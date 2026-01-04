Teleshow

Las fotos de Evangelina Anderson en las playas de Punta del Este fotografiada por su hija Lola

La modelo posó para la cámara de su hija mayor y compartió un carrete entre looks frescos, sombreros y la arena

Guardar
Evangelina Anderson se encuentra en
Evangelina Anderson se encuentra en Punta del Este con sus tres hijos (Instagram)

Evangelina Anderson eligió Punta del Este para inaugurar su verano y compartió en redes sociales el primer carrete de sus vacaciones, una producción íntima y cálida que tuvo como autora nada menos que a su hija Lola, la mayor de su relación con Martín Demichelis. Cada una de las fotos del álbum refleja no solo el estilo y la frescura de Evangelina, sino también el vínculo especial y la complicidad que la une a Lola en estos días de playa y relax en la costa uruguaya.

En la primera imagen, la modelo posa de espaldas junto a una estructura de madera en la arena, luciendo un bikini en tonos tierra y un pareo a juego, con tiras finas que se atan a la cintura. El look se completa con un sombrero de ala ancha color natural, decorado con una banda oscura y un logo visible en el frente, y el cabello rubio cae suelto sobre la espalda. Los tatuajes de media luna en el omóplato y mariposa en la zona lumbar completan el conjunto, mientras la luz cálida del atardecer resalta su perfil y proyecta delicadas sombras sobre la madera, aportando una atmósfera de postal.

Evangelina eligió una bikini clásica
Evangelina eligió una bikini clásica y un sobrero de Prada

La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) aparece en la segunda foto apoyada contra la misma estructura de madera, mirando hacia la cámara. Viste el mismo bikini y sombrero de ala ancha, con el brazo izquierdo extendido y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. La luz dorada del atardecer baña toda la escena, acentuando los tonos cálidos y la textura de la madera, y refuerza la sensación de calma y bienestar que se respira en el entorno.

La secuencia suma un retrato lleno de ternura: la influencer abraza a Lola en la playa. Ambas sonríen y se envuelven en mantas tejidas de color crudo; la exmaestra de nivel inicial mantiene el bikini, el sombrero de ala ancha y las gafas de sol oscuras, mientras Lola aparece con el cabello suelto y un suéter oscuro. El fondo muestra la arena, sombrillas de paja y un cielo despejado, con los rayos del sol acariciando a madre e hija en pleno abrazo.

La modelo llegó para comenzar
La modelo llegó para comenzar el año acompañada de los niños, que están allí con su padre
Evangelina junto a Lola, su
Evangelina junto a Lola, su hija mayor y encargada de las fotos de la temporada de verano

A lo largo del carrete, la modelo alterna poses de pie sobre la arena, luciendo el bikini y el pareo a juego, el sombrero de ala ancha y las gafas de sol oscuras. En algunas tomas sostiene una manta clara sobre los hombros, en otras sonríe de perfil mientras ajusta el pareo, mostrando los tatuajes y detalles del look. Los fondos, con sombrillas de paja, reposeras, personas al fondo y el mar en el horizonte, aportan contexto y refuerzan la atmósfera playera y distendida.

En una de las imágenes, la exesposa de Martín Demichelis aparece de frente ajustándose las gafas de sol negras con ambas manos, con el bikini y el pareo, el sombrero y una pulsera fina en la muñeca derecha. El fondo incluye sombrillas de paja, estructuras de lona y el mar, transmitiendo el clima de un día de verano en la playa. En otra toma, la influencer se apoya en una estructura de madera, de perfil, con la cabeza girada hacia la cámara, mientras la luz del atardecer proyecta sombras y resalta los tonos dorados de la imagen.

Este es el primer verano
Este es el primer verano de Evangelina separada de Martín Demichelis
Esta escapada a Punta del
Esta escapada a Punta del Este se da en medio de una pausa en las grabaciones de MasterChef
Este es el primer posteo
Este es el primer posteo del año de Evangelina (Instagram)

El carrete también muestra a la exmaestra de nivel inicial posando junto a una estructura de tela bordó, ya sin el pareo y luciendo solo el bikini y el sombrero, con una gran sonrisa. La escena transcurre en el parador de playa, con la arena y el cielo despejado de fondo, sumando frescura y espontaneidad a la producción.

En la imagen final, la modelo aparece en un momento de relax lejos del agua, sosteniendo una taza de café decorada con espuma en forma de corazón junto a un postre cubierto de cacao, sobre una mesa de madera. El conjunto de loza blanca y los tonos cálidos de la madera refuerzan la atmósfera de disfrute y la calma de Punta del Este, mostrando otro costado del verano.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonLola DemichelisPunta del EsteveranoVerano 2026 Argentina

Últimas Noticias

Calu Rivero abrió el debate sobre la escolarización temprana de su hijo: “Probé jardines, horarios y nada me cerraba”

La actriz sorprendió a sus seguidores al contar en Instagram los motivos que la llevaron a tomar una sobre la educación inicial de Tao, su nene mayor

Calu Rivero abrió el debate

Rocío Marengo y Eduardo Fort festejaron el primer mes de su hijo Isidro: “Que seas inmensamente feliz”

La modelo y el empresario celebraron en redes sociales con un tierno posteo el “cumplemes” de su bebé

Rocío Marengo y Eduardo Fort

El regreso de Romina Gaetani a los escenarios tras la denuncia por violencia de género a su expareja

La actriz y cantante anunció que tiene un show programa para el primer lunes del año. Será su vuelta luego de del grave episodio que involucró a su expareja Luis Cavanagh

El regreso de Romina Gaetani

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el novio de Sofía Jujuy que presentó en Año Nuevo

Jugador de rugby, empresario de moda y viajero empedernido, la modelo presentó a su flamante novio y compartió su felicidad tras encontrar el amor. Sus fotos

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea,

Martín Pepa publicó una foto junto a Facundo Pieres para disipar los rumores de un distanciamiento entre ambos

La publicación del novio de Pampita trajo cierta polémica en redes sociales: una panelista apuntó que sería una fotografía de hace un año

Martín Pepa publicó una foto
DEPORTES
La publicación de Pierre Gasly

La publicación de Pierre Gasly por el cumpleaños de Michael Schumacher que generó críticas: “No fue buena idea”

Los tres futbolistas que se convirtieron en los primeros campeones argentinos del 2026

La inusual salvada del arquero del Barcelona que empujó a su defensor para evitar el gol y fue clave para ganar el clásico

Una de las figuras del Racing de Costas fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami

El conmovedor posteo de la hija de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños: “El mejor por siempre”

TELESHOW
Calu Rivero abrió el debate

Calu Rivero abrió el debate sobre la escolarización temprana de su hijo: “Probé jardines, horarios y nada me cerraba”

Rocío Marengo y Eduardo Fort festejaron el primer mes de su hijo Isidro: “Que seas inmensamente feliz”

El regreso de Romina Gaetani a los escenarios tras la denuncia por violencia de género a su expareja

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el novio de Sofía Jujuy que presentó en Año Nuevo

Martín Pepa publicó una foto junto a Facundo Pieres para disipar los rumores de un distanciamiento entre ambos

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez desafió a EEUU

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

Punto de inflexión geopolítico y moral en América Latina

Después de la captura de Maduro, el futuro de Venezuela depende de sus instituciones

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana