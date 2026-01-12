La Joaqui volvió a manifestar su deseo de casarse con Luck Ra: los planes que tiene la pareja a futuro

La Joaqui compartió su deseo de casarse con Luck Ra y reveló sus planes de convivencia y familia juntos (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La Joaqui atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida personal y profesional, y no duda en expresarlo cada vez que tiene un micrófono cerca. Su reciente participación en MasterChef Celebrity (Telefe) no solo la mostró en un rol inesperado dentro de la cocina, sino que también abrió la puerta a charlas íntimas sobre su presente sentimental junto a Luck Ra, con quien mantiene una relación cada vez más consolidada. En ese contexto, la cantante volvió a manifestar su deseo de proyectar un futuro juntos, que incluye convivencia, familia y, eventualmente, el tan mencionado casamiento.

Durante una de las emisiones del reality culinario, La Joaqui protagonizó un intercambio distendido con Wanda Nara que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó cuando la conductora destacó su capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana, más allá del escenario. “Puedo dar fe que cocinás en tu casa”, aseguró Wanda, quien incluso reveló que sus hijas habían probado uno de los platos más emblemáticos de la artista: el famoso guiso de fideos moñitos. “Es mi plato fuerte en la vida”, respondió Joaqui, entre risas, al confirmar que se trata de una receta infaltable en su hogar.

La reciente participación de La Joaqui en MasterChef Celebrity mostró su faceta cotidiana y su amor por la cocina (Captura de video)

Lejos de quedar solo en una anécdota doméstica, la charla derivó en un retrato más profundo de su rol puertas adentro. Wanda contó que una de sus hijas no pudo atender el teléfono porque “estaba haciendo las camas”, algo que sorprendió a la conductora. “Sos una ama de casa completa”, le dijo, a lo que La Joaqui respondió con naturalidad: “Me gusta. Siempre quise tener mi casa de ensueños y la tengo”. Incluso reveló que también les había llevado el desayuno a la cama, reforzando la imagen de una mujer que disfruta del cuidado y la vida familiar.

Ese costado maternal fue el disparador para que Wanda fuera más allá y le preguntara directamente por su pareja. “¿Y Facu quiere ser papá?”, lanzó, en referencia a Luck Ra. Sin esquivar la pregunta, La Joaqui confirmó que el cuartetero sí fantasea con la idea: “Él quiere tener su proyecto de hijo futbolista”, contó divertida, aunque aclaró que ella mantiene los pies sobre la tierra. “Le dije que el que toca, toca. Capaz es una nena”, agregó, dejando en claro que, si bien hay deseos, no hay imposiciones ni apuros.

La Joaqui confirmó que Luck Ra sueña con tener hijos, mientras ella prefiere avanzar sin presiones ni apuros

La conversación siguió entre bromas y manifestaciones, un concepto que La Joaqui suele tomarse muy en serio. Cuando Wanda deslizó la palabra “esposo”, la cantante no dudó en subirse al juego: “No, no, pero estoy manifestando, como me dijiste”, respondió, entre risas. La conductora celebró esa energía y remarcó que las cosas “se tienen que concretar”, mientras ambas imaginaban cómo sería una eventual fiesta de casamiento. “Imaginate la fiesta que podemos llegar a hacer. Estamos los dos desquiciados”, lanzó Joaqui, describiendo un evento tan intenso como sus personalidades.

Más allá del tono distendido, estas declaraciones no resultan aisladas. En una entrevista reciente con LAM (América TV), La Joaqui ya había definido a Luck Ra como “su primer amor”, una frase que llamó la atención por la carga emocional que conlleva. En una charla a corazón abierto, explicó que él se hace cargo “de todo: del corazón, del hogar, de la estabilidad emocional”, y lo describió como “el tipazo más tipazo de la Argentina”. Para alguien que reconoció haber tenido dificultades para confiar en el pasado, este vínculo representa un antes y un después.

Sin embargo, la artista también fue clara al bajar la ansiedad de quienes esperan anuncios formales. Aunque no descarta el casamiento, aseguró que no tienen planes inmediatos. “Hace un año y medio que salimos. Estamos disfrutando”, explicó, y agregó que está prolongando deliberadamente esa etapa de enamoramiento y conquista diaria. Para ella, el valor está en el proceso y no solo en el objetivo final.