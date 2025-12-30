Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Wanda Nara vs. Mauro Icardi: la madre de todas las batallas

El conflicto más intenso del año combinó justicia internacional, peleas por la crianza, episodios policiales y una exposición mediática permanente que convirtió cada capítulo en un evento (Video: LAM, América TV)

El 2025 de Wanda Nara y Mauro Icardi arrancó con la guerra ya declarada y con capítulos nuevos casi semana a semana. El 3 de enero, se filtraron los chats subidos de tono que Ángel de Brito mostró en LAM (América TV) y que, según contó el conductor, le habrían llegado desde el entorno legal de Wanda (con amenazas, sexo y dinero en la conversación). Ese material fue el primer gran “combustible” del año: instaló el tono del conflicto (personal, judicial y mediático al mismo tiempo) y anticipó que cualquier instancia privada iba a terminar expuesta.

El punto de quiebre llegó a mediados de marzo, con el escándalo en el Chateau Libertador. Icardi fue hasta el edificio tras un fallo que habilitaba el reencuentro con sus hijas luego de 60 días sin verlas, pero la situación se descontroló por un desacuerdo con el traslado de las mascotas. La escena derivó en un operativo con policía, fiscalía, psicólogos y una ambulancia del SAME, además del llanto de una de las nenas. En ese marco, el funcionario a cargo de la intervención describió que le informaron de empujones, que se habría empujado a una empleada y que una de las niñas fue tomada del brazo; habló de “intimidación” y “hostigamiento” y explicó por qué se labró un acta contravencional.

Mauro Icardi, en el centro del conflicto judicial y mediático más extenso del año

Con esa crisis como telón de fondo, la pelea se mudó a Italia. El 28 de mayo, Wanda viajó a Milán para la audiencia por el divorcio y, fiel al ADN del caso, lo judicial se mezcló con lo simbólico: llegó en un Lamborghini Huracán Spyder pintado de rosa, el auto que había sido parte del patrimonio compartido y que pasó a quedar asociado a la separación como “mensaje” para su ex. Ese fue un gesto de alto impacto y un guiño directo a Icardi en la puerta del tribunal, y reconstruyó la “historia” del vehículo como emblema del matrimonio y, ahora, de la ruptura.

La novela sumó otra capa en julio, cuando apareció en redes un supuesto video íntimo atribuido a Icardi, difundido por la vedette uruguaya Natasha Rey. Wanda respondió de frente a quienes la señalaban como responsable de la filtración y lo negó públicamente: dijo que estaba “feliz” y que “eso molesta”, despegándose de la acusación. Días después, el tema siguió escalando con el regreso de Wanda a la Argentina y el clima de tensión alrededor del caso (incluida su interacción con la prensa en Ezeiza) mientras el conflicto con Icardi no aflojaba. Y el 1 de agosto, finalmente, se conoció la palabra de Natasha Rey en LAM, donde relató su versión del intercambio con el futbolista y el motivo por el que terminó difundiendo el contenido.

El Lamborghini rosa con el que Wanda llegó a los tribunales italianos, uno de los símbolos del enfrentamiento

En el tramo final del año, la historia del Lamborghini siguió “actuando” como personaje: hubo nuevos episodios vinculados al auto, desde apariciones y gestos en redes hasta detalles que se leían como provocaciones en plena tensión con Icardi. Con todo, el saldo 2025 para la expareja quedó claro: una disputa judicial internacional en curso, conflictos de crianza atravesados por la exposición y un mecanismo repetido (fiscalía/tribunales + redes + TV) que convirtió cada episodio en un evento de agenda.

Separación de Wanda Nara y L-Gante: de un viaje a Europa al final

L-Gante habló tras la separación de Wanda Nara y pidió no seguir alimentando la “novela”

La relación entre Wanda Nara y L-Gante tuvo su punto final en abril de 2025, cuando ambos confirmaron públicamente la separación. La noticia fue dada a conocer por la propia Wanda a través de sus redes sociales. La empresaria explicó que la decisión estaba vinculada a un momento personal complejo y a la necesidad de priorizar a su familia en medio del conflicto judicial con Mauro Icardi. “Tomé una decisión”, dijo, evitando profundizar en internas pero dejando en claro que no se trataba de una crisis pasajera.

