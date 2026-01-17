Teleshow

Matt Damon y Ben Affleck imitaron el audio viral de Luciano Castro: “Buen día, guapa”

En plena difusión de su última película, los actores se sumaron al fenómeno y replicaron el estilo seductor del argentino

Matt Damon y Ben Affleck se burlaron del audio de Luciano Castro (C5N)

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y los audios que se filtraron y desataron el escándalo del verano en Argentina siguen siendo tema de conversación. A la viralización en redes, las charlas en los grupos de amigos, la infinidad de videos alusivos y hasta los emprendimientos que reflejan el español madrileño que adoptó el actor para seducir, ahora se sumó la dramatización de la que participaron dos figuras de Hollywood.

Durante una entrevista en C5N para promocionar El rapto, su nueva película, Matt Damon y Ben Affleck protagonizaron un momento inesperado: aceptaron el desafío de la periodista Barbie Simons de replicar la forma de hablar de Luciano Castro. El cruce, breve y espontáneo, generó una repercusión inmediata en redes sociales y medios.

La presencia de Damon y Affleck a través de una videollamada formaba parte de un junket internacional para promocionar el thriller policial. La periodista condujo el encuentro, que fue distendido y con referencias a la cultura argentina, como el mate o el idioma. El buen español que maneja Ben y la conocida ligazón de Damon con nuestro país -está casado con la salteña Luciana Barroso- facilitaron este clima.

En medio del revuelo por la confirmación de su infidelidad, Luciano Castro se sinceró y habló sobre la situación que atraviesa (Puro Show – El Trece)

En un momento de la charla, introdujo el fenómeno del audio viral de Luciano Castro, e invitó a los actores a sumarse al fenómeno replicando el estilo del actor argentino. Tanto Damon como Affleck aceptaron el reto y, ante las cámaras, intentaron imitar la frase célebre del audio, en español.

“Oye, Sarah, buen día, guapa”, recitó Simons como si estuviera en una clase de español. “Oye, Sarah, buen día, guapa”, repitieron a dúo los actores sin mayores dificultades y acompañando el texto con su lenguaje corporal seductor. Pero que la cosa se puso un poco más ardua con la siguiente consigna.

“No quiero ser un gilipollas, ni atosigáis”, propuso Simons. Affleck repitió mientras su compañero se mostraba sorprendido. “Es como slang, ¿no?”, preguntó Damon, sorprendido al ver que esa palabra no estaba en su vocabulario cotidiano. “Se convirtió en una frase muy popular en los últimos días en Argentina”, contextualizó la entrevistadora. Luego de preguntar por el significado, Ben logró replicar la frase, no con mucha fluidez, pero consiguiendo el objetivo y sumando un capítulo más a un fenómeno que no para de crecer.

La viralización de Damon y Affleck es una repercusión más del escándalo que instaló a Luciano Castro en la conversación pública argentina. La filtración de un audio privado en PuroShow (El Trece), en el que el actor le hablaba a una mujer con frases directas y tono sugerente, desató una ola de comentarios, memes y reacciones.

Palabras propias de la jerga española, como “guapa”, “curro” o “atosigais” y la frase galante: “¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué sos tan hermosa?” se replicaron en miles de publicaciones y videos breves. La viralización sumó también la participación de otras figuras públicas, quienes se sumaron al juego en redes sociales, y convirtió a Castro en protagonista involuntario de un fenómeno transversal a generaciones y segmentos sociales.

El episodio derivó en debates, bromas y hasta parodias. El propio Luciano Castro reconoció públicamente haber sentido vergüenza por el contenido del audio, calificando la situación de “patética” y asumiendo el impacto inesperado que tuvo en su vida privada y en la opinión pública. “Lo vivo con vergüenza, imaginate que te escuchas hablando como el Zorro para caerle en gracia a una pendeja, sos un forro. Ese patetismo lo sentí, te soy sincero, no me cabe tirar la pelota afuera ni nada más de lo que te estoy diciendo”, confesó sin rodeos en una entrevista con Intrusos.

