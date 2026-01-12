El tierno gesto de Carmen Barbieri ante un video de Fede Bal y Evelyn Botto en la playa: “¡Qué pareja!"

En medio de galopante romance, Fede Bal y Evelyn Botto se mostraron en la playa (Instagram)

El verano en Mar del Plata se convirtió en el escenario perfecto para que Fede Bal y Evelyn Botto vivan su romance a la vista de todos, lejos de rumores y con la complicidad de la familia. Tras su escapada a Nueva York para las fiestas, la pareja volvió a la Argentina y eligió las playas de la costa para disfrutar del presente. No solo se mostraron juntos y felices, sino que recibieron el visto bueno de Carmen Barbieri, la madre de Fede, quien no dudó en sumarse a las muestras públicas de afecto y celebrar el amor de su hijo.

El propio Fede fue quien compartió un breve video en sus historias, donde se los vio disfrutando de la jornada veraniega. “Venimos a la playa. Qué bien te queda la arena, boluda”, le dice él, divertido. Evelyn, por su parte, responde con humor: “Sí, me encanta la vida al aire libre”. Fede no escatima en elogios: “Estás buenísima. Estás muy linda vos. Esta es la cara de una mujer de verano. Viviendo en la arena”. Entre risas, Evelyn le retruca: “No soy del día, no es lo mío del día”. Y él cierra el intercambio con una sonrisa: “Las curvas del verano”.

Pero la escena no quedó solo en la pareja. La madre del actor, Carmen, también se sumó a la historia y, desde su propia cuenta de Instagram, compartió una foto de Fede y Evelyn juntos. “¡Qué pareja! ¡Gorosito! ¡Vamos!”, escribió Carmen, dejando en claro su apoyo y su clásico sentido del humor ante la flamante relación.

El visto bueno de la mamá de Bal llegó en un momento clave. Apenas la semana pasada, Fede y Evelyn habían vivido una situación incómoda en vivo, durante un móvil para el programa Con Carmen (El Nueve), justo después de que él fuera invitado en Tapados de laburo, el ciclo de streaming de Olga que Evelyn conduce en La Feliz. “Hola, hijo. Te escapabas y no me dabas la nota. Me tuve que arrodillar”, le reclamó Carmen, minutos después de tirarse al piso implorando que su hijo accediera a una entrevista.

La conductora le dedicó unas tiernas palabras desde su cuenta (Instagram)

Fede, entre la multitud, intentó justificar la demora: “Nunca me voy a escapar en la vida de vos, mamá. Solamente que hay mucha gente”, dijo mientras Evelyn se sacaba fotos con algunos fanáticos. Carmen, en plan de comedia, insistió: “Estoy un poco desesperada porque Eve se fue y no me quieren dar la nota. ¿A ustedes dos qué les pasó? ¿Algún problema personal conmigo?”. Fede respondió: “Todos queremos darte nota, mamá. Hay mucha gente”. Pero ella retrucó: “Pero la gente no es tu madre”, mientras se reía ante la cámara.

La insistencia de Carmen fue tal que Fede terminó a los gritos entre la gente: “¡Evelyn, tu suegra está en vivo ahora y está enojada!”. Finalmente, Evelyn se reunió con su novio y accedió a la nota. “Me arrodillé y todo en el estudio para que me den una nota los dos. Aunque sea un ‘hola’”, comentó Carmen, mientras Fede intentaba bajar el tono: “Es mucho, no era para tanto”, murmuró, y Carmen no dudó en llamar a Evelyn “mi nuera”.

La pareja dio un móvil para el ciclo de la conductora y los bombardeó con sus preguntas (Con Carmen - El Nueve)

La pareja aprovechó el móvil para resumir su presente: “Estamos re bien. Acabamos de hacer una nota re linda en Olga. Él vino a charlar acá un rato, jugamos, gané y estamos acá compartiendo el verano después de un viaje relindo y de pasar Navidad”, contó Evelyn, con una sonrisa. Carmen, atenta a los detalles, preguntó si pensaban reunirse los tres para una comida. “¿Vos vas a darte una vuelta por acá? Porque Mar del Plata te extraña”, le preguntó Evelyn a Carmen. “¿Vos vas a estar cuando yo vaya? Porque el tema es si va a haber lugar cuando yo vaya. No en la misma cama, digo en una habitación”, lanzó la conductora. Evelyn le aseguró: “Yo estoy todo el mes acá. Siempre hay lugar para vos”.

La conversación siguió en tono de broma, con Carmen consultando si finalmente harían una comida juntos. “Tenemos ganas. Claro, sí, cuando podamos. Venimos de vacaciones y después se empalmó con Mar del Plata”, explicó Fede. La madre, filosa, acotó: “No van a poder nunca porque están muy ocupados”. Fede, ya entre risas y resignación, cerró: “Febrero, mamá. Dejá de joder. Cuando vengas acá nos vamos a comer unas rabas, unos pescados. Febrero. Somos gente que trabaja, mami”.

Así, entre guiños, bromas y la bendición materna, Bal y Botto disfrutan de su verano en Mar del Plata, mientras la familia y el público siguen de cerca cada paso de la pareja del momento, que ya no tiene nada que ocultar.