Horas más tarde, L-Gante habló por primera vez del quiebre. Lejos de mostrarse dolido, el cantante fue contundente: “Esta novela ya fue, termínenla sin mí”, lanzó a través de sus historias de Instagram, marcando distancia del tratamiento mediático que había tenido la relación desde sus inicios. También aseguró que estaba enfocado en su carrera musical y que no tenía interés en prolongar el tema públicamente.

A pesar de la confirmación de la ruptura, durante los meses siguientes persistieron versiones de reconciliación. La última vez que Wanda y L-Gante fueron vistos juntos públicamente fue a fines de julio, durante un viaje por Europa. Las imágenes alimentaron especulaciones, pero desde el entorno de ambos se encargaron de aclarar que no se trataba de un regreso sentimental.

Wanda Nara y L-Gante, durante uno de sus últimos viajes juntos por Europa

El cierre definitivo llegó cuando Wanda comenzó un nuevo romance con el empresario Martín Migueles, vínculo que fue tomando visibilidad progresivamente durante el segundo semestre del año. De ese modo, la historia con L-Gante quedó oficialmente en el pasado.

China Suárez vs. Benjamín Vicuña: “El papá del año”

El vuelo de Mauro Icardi y la China Suárez fue demorado luego de la revocación del permiso de los hijos menores de la actriz por parte de Benjamín Vicuña (Video: Puro Show – El Trece)

En julio de 2025, la China Suárez protagonizó uno de los descargos más explosivos del año al apuntar públicamente contra Benjamín Vicuña. El conflicto se originó cuando el actor chileno revocó un permiso de viaje que había otorgado previamente para que sus hijos en común salieran del país con su madre. La decisión tomó a la actriz por sorpresa y derivó en una reacción inmediata en redes sociales.

A través de una serie de publicaciones en Instagram, la China ironizó sobre la actitud de su ex y lo calificó como “el papá del año”, una frase que rápidamente se convirtió en título de portales y tendencia en redes. En ese mismo descargo, la actriz expuso situaciones privadas vinculadas a la crianza, cuestionó la coherencia de Vicuña como padre y dejó entrever que la relación entre ambos estaba lejos de ser cordial.

“El papá del año”, tituló su fuerte publicación contra su expareja. “Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuandome agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El queme dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, lanzó.

Un permiso de viaje revocado desató un descargo feroz en redes y dejó una de las frases más virales del año: “el papá del año"

“El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”, siguió. “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”, continuó.

“Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separate, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’”, lanzó. “El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien”, manifestó.

“‘El papá del año’ al que le preguntan en el colegio de su hijo cuál es su juego favorito y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todos mirando una serie en TV con ‘una niñera por cada hijo’. El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso ó morir de tristeza y ansiedad”, siguió.

El conflicto estalló por la revocación del permiso de viaje de sus hijos (@sangrejaponesa)

“El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones. Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”, enfatizó.

“Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”, expresó.

Para el final, se refirió directamente al cambio en la justicia que le impide viajar con sus hijos a Estambul. “Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, ó al menos eso me dijiste siempre”, concluyó.

El impacto fue inmediato. Tras la publicación, el actor optó por el silencio público, mientras que el entorno de ambos confirmó que el tema había pasado a manos de abogados. Días después, ambas partes alcanzaron un nuevo acuerdo legal para destrabar el conflicto puntual del viaje. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: el descargo de la China quedó como uno de los momentos más virales y comentados del año, y consolidó este enfrentamiento como uno de los escándalos centrales de la farándula argentina en 2025.

