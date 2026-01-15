El paseo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova con su hija Alaia por las calles de Liverpool: “Qué papi canchero”

Alexis Mac Allister y Ailén Cova pasean con su hija Alaia por Liverpool y cautivan en las redes sociales

Las imágenes hablan por sí solas y, una vez más, las redes sociales hicieron el resto. Alexis Mac Allister y Ailén Cova fueron captados durante una caminata cotidiana por las calles de Liverpool junto a su hija Alaia, en una escena que combinó naturalidad, estilo y mucha ternura. Lejos de los flashes de una cancha repleta o de los grandes eventos, la pareja mostró su faceta más íntima y familiar, y el gesto no pasó desapercibido entre seguidores y colegas.

El futbolista campeón del mundo con la Selección argentina apareció con un look relajado pero cuidadosamente elegido: gorra clara, campera de cuero con corderito, pantalón ancho en tonos tierra y zapatillas deportivas. En la mano, un bolso de gran tamaño que terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados del posteo. “Qué papi canchero”, escribió su pareja, resumiendo el sentimiento general que se multiplicó en los comentarios. La imagen de Mac Allister, caminando atento al lado de su novia, reforzó esa postal de padre presente que muchos celebraron.

Ailén Cova, por su parte, mantuvo un perfil igual de sobrio y moderno. Con un tapado largo oscuro, gorra y zapatillas cómodas, se la vio concentrada en el cuidado de Alaia, acomodando el cochecito mientras avanzaban por una calle húmeda tras la lluvia típica del invierno británico. La escena, captada desde distintos ángulos, mostró a la pareja en total sintonía, compartiendo tareas y movimientos con naturalidad, sin poses ni artificios.

Las calles de Liverpool, con veredas mojadas, árboles sin hojas y casas bajas de ladrillo, funcionaron como el marco perfecto para una secuencia casi cinematográfica. En algunas tomas, la familia aparece cruzando la calle; en otras, caminando de espaldas, perdiéndose en la perspectiva urbana. Esa estética espontánea fue, justamente, uno de los puntos que más atrajo a los seguidores: la sensación de estar espiando un momento real, cotidiano, lejos del glamour forzado.

Desde que se instalaron en Liverpool por la carrera deportiva de Mac Allister, la pareja mostró una adaptación tranquila a la vida en el exterior. Sin estridencias ni sobreexposición, suelen compartir pinceladas de su día a día: paseos, momentos familiares y postales hogareñas que contrastan con la intensidad del calendario futbolístico. La llegada de Alaia, sin dudas, marcó un nuevo capítulo en esa narrativa más íntima.

Para el mediocampista, que reparte su tiempo entre entrenamientos, partidos y compromisos profesionales, estos momentos parecen funcionar como un ancla emocional. La imagen de padre joven, involucrado y presente se suma a una construcción pública que va más allá del rendimiento deportivo. Y Ailén, siempre a su lado, acompaña ese proceso con un perfil bajo pero firme.

Hace algunas semanas, el futbolista decidió mostrar cómo son sus mañanas junto a su pequeña. Para eso, compartió una dulce foto, la cual enterneció a sus seguidores y provocó la reacción de su pareja. “Buen día para todos”, escribió junto a un emoji de un pollito saliendo de un huevo y una cara durmiendo, para describir la imagen. En la foto podía verse a Mac Allister durmiendo en su cama, boca abajo, con su pequeña descansando en su espalda. La niña sostenía un peluche de un pato. Ante esta tierna escena, Cova reaccionó en sus redes posteando la publicación y escribiendo: “Completamente enamorada”.

El nacimiento de Alaia, el 22 de septiembre, transformó la rutina de Mac Allister y Cova en Liverpool. Días después del parto, la pareja compartió con sus seguidores una fotografía que capturó la emoción del momento: Ailén, licenciada en diseño de indumentaria y textil, sostenía a su hija en medio de un partido de su pareja. Al pie de la imagen, una frase sencilla y cargada de afecto: “Primer partido, te amamos papá, el amuleto”.