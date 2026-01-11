El verano de soltera de Priscila Crivocapich: refugio con su familia en la playa de Punta del Este

Priscila Crivocapich disfruta del sol de Punta del Este en familia en sus primeras vacaciones de soltera (RSFotos)

El sol de Punta del Este brilla con fuerza sobre la arena, y Priscila Crivocapich elige este refugio para vivir su primer verano de soltería tras la separación de Roberto García Moritán. La modelo camina despacio sobre la orilla, los pies hundidos en la espuma salada, mientras el viento juega con su cabello suelto. No hay apuro. El mar, amplio y sereno, se convierte en testigo silente de una etapa nueva, lejos del ruido sentimental y mediático.

Priscila Crivocapich llegó a Uruguay con un objetivo claro: disfrutar de días sencillos, lejos del escándalo, acompañada por sus dos sobrinas y rodeada de familia. “Linda temporada, hermoso, con familia. Tengo una hermana que vive acá, en Punta del Este. Tengo otra en Montevideo, así que sobrinos uruguayos y, disfrutando de este lugar que siempre me gusta venir, que vengo hace tantos años y que, por supuesto, seguiré viniendo”, dice la modelo. Con estas palabras, marca la distancia entre la exposición mediática y la intimidad que busca ahora.

La playa recibe cada mañana la llegada de Priscila. Lleva una falda blanca larga y transparente, un top y una camisola al tono. Bajo unos lentes oscuros, contempla a sus sobrinas mientras ellas improvisan destrezas físicas sobre la arena; el orgullo aparece en su rostro y se adivina una sonrisa que se repite en varias postales de estos días. El calor del verano invita a liberarse de prendas, quedarse en bikini blanco y dejar que el viento costero refresque la piel. El mar se agita frente a una de las playas más concurridas del balneario, y el bullicio de los turistas se mezcla con la risa de las niñas.

“Mi corazón está bien, late bien, está tranquilo, está contento por estar acá disfrutando de las vacaciones y, por supuesto, trabajando también, y complementar todo”, asegura Priscila. La modelo reparte abrazos y juegos con sus sobrinas, pero también responde mensajes en su celular, mezcla de descanso y rutina laboral. Sus paseos por la orilla del mar, con el cabello al viento, se convierten en escenas de calma, lejos de cualquier sobresalto.

Hace unos días, la modelo habló con la prensa en Punta del Este. No evita el tema de su separación con Roberto García Moritán, exmarido de Carolina Pampita Ardohain. “Nos separamos, eso fue todo”, respondió con serenidad. Cuando le preguntaron si existieron terceros en la relación, su respuesta es contundente: “No, no, no. Ya está. No, no, no, no hubo... no éramos compatibles”. La explicación no agregó adornos ni rodeos. “Por ahí se hablaron de muchas cosas, pero la realidad es que, como cualquier pareja que no coincide, por eso terminamos. Es conocerse un tiempo y después tomar cada uno su rumbo”.

Ante la posibilidad de una reconciliación, la modelo fue categórica: “No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Se terminó y se terminó”. En cuanto a lo que deja atrás, Priscila Crivocapich elige mirar hacia adelante: “No, quedó en el 2025 y estamos en este año nuevo, así que mirar para adelante”.

Cada una de estas imágenes transmite la decisión de la modelo de apostar por la naturalidad y la elegancia para esta nueva etapa. “Se descansa y que fluya, que la vida me sorprenda”, dijo sobre lo sentimental. Elige la libertad y el bienestar personal, rodeada de afectos y del paisaje costero. El verano de Priscila Crivocapich en Punta del Este es una postal de renovación, autenticidad y optimismo, lejos de viejos rumores y nuevas conjeturas.