le mando un beso a mi novio Guille" contó para aquellos que no saben que se encuentra en pareja desde finales del año 2024 con un empresario llamado Guillermo Freire.

"Sorry chicos, estrólense (sic). Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, no va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana“, dijo dando el tema por terminado. La dupla y Accardi se conocieron años atrás durante las grabaciones de Casi Ángeles y si bien el personaje de Vázquez tuvo una relación amorosa con ambas, el ship que más hondo caló fue el de Nico Bauer y la Cielo Mágico que interpretaba Emilia Attias, que hasta el día de hoy sigue vivo en el imaginario del público.