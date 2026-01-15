Teleshow

El paseo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova con su hija Alaia por las calles de Liverpool: “Qué papi canchero”

El futbolista y su pareja dieron una lección de naturalidad al disfrutar un paseo junto a su bebé, dejando claro que la vida lejos de las canchas también puede estar llena de encanto y complicidad

Guardar
Alexis Mac Allister y Ailén
Alexis Mac Allister y Ailén Cova pasean con su hija Alaia por Liverpool y cautivan en las redes sociales

Las imágenes hablan por sí solas y, una vez más, las redes sociales hicieron el resto. Alexis Mac Allister y Ailén Cova fueron captados durante una caminata cotidiana por las calles de Liverpool junto a su hija Alaia, en una escena que combinó naturalidad, estilo y mucha ternura. Lejos de los flashes de una cancha repleta o de los grandes eventos, la pareja mostró su faceta más íntima y familiar, y el gesto no pasó desapercibido entre seguidores y colegas.

El futbolista campeón del mundo con la Selección argentina apareció con un look relajado pero cuidadosamente elegido: gorra clara, campera de cuero con corderito, pantalón ancho en tonos tierra y zapatillas deportivas. En la mano, un bolso de gran tamaño que terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados del posteo. “Qué papi canchero”, escribió su pareja, resumiendo el sentimiento general que se multiplicó en los comentarios. La imagen de Mac Allister, caminando atento al lado de su novia, reforzó esa postal de padre presente que muchos celebraron.

La pareja mostró su faceta
La pareja mostró su faceta más íntima y familiar durante una caminata por las calles de Liverpool junto a su hija nacida en septiembre
El look relajado pero elegante
El look relajado pero elegante de Mac Allister, con campera de cuero y bolso grande, se llevó elogios de sus seguidores por su estilo casual
Ailén Cova acompañó a su
Ailén Cova acompañó a su hija Alaia con un outfit sobrio y moderno, destacando su perfil bajo y compromiso familiar en Liverpool

Ailén Cova, por su parte, mantuvo un perfil igual de sobrio y moderno. Con un tapado largo oscuro, gorra y zapatillas cómodas, se la vio concentrada en el cuidado de Alaia, acomodando el cochecito mientras avanzaban por una calle húmeda tras la lluvia típica del invierno británico. La escena, captada desde distintos ángulos, mostró a la pareja en total sintonía, compartiendo tareas y movimientos con naturalidad, sin poses ni artificios.

Las calles de Liverpool, con veredas mojadas, árboles sin hojas y casas bajas de ladrillo, funcionaron como el marco perfecto para una secuencia casi cinematográfica. En algunas tomas, la familia aparece cruzando la calle; en otras, caminando de espaldas, perdiéndose en la perspectiva urbana. Esa estética espontánea fue, justamente, uno de los puntos que más atrajo a los seguidores: la sensación de estar espiando un momento real, cotidiano, lejos del glamour forzado.

Las imágenes de la familia
Las imágenes de la familia paseando bajo la lluvia británica aportaron una estética espontánea y realista que conquistó a sus fanáticos
El futbolista argentino reparte su
El futbolista argentino reparte su tiempo entre su carrera deportiva y actividades familiares, consolidando su imagen de padre presente

Desde que se instalaron en Liverpool por la carrera deportiva de Mac Allister, la pareja mostró una adaptación tranquila a la vida en el exterior. Sin estridencias ni sobreexposición, suelen compartir pinceladas de su día a día: paseos, momentos familiares y postales hogareñas que contrastan con la intensidad del calendario futbolístico. La llegada de Alaia, sin dudas, marcó un nuevo capítulo en esa narrativa más íntima.

Para el mediocampista, que reparte su tiempo entre entrenamientos, partidos y compromisos profesionales, estos momentos parecen funcionar como un ancla emocional. La imagen de padre joven, involucrado y presente se suma a una construcción pública que va más allá del rendimiento deportivo. Y Ailén, siempre a su lado, acompaña ese proceso con un perfil bajo pero firme.

