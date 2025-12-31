Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

Conocida por su compromiso con el medio ambiente, Juana Viale compartió las consecuencias de la contaminación (Instagram)

En los últimos años, Juana Viale logró consolidar su presencia tanto en la pantalla chica como fuera de ella. La nieta de Mirtha Legrand se lució como conductora y actriz, pero también demostró que su pasión va mucho más allá del mundo del espectáculo. Su compromiso con la naturaleza y la protección del medio ambiente se convirtió en una causa personal y, en las últimas horas, la conductora volvió a dejarlo en evidencia con una fuerte advertencia sobre la contaminación.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Juana compartió un breve pero impactante video. En las imágenes, se la pudo ver recogiendo del agua una tortuga marina muerta, a la que examinó con detenimiento antes de sacarla a la superficie. El registro, lejos de ser un simple testimonio, funcionó como disparador de una profunda reflexión sobre el impacto humano en los océanos. “El resultado de la contaminación en nuestras aguas. No me lo contaron, no lo vi en un videíto de Instagram, sino que lo hice con mis propios ojos”, escribió Juana, dejando en claro que su preocupación está arraigada en la experiencia directa y el contacto con la naturaleza.

Para reforzar su mensaje, la conductora sumó una invitación abierta a todos sus seguidores: “Fin de año, cambiemos hábitos”. La frase, breve pero contundente, funcionó como llamado de atención en un momento del año donde suelen hacerse balances y propósitos para el futuro.

A comienzos de 2024, Juana se embargó en una misión ecológica y lo documentó en detalle

El compromiso de Juana con la causa ecológica no es nuevo. A comienzos de 2024, sorprendió al público y a su familia al embarcarse junto a su pareja, Yago Lange, en una misión ecológica por el Atlántico. La travesía, que tenía como eje principal el monitoreo y la recolección de microplásticos en el océano, fue documentada por la propia conductora y compartida en sus redes. En una charla con su abuela, Juana explicó los detalles de la expedición: “Estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplásticos cada cierto tiempo”. Agregó que toda la recolección “la vamos a llevar a analizar, estamos viendo muchos animales y documentando la vida a bordo, qué comemos, lo que vivimos”.

El relato incluyó tanto las maravillas del mar como el costado más crudo de la contaminación: “Todo muy lindo, pero lamentablemente se ve bastante plástico en el andar, vemos bolsas de plástico, cajas, bidones, mesas de plástico, increíble. Pero después hay cosas muy bellas como los peces voladores, belugas, delfines que te acompañan. Ahora, que nos acercamos a la costa, hay más pájaros, diferentes especies de gaviotas. Una experiencia inolvidable”.

Meses después de concluida la aventura, Juana volvió a referirse a su experiencia ecológica en una entrevista con Teleshow. “Es una experiencia que tiene su cadencia y que, todavía, se sigue interpretando en varios lenguajes. No tan concreta. Es muy profunda”, comentó reflexionando sobre el impacto personal que tuvo la travesía. Consultada sobre si había nuevos proyectos para seguir cuidando el medio ambiente, adelantó: “Sí. Respecto al barco, al Lola, el proyecto que tenemos armado sigue navegando ahora. Por cuestiones del trabajo, y otras cosas, nosotros no podemos hacerlo en este momento”.

Como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la conductora habló en reiteradas ocasiones sobre su proyecto (Instagram)

De esa manera, el proyecto que integra junto a Lange y otros activistas, sigue adelante en su misión de recorrer los océanos para concientizar, investigar y compartir datos sobre la contaminación marítima. El objetivo es claro: visibilizar la problemática de los residuos plásticos y promover el cambio de hábitos tanto a nivel individual como social.

A horas de cerrar el año, Juana apuesta por un mensaje de responsabilidad y acción, combinando su visibilidad mediática con el activismo ecológico. Su recorrido demuestra que, más allá de la pantalla y el escenario, el compromiso con el medio ambiente puede ser motor de cambio y ejemplo para miles de seguidores. Con imágenes y palabras contundentes, la conductora invita a mirar de frente la realidad, asumir la responsabilidad y transformar la preocupación en acciones concretas para cuidar el planeta.