La separación de Los Palmeras: la pelea más dolorosa

Los Palmeras lanzaron su primer tema luego de la salida de Cacho Deicas

En 2025, uno de los escándalos culturales más resonantes fue la crisis interna de Los Palmeras, la emblemática banda de cumbia santafesina con más de cinco décadas de trayectoria. Lo que había comenzado como un problema de salud del histórico cantante Rubén “Cacho” Deicas terminó derivando en una ruptura profunda entre los líderes de la agrupación, tensiones laborales y una disputa comercial que puso en jaque el futuro del grupo.

A principios de año, Deicas sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo alejó de los escenarios, generando preocupación entre los fanáticos y versiones sobre el estado del conjunto. Tras su recuperación, el cantante anunció su salida definitiva de Los Palmeras en un video publicado en sus redes sociales y explicó que las condiciones que la producción le había impuesto para volver eran incompatibles con las recomendaciones médicas que había recibido. En ese comunicado, Deicas afirmó que su alejamiento “no tenía nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hicieron que no pudiera estar con el grupo”.

La respuesta de la banda no se hizo esperar. En su cuenta oficial expresaron que la salida de Deicas se había dado luego de una carta documento en la que se explicaban las limitaciones de continuar con el proyecto bajo las pautas anteriores. La tensión entre la voz histórica y el acordeonista Marcos Camino, otro de los pilares del conjunto, desembocó en una disputa que trascendió lo artístico y se metió en el plano legal y comercial: quedó en discusión el uso del nombre Los Palmeras y los derechos sobre esa marca con más de 50 años de historia.

La histórica banda de cumbia se fracturó en medio de internas, conflictos contractuales y una disputa por el uso del nombre que sacudió al ambiente musical

La crisis alcanzó un nuevo nivel en octubre de 2025, cuando la banda estaba atravesando un “escándalo legal” por despidos, traiciones y la posible división de la marca. Según el periodista Juan Etchegoyen, los músicos de Los Palmeras fueron despedidos de la empresa que sostenía al grupo, Palmeras Producciones, como parte de una reestructuración empresarial en medio de la disputa entre Deicas y Camino. “La marca de Los Palmeras se vence el mes que viene y Cacho Deicas habría mandado a decir a sus abogados que él seguirá teniendo el 50% de la marca”, explicó, dando cuenta de la complejidad de la situación.

La salida de los músicos no significó el fin del proyecto: se especuló, incluso, que Camino podría crear una nueva sociedad profesional y recontratar a los instrumentistas bajo otra estructura legal, dejando atrás la vieja razón social y los vínculos societarios con Deicas. La posibilidad de un “nuevo Los Palmeras” sin la voz histórica intensificó el debate sobre la identidad del grupo, su legitimidad y el legado que representa para la cumbia como estilo musical en el país.

El impacto de la crisis no se redujo a lo estrictamente interno: figuras del ambiente tropical también se expresaron ante el quiebre. La conductora Marcela Baños, referente de la movida tropical, señaló en una entrevista con el ciclo de streaming Ya Fue Todo que la ruptura de la banda era dolorosa y lamentó que un proyecto con “más de 50 años en los escenarios” estuviera viviendo uno de sus momentos más difíciles. “Ya está, se rompió el grupo”, dijo, destacando la magnitud del hecho para los seguidores y para el género en general.

Sofía “La Reini” Gonet vs Homero Pettinato: chats privados de alto voltaje

Homero Pettinato respondió públicamente tras la filtración de los mensajes (Video: A la tarde/ América)

La relación entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato se transformó en uno de los escándalos más virales de diciembre de 2025 luego de que la influencer decidiera hacer públicos chats privados entre ambos, exponiendo insultos y reproches que habían quedado ocultos tras su ruptura. Lo que comenzó como una discusión de pareja terminó escalando rápidamente a un roce mediático que involucró redes, denuncias cruzadas y repercusiones en programas y premiaciones.

