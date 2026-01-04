Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Valeria Mazza deslumbró en el verano de Punta del Este con un vestido floreado con flecos y aperturas (RSFotos)

Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a ser protagonistas del verano esteño al ser captados por las cámaras de Teleshow durante una jornada en La Huella, el icónico parador de José Ignacio, Punta del Este. Fieles a su estilo, la modelo y su marido eligieron compartir un día en familia en uno de los destinos más exclusivos y chic de la costa uruguaya, donde el mar, el sol y la buena gastronomía se combinan con el glamour y la tranquilidad.

La llegada de la familia no pasó desapercibida. Descendieron de su auto en medio del clásico caos de autos estacionados y veraneantes caminando sobre la arena, mientras descargaban bolsos y organizaban el desembarco con la naturalidad de quienes conocen bien la zona y su dinámica. Alejandro Gravier lució un look relajado pero elegante, ideal para el entorno: bermudas blancas, camisa de lino al tono, mocasines oscuros y varios brazaletes en la muñeca que sumaron un toque personal y canchero.

Valeria Mazza, por su parte, volvió a dar cátedra de estilo playero con un vestido largo en tonos rosados y motivos florales, adornado con flecos y transparencias que le daban movimiento y frescura a la silueta. El escote profundo dejaba ver una bikini blanca, mientras que los accesorios —gafas de sol oversize, sandalias doradas y un bolso tejido— acompañaron el conjunto con sofisticación. Su melena recogida y la elección de piezas livianas reforzaron el aire chic y natural que la caracteriza, incluso en contextos informales.

Valeria, su marido y sus hijos pasan un nuevo verano en Punta del Este

El vestido de Valeria tiene detalles de flores en el cuello y escote, asi como también flecos en las mangas

Mazza no dejó pasar la oportunidad para hacer de su tarde en La Huella un pequeño desfile de moda

Las imágenes muestran a la pareja y a uno de sus hijos caminando juntos hacia la entrada del parador, fundiéndose con el bullicio de turistas y familias que eligen La Huella para disfrutar de la playa y de la gastronomía de primer nivel que ofrece. Valeria se desplazó con soltura sobre la arena, el vestido ondeando al viento y destacando su porte y elegancia en medio de la multitud. En cada plano, la modelo se mostró sonriente y distendida, saludando y conversando con quienes se cruzaban en su camino, reafirmando el magnetismo que mantiene desde hace décadas en el mundo de la moda y el espectáculo.

Durante la jornada, la familia Mazza-Gravier alternó momentos de relax bajo las sombrillas del parador con paseos por la orilla y charlas bajo el sol. Se los vio compartiendo tiempo juntos, atentos a los detalles y manteniendo el perfil bajo que los caracteriza cuando están lejos de los focos mediáticos. La elección de La Huella no es casual: el parador es un clásico de la costa uruguaya, famoso por su ambiente relajado pero exclusivo, su propuesta gastronómica y su ubicación privilegiada frente al mar, lo que lo convierte en el lugar favorito de numerosas celebridades cada temporada.

La presencia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier reafirma su preferencia por Punta del Este y por los entornos donde la naturaleza y la sofisticación se combinan en equilibrio. Aquí, la modelo puede disfrutar de los pequeños grandes placeres del verano: el sonido del mar, los encuentros con amigos, el tiempo en familia y la posibilidad de desconectar de la rutina y recargar energías para el año que comienza.

Valeria deslumbró con su vestido lleno de color y Alejandro optó por un look completamente blanco

La familia llegó a Punta del Este para recibir el nuevo año

El matrimonio estuvo acompañado por uno de sus hijos varones (RSFotos)

Más allá de la moda y el glamour, las fotos capturadas por Teleshow transmiten una imagen de armonía y cercanía familiar, donde el verdadero lujo reside en la posibilidad de compartir tiempo juntos, lejos de la agenda laboral y del ruido de la ciudad. Valeria y Alejandro eligen cada verano regresar a este rincón de la costa uruguaya, reafirmando una tradición que ya es propia y que les permite construir recuerdos felices junto al mar.

Así, entre vestidos etéreos, caminatas por la arena y el bullicio de La Huella, la pareja volvió a convertir una simple salida en una celebración del verano, la familia y el disfrute genuino, demostrando que la elegancia y el bienestar pueden ir de la mano en los escenarios más naturales y auténticos de Punta del Este.

Crédito fotos: RSFotos