El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

Se cumplió un año de la muerte de Jorga Lanata y sus dos hijas, a su manera, lo recordaron en las redes (Instagram)

A un año de la muerte de Jorge Lanata, sus hijas eligieron recordarlo con gestos sencillos pero cargados de emoción, abriendo la intimidad familiar para compartir el peso de la ausencia y la fuerza del amor que perdura. En medio de la rutina y el paso del tiempo, Lola y Bárbara encontraron en las redes sociales un espacio para rendir homenaje a su padre, evocando recuerdos, imágenes y palabras que dan cuenta de un vínculo único y de la marca indeleble que el periodista dejó en sus vidas.

Lola, la hija menor, publicó una foto en blanco y negro de su infancia junto a Jorge en un estudio de radio, ambos con auriculares y un corazón rojo como único texto, reflejando la intimidad, los recuerdos y el vínculo compartido. En otra imagen, Lola posó sonriente y abrazada a su padre, sumando la frase: “Me tocaron los mejores papás del mundo”, en una muestra de gratitud y amor familiar.

En tanto, la mayor de las Lanata, Bárbara, eligió una imagen más abstracta: una escena de un hombre pensativo acompañada por la frase en inglés “tries to remember what day it is”, que en español significa “intenta recordar qué día es”. Ese mensaje encapsula la dificultad de marcar el paso del tiempo y la permanencia del recuerdo tras la ausencia, que en el capricho del calendario marca el primer año.

Bárbara, la mayor de las hijas de Lanata, eligió no hacer un posteo sentimental

A los homenajes de sus hijas se sumó Sara Stewart Brown, madre de Lola, quien escribió en X un texto sentido y profundo sobre el duelo y la percepción del tiempo. “¿Cuánto es un año? Un año puede ser un montón o muy poco y cuando se te muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa. Sentís que el mundo debería pararse, aunque sea un rato, querés que todos paren y no, el mundo sigue, todos siguen y uno con ganas de gritar loco paren un poco. Este año mío fue así, difuso. Y ahora se vuelve una abstracción, porque hoy se cumple un año, ¿de qué? Ni idea porque en mi mundo Lanata es infinito”, escribió en el primer posteo que hizo en la antigua red social del pajarito.

En otro mensaje, Sara sumó una imagen de Lanata vestido con un abrigo tejido, tomada por Gaby Herbstein para el calendario Huesped 2006, y la acompañó con una metáfora sobre su vida profesional y personal: “Les dejo este Lanata osito de la suerte que teje su propio abrigo que es una metáfora del tipo que solo solito construyó su carrera desde los 14 años y se convirtió en el enorme ser humano que ocupó (ocupa) nuestras vidas y el periodista más completo que conoció esta generación”.

"Cuando se muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa", escribió la exesposa de Jorge en su cuenta de X

Sara lo recordó con una foto del año 2006 (Caputra de X)

Las palabras y las imágenes elegidas por sus hijas y por Sara Stewart Brown dotaron al aniversario de un tono de homenaje y reflexión, subrayando tanto el vacío de la ausencia como la huella imborrable que Lanata dejó en su entorno más íntimo. El recuerdo de su figura, entre la abstracción del tiempo y la permanencia afectiva, sigue vivo y presente en la memoria de quienes lo amaron y acompañaron.

Por su parte, Elba Marcovecchio, la viuda del periodista, también se expresó en sus historias de Instagram, con una foto del día que se casaron rodeados de sus amigos y familiares en el año 2022.

Junto a una foto del casamiento celebrado en abril de 2022, uno de los momentos más felices y recordados de la pareja, la abogada escribió: “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano, los planes sin destinatario, los abrazos que eran tuyos”.

En el mismo mensaje, Elba sumó más reflexiones sobre el proceso de duelo: “Quise evadir el dolor del silencio con el bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños”. El texto, sentido y personal, deja ver la dificultad de transitar la ausencia y la búsqueda de consuelo en los recuerdos y en el amor compartido. Para cerrar, la abogada eligió una frase en inglés que sintetiza su postura a un año de la partida física de su esposo: “Love, not fear. Te amo infinito”, escribió, dejando en claro que el amor sigue vigente, más allá de la distancia.