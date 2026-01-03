Teleshow

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

A raíz de la foto en las playas de Punta del Este de Chechu Bonelli junto al polista y la sospecha de un nuevo romance, en SQP la conductora revisó su teléfono y apareció el inesperado hallazgo de un mensaje de Whatsapp que omitió

Sabrina Rojas recibió un mensaje de Facundo Pieres y lo contó en vivo

Sabrina Rojas vivió un momento sorpresivo durante la transmisión en vivo de SQP (América) al descubrir, en plena charla y entre bromas del panel, un mensaje privado de Facundo Pieres que aún no había leído ni respondido. El episodio se dio cuando las panelistas debatían entre risas sobre los rumores de romance entre el polista y la modelo Chechu Bonelli, avivando las especulaciones en el estudio.

La historia previa entre Rojas y Pieres ha sido motivo de versiones y aclaraciones públicas. Rojas declaró en reiteradas ocasiones que no existió ningún romance, explicando: “Me involucran todo el tiempo con todo el mundo. Yo estoy re sola, es el famoso ‘si supieran’. Después alguien no se te quiere acercar porque al otro día está en un portal, es tremendo”. A esto sumó, de forma contundente: “No me gusta el polo”, dejando en claro que solo existía un trato cordial por amigos en común.

Durante el programa, en el que Rojas reemplaza durante el verano a Yanina Latorre en la conducción, la atmósfera se mantuvo distendida y cercana. Sabrina propuso: “Vamos a meternos ahora en Punta del Este, chicos”. En el panel, integrado por Ximena Capristo, Carla Conte, Javier Díaz y Luis Perdomo, respondieron con humor sobre las “tendencias del verano” y los romances esteños. Entre los comentarios, se escuchó: “Peloteo va, peloteo viene. Un día jugamos al pádel, otro día salgo con tu ex.”, dijo Rojas, ya que Pieres y Darío Cvitanich, el ex de Chechu Bonelli, jugaban juntos a eses deporte. Luego llegó la broma de Capristo: “Vayamos a los millonarios”. Y una pregunta a Rojas si estaba celosa, que respondió con un “¿celosa por qué?”. Conte añadió el guiño: “Porque Pieres te empezó a seguir, como que te… chichoneó un poquito”. Desde el panel se alentaba la posibilidad de un acercamiento: “Sabrina, si no estás en Punta del Este, no puede funcionar la pareja de ustedes”.

Sabrina Rojas y su sorpresa
Sabrina Rojas y su sorpresa al chequear su teléfono celular y encontrar un mensaje de Facundo Pieres que no había respondido

La conductora optó por aclarar la situación: “Chicas, yo no tengo ninguna pareja con nadie. En un momento se me involucró con Pieres... Jamás, eh, hubo romance, ni besos, ni mucho menos. Nos seguimos porque tenemos buena onda nada más”, respondió, manteniendo el tono enfático mientras las bromas continuaban en el estudio.

La atención aumentó cuando Rojas accedió en directo a revisar si Facundo Pieres aún la seguía en redes sociales: “Vamos a ver si me sigue, si me sigue siguiendo”. Al confirmar que así era, la reacción del estudio fue instantánea. Rojas, algo incómoda, admitió: “Ay, perdón, estoy haciendo esto, me da cosa. Eh, mensajes con Facundo Pieres”. Acto seguido, descubrió el mensaje sin leer y, sorprendida y llevándose la mano a la boca, exclamó: “Claramente nunca contesté”.

Las panelistas reaccionaron de inmediato. Desde el panel soltaron: “¡Tendrías que estar en Punta del Este, Sabrina! Estás acá levantando la pala”. Rojas, entre risas, reforzó que la relación era apenas casual: “Nos cruzamos en la noche, nos saludamos y desde ahí supongo que el rumor de que hubo un romance, pero jamás, hubo romance, ni besos, ni mucho menos. No, cero, cero. Nos seguimos porque tenemos buena onda nada más”.

El panel insistió acerca del contenido del mensaje. Frente a la presión y la curiosidad generalizada, Rojas respondió: “No, no, no. Fuera onda. ‘Hola, ¿cómo estás?’”. La naturalidad del intercambio fue celebrada en el estudio, incluso con comentarios mordaces como: “Y se fue con una que está más despierta”.

Antes del cierre del segmento, Sabrina Rojas afirmó entre bromas que podría responder el mensaje más tarde: “No, le voy a decir: ‘Perdón, nunca lo vi’”. Cuando le mencionaron la fecha original del mensaje, atribuyó la falta de respuesta a un descuido: “No lo vi. Juro por Dios”. Pero admitió: “Yo podría estar en esa reposera, y estoy acá laburando”.

