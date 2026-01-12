Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro y le dejó un consejo en medio del escándalo: “Quedate soltero o dejá de lastimar minas”

Sabrina Rojas no tuvo piedad y destrozó a Luciano Castro en el stream de Ángel de Brito (Video: Ángel Responde, Bondi Live)

El nuevo escándalo que involucra a Luciano Castro por una infidelidad volvió a encender la agenda del espectáculo y reactivó viejas heridas. Tras la difusión de audios y mensajes que el actor habría intercambiado con una joven danesa durante un reciente viaje a Madrid, la polémica no solo impactó de lleno en su relación con Griselda Siciliani, sino que también provocó una reacción contundente de Sabrina Rojas, su expareja y madre de dos de sus hijos.

Lejos de mantenerse al margen, Rojas habló sin filtros en el ciclo Ángel Responde (Bondi Live) y fue categórica al analizar el comportamiento de Castro, a quien conoce de primera mano. “Él es un buen tipo, pero hay veces que pensás y decís: ‘Dale, no te podés equivocar tantas veces’”, lanzó, marcando que, a su entender, no se trata de un hecho aislado sino de un patrón que se repite.

El actor ya había reconocido públicamente el error. “Desilusioné a las personas que más amo en mi vida”, admitió Castro, en referencia al impacto de la situación en su entorno cercano. Siciliani, por su parte, confirmó la infidelidad y expresó su malestar por la exposición: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”, dijo, sin esquivar el tema pero con visible incomodidad.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Castro y expresó su incomodidad con la exposición mediática generada por el caso

En ese contexto, la palabra de Sabrina Rojas resonó con fuerza. Desde su experiencia personal, recordó episodios similares vividos durante su relación con el actor y dejó un mensaje directo: “O quedate soltero o dejá de lastimar minas”. La frase, contundente y sin rodeos, sintetizó su postura frente a lo que considera una conducta reiterada.

Rojas también se refirió a la manera en la que el escándalo se hizo público y al cuidado que, según ella, debería haber tenido Castro. “Ya se te viralizó un video una vez. Tenés que tener otro cuidado”, señaló, aludiendo a situaciones pasadas que también tuvieron una fuerte repercusión mediática.

Pero su análisis no se limitó al actor. La conductora cuestionó con dureza la actitud de Griselda Siciliani al salir a hablar públicamente y poner el foco en un discurso de aceptación. “Yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima. Me parece que una mujer tan empoderada no tiene por qué estar dando la cara por un papelón que no le corresponde”, expresó.

Sabrina Rojas cuestionó la exposición mediática y aconsejó a Luciano Castro tener mayor cuidado con su vida privada

En ese sentido, Sabrina fue más allá y planteó una reflexión que despertó debate: “¿Qué tan empoderado es ese discurso de ‘yo lo conozco así y lo acepto’? Si lo escucha mi hija o mis amigas, digo: ‘No, no está bien’. No aceptemos cualquier cosa con tal de estar con alguien que nos divierte o tiene un cuerpo bonito”.

Rojas también habló de cómo estas situaciones impactan en su vínculo actual con Castro, especialmente en lo que respecta a la crianza compartida de sus hijos. “Hay buena onda mientras yo piense y opine como él. Cuando dejé de ser condescendiente, las cosas cambiaron”, aseguró, dejando entrever tensiones que van más allá del escándalo actual.

Incluso se permitió una confesión íntima: reconoció que durante su matrimonio le fue infiel a Castro “pagándole con la misma moneda”, en un contexto donde —según contó— las versiones de infidelidad del actor circulaban con naturalidad. “Yo estuve ahí, estuve muy enamorada y me desconocí en un momento”, reflexionó.

Hoy, con otra perspectiva, aseguró que no toleraría ciertas actitudes que antes pasaban inadvertidas. “Escuchar a un hombre chamuyar de una manera tan pavota ya me la baja. Me da un poco de pena”, dijo, marcando una distancia clara entre su presente y su pasado.

Las declaraciones de Sabrina Rojas no solo reavivaron el debate sobre la responsabilidad afectiva y la exposición mediática de las parejas famosas, sino que también pusieron el foco en un tema sensible: los límites, el aprendizaje y la necesidad de no naturalizar conductas que generan dolor. Con una frase que ya se volvió titular, Rojas dejó claro su mensaje, sin eufemismos y desde la experiencia: quedarse solo también puede ser una forma de no lastimar.