La polémica se desató cuando la cuenta @lomaspopucom publicó una foto de Pettinato acompañado de una joven en un recital, lo que encendió rumores de infidelidad. En respuesta, la influencer publicó en sus redes una serie de capturas de conversación con el periodista, donde él le decía frases duras del tipo “Nunca saliste de vinicius gato cascoteado, te detesto” y otros insultos agresivos, a lo que ella respondió con reproches sobre su estilo de vida y responsabilidad en la relación.

La filtración de chats privados transformó una ruptura sentimental en un debate público sobre vínculos tóxicos y exposición digital

El escándalo no quedó en los chats filtrados: Homero Pettinato respondió desde sus redes, denunciando que un tercero intentó extorsionarlo y atribuyendo a la creadora de contenido la intención de afectar su carrera. En sus palabras, el hijo del reconocido conductor relató que recibió mensajes de un desconocido que lo acusaba de que la modelo le había ofrecido pagar para atacarlo físicamente y luego publicar los chats, algo que, según él, fue tomado como una calumnia grave.

Las repercusiones siguieron durante varios días. En la entrega de Premios Martín Fierro de Streaming 2025, Pettinato fue entrevistado y comentó el conflicto: “Contraataqué, como se dice, y la pasé como el o…”, minimizando parcialmente la exposición pública del episodio, aunque admitiendo que la situación lo había llevado a hablar desde el escenario. Por su parte, ella también habló del episodio. Reconoció que la exposición de los chats fue intensa y reflexionó sobre lo vivido, diciendo que había “mostrado nuestras peores miserias”, en un mea culpa que intentó bajar el tono del conflicto.

El impacto mediático fue tal que influenció incluso su vida profesional. En medio de grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Yanina Latorre consignó que La Reini se emocionó hasta el punto de abandonar una jornada de filmación, evidenciando las tensiones personales que quedaron al descubierto en cámara. Días después, ella decidió alejarse temporalmente de las redes sociales para enfocarse en su bienestar emocional, describiendo en una publicación que necesitaba “desconectar” tras el episodio de exposición pública y las reacciones encontradas que generó el escándalo.

Chechu Bonelli vs. Darío Cvitanich y el rol de Ivana Figueiras

Una separación anunciada con bajo perfil derivó en reproches cruzados y en el descargo público de Ivana Figueiras, tercera figura del conflicto

La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se confirmó en julio de 2025, luego de más de una década de relación y tres hijas en común. En un primer momento, ambos intentaron manejar la ruptura con perfil bajo, evitando declaraciones públicas y priorizando la intimidad familiar. Sin embargo, con el correr de los días, comenzaron a circular versiones sobre los motivos del quiebre, lo que llevó a que el tema se instalara con fuerza.

Poco después, se conoció que el exfutbolista había iniciado una nueva relación con Ivana Figueiras, diseñadora y exmodelo, lo que generó especulaciones sobre la existencia de terceros involucrados durante la etapa final del matrimonio. La aparición pública de Figueiras y la rápida oficialización del vínculo profundizaron el interés y motivaron rumores sobre los tiempos de la separación.

Ante las críticas y los comentarios en redes, Ivana Figueiras decidió hablar públicamente. En su publicación de Instagram, fue tajante al despegarse de cualquier acusación: “No me metí en ninguna familia”, aseguró, y explicó que su relación con Cvitanich comenzó cuando él ya estaba separado. También remarcó que no tenía intención de alimentar polémicas ni conflictos ajenos.

Ivana Figueiras habló y negó haberse involucrado en una familia

Mientras tanto, Chechu Bonelli eligió un camino más reservado, aunque dejó entrever el impacto emocional de la ruptura. La conductora habló de un proceso doloroso pero necesario, y destacó la importancia de sostener un vínculo respetuoso por el bienestar de sus hijas. Desde el entorno del exjugador, en tanto, evitaron profundizar en la polémica, aunque reconocieron que la exposición mediática complicó una situación que ya era sensible.

