Murió a los 88 años Fats Fernández, leyenda del jazz en Argentina

El jazz argentino perdió a su faro. Murió Roberto “Fats” Fernández, conocido como “E lTroilo de la trompeta”, y la música local quedó marcada por la ausencia de una de sus figuras más queridas y respetadas. La noticia la difundieron sus allegados, quienes expresaron condolencias y lo elevaron en su recuerdo. A los 88 años, el trompetista que hizo de La Boca su patria chica, dejó un legado inconmensurable a nivel mundial, que atraviesa generaciones y estilos.

Nacido el 7 de junio de 1937, desde los seis años supo que la trompeta sería su compañera inseparable. A los 14 ya vivía gracias a su talento, ese que pronto lo llevó a los escenarios de Buenos Aires junto al legendario grupo The Georgian’s Jazz Band. Pronto, su nombre se volvió sinónimo de jazz argentino y su instrumento cruzó fronteras. Tocó con gigantes mundiales: Roy Eldridge, Lionel Hampton, Chick Corea, Ray Charles, Dizzy Gillespie, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval y los hermanos Marsalis. Su sonido era universal, pero siempre guardó el pulso porteño.

Era un hombre de apodos luminosos: Dizzy Gillespie lo llamó “Golden Sound”, Freddie Hubbard le puso “Mr. Chops”, y Astor Piazzolla lo definió como “el Troilo de la trompeta”. En su fraseo y lirismo, en la influencia de su identidad boquense, estaba la síntesis de una vida dedicada a la música. “La venía pasando jodida desde hace tiempo. Desde antes, inclusive, de que terminara internado y ya lejos de la música y del jazz que le dio vida. Pero siempre es duro el momento de la despedida”, escribió el periodista Ricardo Salton, en un adiós que también es homenaje.

En tanto, el periodista Sergio Pujol lo recordó así: “Era tan personal tocando ‘Ave de Paso’ junto a Antonio Agri como en una jams con jazzeros amigos en torno a un tema de Gershwin. Si en otro intérprete un disco titulado Tangos & Standards podía sonar demagógico, en Roberto ‘Fats’ Fernández esa convivencia sonaba tan natural como fluido y lírico el sonido de su trompeta”. ¿Cómo logra alguien hacer del jazz y el tango un mismo idioma, sin imposturas ni artificios?

Fats fue el gran trompetista argentino, la encarnación del soplador universal en un muchacho de La Boca que supo testimoniar el arte de tocar jazz “al sur como nadie”. Pujol agregó: “Había empezado, como tantos de su generación, en el dixieland, pero cuando Gato Barbieri lo llamó para integrar su último quinteto porteño, se metió en el bebop con sorprendente facilidad. Gato amaba su sonoridad, aun sabiendo que su hermano Rubén Barbieri era técnicamente superior. En realidad, todos amaban aquel sonido, ese fraseo pródigo de swing, esa manera de tomar una melodía y cincelarla sin apuro, en su propio tempo”.

Además de aplausos y elogios, en su carrera también recibió premios, entre ellos, un Konex de platino. Sus discos son parte del tesoro musical argentino. Pero acaso lo más valioso sean los recuerdos y las anécdotas de quienes lo conocieron. Cecilia López Ruiz escribió: “Mi humilde homenaje a Roberto Fats Fernández, que ya en 1961 formó parte de BA Jazz junto con mi viejo Jorge López Ruiz. Se van yendo las leyendas del jazz que fueron pioneros en nuestro país. ¡Una tristeza y un enorme gracias!”, escribió dese el alma.

Miguel Ángel Tallatira -habitual colaborador del Indio Solari, también lo despidió: “Acaba de irse al cielo de los grandes mi querido maestro Roberto Fats Fernández. ¡Por siempre estarás en mi corazón y en cada nota! ¡Gracias, maestro!”. Y Salton subrayó: “Muchos de los integrantes de esa generación ya no están en este mundo y forman parte del gran acervo musical del siglo XX. Quedan una decena de discos, un Konex de platino, sus tocadas que muchos pudimos disfrutar muchas veces y esas charlas tan especiales con un tipo que resultaba siempre querible y que dejaba ver sus dolores a flor de piel”.

Hoy, el jazz argentino despide a su líder de brass. ¿Quién cincelará melodías “sin apuro, en su propio tempo”, como él? ¿Quién volverá a unir el tango y el swing en una sola respiración? La trompeta de Fats Fernández dejó de sonar, pero en cada jam, en cada disco, en el recuerdo de los que lo escucharon y de los que lo descubrirán, seguirá viva la voz de un artista irrepetible. Como siempre, queda la música. Y menos tangibles, pero igual de importantes, los recuerdos y la sensibilidad especial del trompetista de La Boca que conquistó el mundo.