La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

Fito Páez compartió una foto familiar junto a sus hijos Martín y Margarita desde una casa rodeada de naturaleza

Una imagen simple, luminosa y profundamente familiar volvió a poner a Fito Páez en el centro de la conversación en redes sociales. El músico rosarino compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a sus dos hijos, Martín Páez Roth y Margarita Páez, tomada en una casa rodeada de verde y calma. En la postal, los tres aparecen abrazados, relajados, con gestos espontáneos que transmiten cercanía y complicidad. “El fortín”, escribió Fito como único texto, acompañado por menciones a sus hijos, dejando que la imagen hablara por sí sola.

La foto no tardó en llenarse de comentarios afectuosos. Colegas, amigos y seguidores celebraron el momento familiar con mensajes de cariño, corazones y emojis. “Linda foto amigo”, escribió Álvaro Henríquez Pettinelli, artista chileno, mientras que artistas, periodistas y cuentas culturales sumaron muestras de afecto. También hubo mensajes que destacaron el clima de verano, la buena energía y el amor que transmite la escena. En pocas horas, la publicación superó miles de likes y se convirtió en una de las más comentadas del perfil del músico.

La publicación de Fito Páez en Instagram superó miles de likes y comentarios de cariño de colegas y seguidores

Más allá del impacto emocional de la imagen, la foto volvió a despertar interés por la vida y el presente de los hijos de Fito Páez, quienes, aunque crecieron rodeados de arte, eligieron construir caminos propios, lejos de una exposición permanente.

Martín Páez Roth: arte, gestión cultural y una herencia transformada

Martín Páez Roth tiene 26 años y es hijo de Fito Páez y Cecilia Roth. De perfil bajo, desde chico estuvo inmerso en un universo creativo marcado por la música, el cine y las artes plásticas. Sin embargo, lejos de apoyarse únicamente en el apellido, fue delineando su propio recorrido.

Martín Páez Roth creó su propio camino en el arte, la pintura y la gestión cultural, lejos de una exposición mediática constante

Desde muy joven mostró interés por la pintura: a los diez años vendió su primera obra y, en 2019, realizó su primera exposición formal. Paralelamente, comenzó a involucrarse en proyectos vinculados a la gestión cultural y al cruce entre arte y experiencia colectiva. Es fundador de Páez Roth Entertainment y creador de la fiesta Paladium, una propuesta que busca revivir el espíritu del mítico boliche porteño de los años 80 y 90, adaptándolo a una nueva generación.

Paladium no es solo una fiesta: es un proyecto cultural itinerante que combina música, performance, estética y memoria urbana. Martín suele explicar que su objetivo es que los jóvenes puedan vivir sonidos, climas y libertades que marcaron una época clave de la noche porteña. Además, colabora activamente con su padre en la gestión de la tienda oficial de merchandising, combinando creatividad y emprendimiento. Fan declarado de Charly García, Martín eligió no dedicarse a la música como intérprete, pero sí mantener un vínculo profundo con el arte en todas sus formas.

Margarita Páez: un giro inesperado hacia la moda sustentable

Margarita Páez, de 21 años, es hija de Fito Páez y Romina Ricci. Durante varios años se destacó como actriz y cantante, pero en el último tiempo, también se destacó al dedicarse a un emprendimiento ligado a la moda sostenible.

Margarita Páez, de 21 años, pasó de la actuación y el canto a liderar un emprendimiento de moda sustentable en Palermo

Instalada en el barrio porteño de Palermo, Margarita impulsó una feria de ropa de segunda mano, alineada con la tendencia del thrifting, que promueve la reutilización, el consumo consciente y la búsqueda de identidad a través de prendas únicas. El proyecto tuvo una gran recepción, tanto en redes sociales como en el barrio, y se transformó en un espacio de encuentro cultural donde jóvenes emprendedores, artistas y vecinos comparten experiencias.

A través de sus redes, Margarita suele mostrar el detrás de escena del emprendimiento, los procesos de selección de prendas y la importancia de generar alternativas responsables en la industria de la moda. Con este giro, dejó en claro que su vínculo con la creatividad sigue intacto, aunque expresado desde otro lugar.