El video de Tini Stoessel cantando con Rodrigo de Paul tras su reconciliación: “Los amores de mi vida”

Tiempo de balances. Llega el fin de año y, como muchísimas personas, Tini Stoessel compartió una publicación con algunas de las imágenes que sintetizan un 2025 en donde regresó a los escenarios con su show Futttura, estuvo rodeada de sus seres queridos y, por primera vez luego de su reconciliación, se mostró en sus propias redes con Rodrigo de Paul.

“2025. Gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo, hacer el show de mis sueños y ver cómo ustedes lo hicieron realidad. Hacer música, crecer, reír hasta las lágrimas y, en otras ocasiones, sentir tristeza, pero siempre con la fortuna de tener a los amores de mi vida a mi lado”, escribió la cantante con distintas postales de su vida, realizándose un enorme tatuaje en la espalda, haciendo pruebas de vestuario y en salidas con amigas.

“Se acerca 2026. Si todo sale bien, podré compartir el álbum que tanto deseo y nos encontraremos en la gira. Les envío todo mi amor. Gracias por ser parte de mi vida”, expresó, sobre lo que viene. Sin embargo, las que más llamaron la atención fueron las imágenes junto al jugador del Inter Miami.

El simpático video que la intérprete de “La Triple T” y “Bar” compartió con el futbolista los muestra sonrientes, cruzando miradas cómplices de amor, mientras cantan “Llamada de emergencia” de Daddy Yankee que suena en su auto. Es la primera vez que la artista comparte contenido con De Paul en esta segunda etapa de su noviazgo, luego de su reconciliación que se habría dado a principios de este año. Luego, el in crescendo de las versiones y las imágenes juntos en distintos lugares confirmaron su reconciliación.

En otra simpática postal que Tini expuso en sus redes aparece junto a su novio en un supermercado de Miami, posando entre góndolas de golosinas, junto a él y a Fifi, la perrita que rescató la cantante. Mientras que en otro video, enamorados, aparecen tomados de la mano en un muelle. En el mismo posteo aparece luciendo looks, mostrando imágenes de su show y disfrutando de una cena.

A mediados de noviembre, la construcción de una mansión de 800 metros cuadrados que pertenecería a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en un exclusivo sector de Lomas de San Isidro se convirtió en tema de conversación tanto por su ambicioso diseño como por el impacto que ha generado en la tranquilidad del barrio. De acuerdo con lo revelado en el programa Tarde o Temprano (Eltrece), las obras han provocado denuncias de los vecinos debido al ruido constante generado por las excavadoras y la intensidad del ritmo de trabajo. No obstante, la presencia de la pareja también ha despertado la curiosidad local, ya que muchos residentes aguardan con expectativas la llegada de la cantante y el futbolista como nuevos vecinos de la zona.

En medio de los rumores de boda, Tini y De Paul avanzan con un proyecto inmobiliario que, según contó Fernanda Iglesias, se inició hace aproximadamente seis meses y se perfila como su residencia principal en Argentina. La vivienda, situada en un lote subdividido en cuatro partes, formará parte de un conjunto reducido de solo cuatro casas, lo que asegura un entorno con “solo tres vecinos”, según detalló, en el programa. A pesar de haber intentado ampliar el terreno adquiriendo una propiedad lindera, De Paul no logró concretar la compra, aunque la magnitud de la casa no se vio afectada.

La residencia se distribuye en tres niveles: la planta baja albergará áreas sociales como el living, el comedor y la cocina, todos con acceso visual al jardín, donde destaca una piscina con solárium y un sector de quincho. En los niveles superiores se ubicarán varios dormitorios, todos con baño en suite, pensados para alojar a familiares y amigos. La suite principal dispondrá de un vestidor y un baño completo, replicando el estándar de confort que la pareja mantiene en sus viviendas de Madrid y Miami.