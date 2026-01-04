Las fotos de Evangelina Anderson en las playas de Punta del Este fotografiada por su hija Lola

Evangelina Anderson se encuentra en Punta del Este con sus tres hijos (Instagram)

Evangelina Anderson eligió Punta del Este para inaugurar su verano y compartió en redes sociales el primer carrete de sus vacaciones, una producción íntima y cálida que tuvo como autora nada menos que a su hija Lola, la mayor de su relación con Martín Demichelis. Cada una de las fotos del álbum refleja no solo el estilo y la frescura de Evangelina, sino también el vínculo especial y la complicidad que la une a Lola en estos días de playa y relax en la costa uruguaya.

En la primera imagen, la modelo posa de espaldas junto a una estructura de madera en la arena, luciendo un bikini en tonos tierra y un pareo a juego, con tiras finas que se atan a la cintura. El look se completa con un sombrero de ala ancha color natural, decorado con una banda oscura y un logo visible en el frente, y el cabello rubio cae suelto sobre la espalda. Los tatuajes de media luna en el omóplato y mariposa en la zona lumbar completan el conjunto, mientras la luz cálida del atardecer resalta su perfil y proyecta delicadas sombras sobre la madera, aportando una atmósfera de postal.

Evangelina eligió una bikini clásica y un sobrero de Prada

La participante de MasterChef Celebrity (Telefe) aparece en la segunda foto apoyada contra la misma estructura de madera, mirando hacia la cámara. Viste el mismo bikini y sombrero de ala ancha, con el brazo izquierdo extendido y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. La luz dorada del atardecer baña toda la escena, acentuando los tonos cálidos y la textura de la madera, y refuerza la sensación de calma y bienestar que se respira en el entorno.

La secuencia suma un retrato lleno de ternura: la influencer abraza a Lola en la playa. Ambas sonríen y se envuelven en mantas tejidas de color crudo; la exmaestra de nivel inicial mantiene el bikini, el sombrero de ala ancha y las gafas de sol oscuras, mientras Lola aparece con el cabello suelto y un suéter oscuro. El fondo muestra la arena, sombrillas de paja y un cielo despejado, con los rayos del sol acariciando a madre e hija en pleno abrazo.

La modelo llegó para comenzar el año acompañada de los niños, que están allí con su padre

Evangelina junto a Lola, su hija mayor y encargada de las fotos de la temporada de verano

A lo largo del carrete, la modelo alterna poses de pie sobre la arena, luciendo el bikini y el pareo a juego, el sombrero de ala ancha y las gafas de sol oscuras. En algunas tomas sostiene una manta clara sobre los hombros, en otras sonríe de perfil mientras ajusta el pareo, mostrando los tatuajes y detalles del look. Los fondos, con sombrillas de paja, reposeras, personas al fondo y el mar en el horizonte, aportan contexto y refuerzan la atmósfera playera y distendida.

En una de las imágenes, la exesposa de Martín Demichelis aparece de frente ajustándose las gafas de sol negras con ambas manos, con el bikini y el pareo, el sombrero y una pulsera fina en la muñeca derecha. El fondo incluye sombrillas de paja, estructuras de lona y el mar, transmitiendo el clima de un día de verano en la playa. En otra toma, la influencer se apoya en una estructura de madera, de perfil, con la cabeza girada hacia la cámara, mientras la luz del atardecer proyecta sombras y resalta los tonos dorados de la imagen.

Este es el primer verano de Evangelina separada de Martín Demichelis

Esta escapada a Punta del Este se da en medio de una pausa en las grabaciones de MasterChef

Este es el primer posteo del año de Evangelina (Instagram)

El carrete también muestra a la exmaestra de nivel inicial posando junto a una estructura de tela bordó, ya sin el pareo y luciendo solo el bikini y el sombrero, con una gran sonrisa. La escena transcurre en el parador de playa, con la arena y el cielo despejado de fondo, sumando frescura y espontaneidad a la producción.

En la imagen final, la modelo aparece en un momento de relax lejos del agua, sosteniendo una taza de café decorada con espuma en forma de corazón junto a un postre cubierto de cacao, sobre una mesa de madera. El conjunto de loza blanca y los tonos cálidos de la madera refuerzan la atmósfera de disfrute y la calma de Punta del Este, mostrando otro costado del verano.