El nacimiento de Alaia transformó
El nacimiento de Alaia transformó la rutina diaria de la pareja y marcó un nuevo capítulo en la vida del campeón del mundo en Inglaterra (Instagram)

Hace algunas semanas, el futbolista decidió mostrar cómo son sus mañanas junto a su pequeña. Para eso, compartió una dulce foto, la cual enterneció a sus seguidores y provocó la reacción de su pareja. “Buen día para todos”, escribió junto a un emoji de un pollito saliendo de un huevo y una cara durmiendo, para describir la imagen. En la foto podía verse a Mac Allister durmiendo en su cama, boca abajo, con su pequeña descansando en su espalda. La niña sostenía un peluche de un pato. Ante esta tierna escena, Cova reaccionó en sus redes posteando la publicación y escribiendo: “Completamente enamorada”.

El nacimiento de Alaia, el 22 de septiembre, transformó la rutina de Mac Allister y Cova en Liverpool. Días después del parto, la pareja compartió con sus seguidores una fotografía que capturó la emoción del momento: Ailén, licenciada en diseño de indumentaria y textil, sostenía a su hija en medio de un partido de su pareja. Al pie de la imagen, una frase sencilla y cargada de afecto: “Primer partido, te amamos papá, el amuleto”.

Temas Relacionados

Alexis Mac AllisterAilén CovaAlaia Mac AllisterLiverpool

Últimas Noticias

El polémico comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó indignación en las redes

En medio de su participación en Olga, el exfutbolista mencionó a la conductora ante la consulta de si besaría a un hombre

El polémico comentario de Maxi

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

Por orden de la Justicia, los policías se presentaron este jueves en la propiedad del Tortugas Country Club de Pilar, donde ocurrió el ataque a la actriz a fines de 2025

Allanaron la casa de la

Graciela Alfano se postuló para conducir MasterChef en lugar de Wanda Nara: “Vamos a levantar el rating”

En un episodio más de un largo enfrentamiento con la empresaria y conductora, la actriz deslizó que ella podría reemplazarla en el reality de cocina

Graciela Alfano se postuló para

El apagón masivo también afectó en vivo a Canal 13, Telefe y América TV

Sobre las 14.45, en los tres canales se cortó la transmisión durante unos minutos. Se vieron afectados La Cocina Rebelde, Cortá por Lozano e Intrusos

El apagón masivo también afectó

Sebastián Ortega celebró el cumpleaños de Valentina Zenere con un romántico mensaje

El productor, pareja de la actriz desde 2024, festejó sus flamantes 29 años con dos fotografías y una declaración de amor

Sebastián Ortega celebró el cumpleaños
DEPORTES
Arturo Vidal participó de un

Arturo Vidal participó de un juego viral y se consideró el volante “más completo” de la historia: su reacción al ver a de De Paul

Nutrición y recuperación extrema: el método de la leyenda del surf Kelly Slater para competir más allá de los 50 años

Convirtió dos goles, fue el héroe del Betis en la Copa del Rey y suena como refuerzo de Boca: la frase que ilusionó a los hinchas

El vaticinio de una histórica figura de la Fórmula 1 que ilusionó a los fanáticos de Alpine y de Colapinto

200.000 dólares y juveniles “reclutados”: una ex figura de la NBA quedó implicada en una causa por arreglo de partidos

TELESHOW
El polémico comentario de Maxi

El polémico comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó indignación en las redes

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

Graciela Alfano se postuló para conducir MasterChef en lugar de Wanda Nara: “Vamos a levantar el rating”

El apagón masivo también afectó en vivo a Canal 13, Telefe y América TV

Sebastián Ortega celebró el cumpleaños de Valentina Zenere con un romántico mensaje

INFOBAE AMÉRICA

Las sorprendentes conexiones entre los

Las sorprendentes conexiones entre los puentes Einstein-Rosen y la ciencia ficción moderna

Un sensor basado en el sudor podría ayudar a mejorar la calidad del sueño, según un estudio

CEPA cierra mañana la convocatoria para construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico

Etiopía acusó a Eritrea de enviar más de 56.000 rondas de munición a rebeldes locales

Estados Unidos y Taiwán sellaron un acuerdo que reduce aranceles y aumenta la inversión en semiconductores