Nicole Neumann vs Fabián Cubero: una fiesta de 15 explosiva

Fabián Cubero defendió su postura sobre la fiesta de 15 de su hija (Video: Infama, América TV)

En diciembre de 2025, Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a quedar enfrentados públicamente a partir de un hecho puntual pero cargado de simbolismo: la organización de la fiesta de 15 de su hija Allegra. Lo que debía ser un festejo familiar terminó reavivando un conflicto de larga data entre la expareja, marcada desde hace años por disputas judiciales, desacuerdos en la crianza y tensiones mediáticas recurrentes. La decisión de realizar celebraciones separadas fue el detonante de una nueva polémica.

El primero en hablar fue el exjugador de Vélez, que sostuvo que la decisión respondía a acuerdos previos y a la dinámica familiar actual, y lanzó una frase que rápidamente se volvió titular: “Las familias que terminan mal festejan por separado”, dijo en Infama (América TV). Con ese argumento, intentó cerrar el tema y dejar en claro que no existía margen para un evento conjunto, pese a la relevancia emocional del cumpleaños.

Nicole, en cambio, expresó su dolor y frustración ante la situación. La modelo reconoció que le hubiera gustado compartir ese momento especial con su hija y manifestó que la decisión la afectó profundamente. Si bien evitó escalar el enfrentamiento, dejó en claro que la separación de los festejos no había sido su elección y que la vivía como una pérdida en términos afectivos.

Lourdes Fernández de Bandana: violencia de género y un regreso tortuoso

Lourdes Fernández, tras ser encontrada luego de varios días sin contacto

En octubre de 2025, la cantante Lourdes Fernández, integrante de Bandana, protagonizó uno de los casos policiales más llamativos y sensibles del año. El 4 de octubre, su madre, Mabel López, denunció ante las autoridades que había perdido contacto con su hija y que temía por su paradero después de días sin noticias, lo que llevó a la intervención de la Policía de la Ciudad y de la Fiscalía.

Tras varias horas de incertidumbre, la situación dio un giro dramático. Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, la División Investigaciones Comunales 14 allanó un departamento en la calle Ravignani, Palermo, en cuyo interior fue encontrada Lourdes Fernández, después de que en una inspección inicial el dueño de casa no permitiera un registro completo del inmueble. La Justicia consideró que la cantante podría estar retenida contra su voluntad en ese lugar.

El dueño del departamento y expareja de Lourdes fue identificado como Leandro Esteban García Gómez (47). Tras la orden de allanamiento, los agentes lo detuvieron en el edificio mientras intentaba escapar por la terraza, según consignaron fuentes oficiales. García Gómez quedó imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, con cargos que incluyen lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas, en un proceso penal que tomó estado público por su complejidad.

El operativo policial que derivó en la detención de su expareja

Desde el inicio del expediente, la fiscalía a cargo de Silvana Russi rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de García Gómez, argumentando la gravedad de los hechos imputados, antecedentes penales y riesgo de entorpecimiento de la investigación. El juez Diego Javier Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, también sostuvo que el imputado había ocultado la presencia de la cantante a la policía en dos ocasiones, lo que reforzó la decisión de mantenerlo detenido.

Al día siguiente, Lourdes Fernández habló ante la prensa por primera vez tras el operativo. En una entrevista con el programa A la Tarde (América), reconoció sentirse afectada por lo sucedido y expresó: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”, aunque negó haber sufrido agresiones físicas por parte de García Gómez, en declaraciones que generaron contraposiciones con el enfoque judicial del caso. El episodio desencadenó también mostraciones de apoyo de colegas y amigas, como la cantante Fabiana Cantilo, que dialogó en vivo con Lourdes y remarcó públicamente que “al señor que pega no lo queremos”, evidenciando empatía y respaldo ante la incertidumbre y el foco mediático del caso.

