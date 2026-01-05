Se conoció la frase que Fede Bal usa para conquistar a sus parejas e hizo arder las redes: cuál es y el motivo de la polémica

Una frase de Fede Bal generó debate en las redes sociales debido al uso repetido hacia distintas parejas

En la farándula, donde cada gesto se amplifica y cada palabra queda registrada, hay detalles que no pasan desapercibidos. Y mucho menos cuando se repiten. En las últimas horas, una frase volvió a ubicar a Fede Bal en el centro de la conversación: “Me muero con vos”. La expresión, aparentemente espontánea y llena de romanticismo, no solo selló públicamente su vínculo actual con Evelyn Botto, sino que también despertó recuerdos de una situación idéntica ocurrida meses atrás con otra pareja.

El comentario apareció en un posteo reciente de Botto, quien compartió un carrete de imágenes para resumir su 2025 bajo la frase “El año que aprendí a volar”. Fotos de escenarios, viajes, momentos íntimos y una estética cuidada marcaron el tono del álbum. Entre los cientos de reacciones, el mensaje de Bal destacó por su simpleza y contundencia: “Me muero con vos”. Ella respondió con un emoji de corazón. Bastó eso para que el intercambio se viralizara y reforzara la confirmación del romance, que ya había sido blanqueado semanas atrás en el aire de OLGA, cuando la actriz lo definió sin rodeos como “mi novio”.

Sin embargo, lo que parecía un gesto romántico más tomó otra dimensión cuando usuarios atentos de las redes recordaron que esa misma frase había sido utilizada por Bal en un contexto casi calcado el 24 de febrero de 2024, dirigida entonces a Flor Díaz. En aquella oportunidad, la joven había subido una foto personal a su cuenta de Instagram y el actor reaccionó con el mismo “Me muero con vos”, generando en ese momento una ola de comentarios, likes y especulaciones sobre el vínculo que los unía.

Evelyn Botto y Fede Bal oficializaron su romance tras el comentado mensaje que se viralizó en Instagram

La repetición no tardó en convertirse en tema de debate. Para algunos, se trata simplemente de una muletilla afectiva, una forma de hablar propia de Bal que no debería leerse con lupa. Para otros, en cambio, la coincidencia revela un patrón en su manera de vincularse y de expresarse públicamente con sus parejas, algo que, tratándose de una figura con alta exposición mediática, inevitablemente genera ruido.

El contexto tampoco es menor. El historial sentimental de Fede Bal siempre generó polémica. Por eso, tras el comentario a Evelyn Botto, no solo llegaron mensajes celebrando la pareja, sino también advertencias directas de seguidores que le pidieron que la “cuide”, una reacción que ya se había repetido en vínculos anteriores del actor.

Otros de los comentarios del posteo de la locutora, tras la viralización de la similitud del comentario, fueron: “Sos inmortal, Fede. Te ‘morís’ con todas”, “Pero a todas lo mismo, no se te cae una idea” y “Le ponés lo mismo a todas”.

Usuarios recordaron que Fede Bal ya había dedicado la misma expresión romántica a Flor Díaz en febrero de 2024

Evelyn Botto, por su parte, atraviesa un momento de fuerte crecimiento profesional y personal. Consolidada como actriz, cantante y locutora, su relación con Bal la colocó aún más en el foco mediático, aunque ella eligió transitarlo con cautela. Su respuesta medida contrastó con la efusividad del comentario de su pareja. Lo cierto es que, lejos de alimentar la polémica, Botto continuó compartiendo su día a día sin hacer referencia directa al debate.

El caso de Flor Díaz, en cambio, pertenece a otro capítulo. Aquella interacción de febrero de 2024 quedó registrada como una más dentro de una etapa en la que Bal se mostraba activo en redes, comentando publicaciones y dejando mensajes sugerentes. Con el tiempo, ese vínculo se diluyó y dio paso a nuevas historias, pero la frase quedó, archivada en la memoria digital.

En tiempos donde las redes sociales funcionan como archivo permanente de vínculos, gestos y palabras, nada se pierde del todo. Y a veces, una simple frase alcanza para unir historias distintas, reabrir debates y volver a poner sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿espontaneidad genuina o fórmula repetida? Mientras tanto, Bal sigue adelante con su nuevo romance, sin ocultar lo que siente, o al menos, sin cambiar de frase, y dejando que el público saque sus propias conclusiones.