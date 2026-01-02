Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Horacio Pagani explicó por qué no acompañará a Beto Casella a América (Video: Instagram)

El periodista deportivo Horacio Pagani confirmó que continuará en Bendita, el programa de El Nueve, rechazando la propuesta de sumarse al nuevo ciclo de Beto Casella en América TV. La decisión, comunicada a través de un mensaje en sus redes, estuvo marcada por factores personales y profesionales, donde expresó las diferentes variables que influyeron en el proceso y que lo llevaron a torcer su decisión.

Pagani explicó que, aunque su primera intención era seguir a Casella en su desembarco en América, el cambio de horario y las exigencias del nuevo formato lo llevaron a reconsiderar aquella postura inicial. “Había que tomar una decisión y era muy difícil por la propuesta que me había hecho Beto; yo iba a seguirlo, era lo que correspondía según mis códigos de vida”, expresó Pagani en un extenso video. La oferta de la productora Mandarina, responsable del ciclo que todavía no tiene nombre, fue calificada como “inmejorable”. Sin embargo, el cambio a un horario todavía más nocturno, con emisiones hasta la medianoche, implicaba modificar rutinas personales que afectan su salud.

El periodista, de 82 años y con antecedentes cardíacos, mencionó el consejo de su médico, el cardiólogo Guillermo Casella -casualmente comparte apellido aunque no parentesco con el conductor- quien le recomendó priorizar una vida ordenada. “Comer tantas veces a esa hora era muy difícil. Además, tengo la costumbre de cenar con amigos y una cosa era salir a las diez de la noche, como ahora, y otra a las once y media o doce”, sostuvo el panelista, al resaltar sus hábitos.

Beto Casella contó qué equipo lo acompañará en El Nueve (Video: LAM. América)

La relación entre Pagani y el equipo de El Nueve también influyó en su determinación y puso el foco en el equipo en su conjunto, algo que había señalado Casella en reiteradas oportunidades: “Hice una muy buena relación con productores, camarógrafos, ayudantes, editores, con todos los muchachos que están detrás de cámara”, apuntó el histórico periodista de Clarín Deportivo. En este sentido, aseguró que había organizado una comida de despedida, pero tras meditarlo, optó por quedarse. “No todo es plata, muchachos, y es cierto, no trabajo gratis”, remarcó.

La situación de Pagani y su decisión de no pasar a América -algo que se daba por descontado en las especulaciones previas- cobró más relevancia luego de los dichos de Casella en su primera entrevista formal en su nueva señal. Durante su visita a LAM, Beto desentrañó cuáles serán los integrantes del panel que lo acompañarán en América. Entre los nombres destacan Any Ventura, Mariano Flax, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro y su hijo Franco Casella, junto a otros colaboradores como Enzo Aguilar, Joe Fernández, Mariela Fernández, Agustín Guardis y Leo Raff. Sobre la ausencia de Pagani, Casella fue directo: “Me hubiera gustado tenerlo, pero hinchó las bolas durante un mes con la guita, con las veces que tenía que venir. Es muy rompebolas. Cuando parecía que ya estaba todo arreglado, su médico le dijo que no haga cambios, que ya tiene tres bypass, le dije que se olvide”, relató el conductor en charla con Ángel de Brito.

La mesa está servida y la batalla entre Beto y sus compañeros calienta la pantalla, aunque no serán competencia directa, ya que uno terminará cuando esté comenzando el otro. A la espera del debut de su nuevo programa, pautado para los primeros días de marzo y con nombre todavía en secreto, Bendita continúa en El Nueve con la conducción de Edith Hermida y la permanencia asegurada de Pagani. Así se configura uno de los pases de la temporada 2026, que por ahora se sostiene en una tensa calma, con algunas indirectas sobrevolando el escenario.