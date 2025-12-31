Teleshow

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

La conductora compartió un impactante video y pidió frenar la contaminación que impacta de lleno en los animales

Guardar
Conocida por su compromiso con el medio ambiente, Juana Viale compartió las consecuencias de la contaminación (Instagram)

En los últimos años, Juana Viale logró consolidar su presencia tanto en la pantalla chica como fuera de ella. La nieta de Mirtha Legrand se lució como conductora y actriz, pero también demostró que su pasión va mucho más allá del mundo del espectáculo. Su compromiso con la naturaleza y la protección del medio ambiente se convirtió en una causa personal y, en las últimas horas, la conductora volvió a dejarlo en evidencia con una fuerte advertencia sobre la contaminación.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Juana compartió un breve pero impactante video. En las imágenes, se la pudo ver recogiendo del agua una tortuga marina muerta, a la que examinó con detenimiento antes de sacarla a la superficie. El registro, lejos de ser un simple testimonio, funcionó como disparador de una profunda reflexión sobre el impacto humano en los océanos. “El resultado de la contaminación en nuestras aguas. No me lo contaron, no lo vi en un videíto de Instagram, sino que lo hice con mis propios ojos”, escribió Juana, dejando en claro que su preocupación está arraigada en la experiencia directa y el contacto con la naturaleza.

Para reforzar su mensaje, la conductora sumó una invitación abierta a todos sus seguidores: “Fin de año, cambiemos hábitos”. La frase, breve pero contundente, funcionó como llamado de atención en un momento del año donde suelen hacerse balances y propósitos para el futuro.

A comienzos de 2024, Juana
A comienzos de 2024, Juana se embargó en una misión ecológica y lo documentó en detalle

El compromiso de Juana con la causa ecológica no es nuevo. A comienzos de 2024, sorprendió al público y a su familia al embarcarse junto a su pareja, Yago Lange, en una misión ecológica por el Atlántico. La travesía, que tenía como eje principal el monitoreo y la recolección de microplásticos en el océano, fue documentada por la propia conductora y compartida en sus redes. En una charla con su abuela, Juana explicó los detalles de la expedición: “Estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplásticos cada cierto tiempo”. Agregó que toda la recolección “la vamos a llevar a analizar, estamos viendo muchos animales y documentando la vida a bordo, qué comemos, lo que vivimos”.

El relato incluyó tanto las maravillas del mar como el costado más crudo de la contaminación: “Todo muy lindo, pero lamentablemente se ve bastante plástico en el andar, vemos bolsas de plástico, cajas, bidones, mesas de plástico, increíble. Pero después hay cosas muy bellas como los peces voladores, belugas, delfines que te acompañan. Ahora, que nos acercamos a la costa, hay más pájaros, diferentes especies de gaviotas. Una experiencia inolvidable”.

Meses después de concluida la aventura, Juana volvió a referirse a su experiencia ecológica en una entrevista con Teleshow. “Es una experiencia que tiene su cadencia y que, todavía, se sigue interpretando en varios lenguajes. No tan concreta. Es muy profunda”, comentó reflexionando sobre el impacto personal que tuvo la travesía. Consultada sobre si había nuevos proyectos para seguir cuidando el medio ambiente, adelantó: “Sí. Respecto al barco, al Lola, el proyecto que tenemos armado sigue navegando ahora. Por cuestiones del trabajo, y otras cosas, nosotros no podemos hacerlo en este momento”.

Como parte de su compromiso
Como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la conductora habló en reiteradas ocasiones sobre su proyecto (Instagram)

De esa manera, el proyecto que integra junto a Lange y otros activistas, sigue adelante en su misión de recorrer los océanos para concientizar, investigar y compartir datos sobre la contaminación marítima. El objetivo es claro: visibilizar la problemática de los residuos plásticos y promover el cambio de hábitos tanto a nivel individual como social.