Aunque la Justicia calificó el proceso como atravesado por una situación de violencia de género de larga data y evaluó un patrón de manipulación y aislamiento por parte de García Gómez, Lourdes insistió en su versión personal de los hechos y se centró en su recuperación artística y emocional. En paralelo, se confirmaron medidas de restricción de acercamiento para protegerla, mientras el caso continuaba su trámite judicial.

Tras el operativo, la cantante fue trasladada al Hospital Fernández para una evaluación de salud, de la que posteriormente recibió el alta. Pocos días después, Lourdes compartió imágenes y mensajes de agradecimiento a sus seguidores y a quienes colaboraron en el procedimiento, y anunció que estaba preparándose para volver a los escenarios con presentaciones conjuntas con Bandana y otros artistas, evidenciando su intención de retomar la actividad profesional pese al impacto del caso.

Araceli González y Adrián Suar reabrieron viejas heridas

Una frase inesperada bastó para reabrir una historia personal y generar impacto en el cierre del año mediático (Video: LAM, América TV)

En diciembre de 2025, Araceli González sorprendió al hablar públicamente sobre su vínculo con Adrián Suar, su exmarido y padre de su hijo Tomás Kirzner, en una entrevista televisiva que rápidamente tuvo repercusión mediática. La actriz, históricamente cuidadosa con su vida privada, eligió esta vez poner en palabras una experiencia personal que había mantenido en silencio durante años.

Durante la entrevista Araceli expresó: “Con todo el mundo es divino, conmigo no”, en referencia a Suar. La frase, breve pero contundente, fue interpretada como una crítica directa al trato que recibió durante la relación y en los años posteriores a la separación. Si bien aclaró que no hablaba desde el enojo ni con intención de generar conflicto, dejó en claro que su vivencia personal fue distinta a la imagen pública del productor.

Araceli y Suar estuvieron casados entre 1996 y 2002 y conformaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo argentino de fines de los 90. Tras la separación, ambos continuaron con sus carreras profesionales y mantuvieron un vínculo vinculado principalmente a la crianza de su hijo, evitando durante años declaraciones o polémicas.

Araceli González y Adrián Suar en 1997, el año en que se casaron

Justamente por ese antecedente de bajo perfil, las palabras de Araceli generaron impacto. Del lado de Adrián Suar, no hubo respuesta pública inmediata ni posterior. Esa ausencia de réplica reforzó la lectura de que no se trató de un enfrentamiento, sino de una revelación unilateral.

Nicki Nicole y Lamine Yamal: romance confirmado y separación

Un romance internacional que nació bajo los flashes y terminó en silencio, pero con fuerte repercusión mediática

El romance entre Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal se convirtió en uno de los vínculos más comentados de 2025 por su impacto internacional y por la combinación de dos universos de enorme visibilidad: la música urbana y el fútbol de élite. Todo comenzó cuando ambos fueron vistos juntos en Europa y compartieron gestos públicos que confirmaron que entre ellos existía algo más que una amistad.

La relación nunca fue anunciada de manera formal, pero quedó blanqueada de hecho. Las imágenes que circularon de Nicki y Yamal juntos en salidas privadas y encuentros sociales terminaron de disipar las dudas. El bajo perfil elegido por ambos contrastó con la magnitud de la repercusión mediática: cada aparición era replicada por medios argentinos y españoles, y el vínculo se volvió tema recurrente en redes sociales.

Con el correr de los meses, la relación comenzó a enfriarse. Las señales públicas que habían acompañado el inicio del romance desaparecieron progresivamente: dejaron de mostrarse juntos, no hubo nuevas apariciones compartidas y el contacto visible en redes se interrumpió. Finalmente, desde el entorno de ambos se confirmó la separación, que se dio sin escándalos.

Ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal hablaron públicamente del final del vínculo. El silencio fue coherente con el estilo que mantuvieron durante toda la relación y que la ruptura se habría producido en buenos términos, atravesada por agendas exigentes, compromisos profesionales y la exposición constante que implicaba el vínculo.El caso se consolidó como uno de los romances más resonantes del año por su proyección global.