A horas de cerrar el año, Juana apuesta por un mensaje de responsabilidad y acción, combinando su visibilidad mediática con el activismo ecológico. Su recorrido demuestra que, más allá de la pantalla y el escenario, el compromiso con el medio ambiente puede ser motor de cambio y ejemplo para miles de seguidores. Con imágenes y palabras contundentes, la conductora invita a mirar de frente la realidad, asumir la responsabilidad y transformar la preocupación en acciones concretas para cuidar el planeta.

Temas Relacionados

Juana VialeConciencia ambientalMedio ambienteContaminaciónTortuga marinaOcéanosLlamadoViaje ecológicoYago LangeMirtha Legrand

Últimas Noticias

Valentino López anticipó a su padre en comunicar el nacimiento de Lando: “Felicitaciones por el nuevo integrante de la familia”

El hijo mayor de Wanda y Maxi, que todavía es menor de edad, dio la primicia en sus redes una hora y cuarto antes que su padre y, en cierta manera, obligó al ex futbolista a brindar con rapidez la información sobre el nacimiento

Valentino López anticipó a su

Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: “Llegó para agrandar el equipo”

El exfutbolista y la modelo sueca, padres de la pequeña Elle, le dieron la bienvenida a su primer hijo varón juntos

Nació Lando, el segundo hijo

El conmovedor homenaje de Nancy Duplaá para su madre Elsa, a 5 meses de su muerte: “Te extraño, mamita”

La actriz evocó anécdotas y sentimientos con una postal de su juventud a pocas horas de terminar el año

El conmovedor homenaje de Nancy

Wanda Nara sorprendió al excluir a Martín Migueles de su balance anual, en medio de rumores de separación

La conductora de MasterChef Celebrity compartió en Instagram sus momentos más importantes del año, pero la ausencia de su pareja en las fotos reavivó las versiones de pelea tras el escándalo con Claudia Ciardone. Los mensajes de sus seguidores

Wanda Nara sorprendió al excluir

El video de Tini Stoessel cantando con Rodrigo de Paul tras su reconciliación: “Los amores de mi vida”

La cantante realizó un balance de su año y compartió imágenes junto al futbolista, las primeras en las que se muestra junto a él en las redes en esta segunda etapa de su noviazgo

El video de Tini Stoessel
DEPORTES
Roberto Carlos habló tras ser

Roberto Carlos habló tras ser operado por un problema cardíaco: “No hay motivos para alarmarse”

En el último día de 2025, Neymar definió su futuro de cara a su sueño de jugar el Mundial 2026

El debate sobre la “tercera pata” del tenis y la gran pregunta para 2026: ¿quién puede desafiar el reinado de Alcaraz y Sinner?

El video de Daniel Passarella haciendo “jueguitos” a los 72 años que se hizo viral

Una figura internacional se volvió a postular para jugar en Boca Juniors: “Si me llama Riquelme, ¿cuándo firmamos?"

TELESHOW
Valentino López anticipó a su

Valentino López anticipó a su padre en comunicar el nacimiento de Lando: “Felicitaciones por el nuevo integrante de la familia”

Nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson: “Llegó para agrandar el equipo”

El conmovedor homenaje de Nancy Duplaá para su madre Elsa, a 5 meses de su muerte: “Te extraño, mamita”

Wanda Nara sorprendió al excluir a Martín Migueles de su balance anual, en medio de rumores de separación

El video de Tini Stoessel cantando con Rodrigo de Paul tras su reconciliación: “Los amores de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo cerró el año

El petróleo cerró el año con su mayor baja desde 2020

Crisis en Irán: en medio de las multitudinarias protestas y la espiral inflacionaria, el régimen designó un nuevo jefe del Banco Central

El Gobierno de Taiwán mantiene la alerta máxima tras las masivas maniobras militares de China

El euro cerró 2025 con una revalorización del 14% frente al dólar

China mantiene el ritmo de compras de soja estadounidense en medio de la tregua comercial