Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a Faustino en la Basílica de Luján

La pareja celebró el bautismo de Faustino en una ceremonia con toda su familia (Video: Instagram)

Eva Bargiela y Gianluca Simeone vivieron una jornada profundamente emotiva y significativa con el bautismo de su hijo Faustino en la Basílica de Luján, un acontecimiento que reunió a la familia y a los amigos más cercanos en un entorno de espiritualidad, afecto y alegría. La ceremonia, celebrada un viernes por la tarde, se transformó en un auténtico hito para la joven pareja y las distintas generaciones de la familia, que acompañaron cada momento con gestos de ternura y complicidad.

El día comenzó con la llegada a la basílica, donde la solemnidad del espacio envolvió a todos los presentes. Uno de los primeros registros muestra a Carolina Baldini, madre de Gianluca, sosteniendo a Faustino en brazos junto a su hijo. Ambos eligieron vestimenta en tonos claros, acorde al clima cálido y el espíritu del evento. El pasillo de la iglesia, con sus arcos góticos y el piso de mosaico rojo, ofreció el marco perfecto para las primeras fotos familiares, que anticipaban la trascendencia de la celebración.

El interior de la Basílica de Luján, con su nave central imponente, fue testigo del encuentro. La luz filtrada por los vitrales y la majestuosidad del altar mayor reforzaron el ambiente de recogimiento y expectativa. En ese contexto, familiares y amigos aguardaron el inicio del rito, intercambiando miradas y palabras de cariño. La arquitectura histórica no solo sumó belleza, sino también profundidad espiritual, recordando la importancia de la tradición y el valor de los rituales en la vida familiar.

Carolina con su primer nieto en brazos junto a su hijo Gianluca

La celebración se llevó a cabo en la Basílica de Luján, un lugar con gran significado para la pareja

El look blanco que eligió Eva para el bautismo de su hijo

El bautismo en sí fue uno de los momentos más intensos de la tarde. En la imagen que lo retrata, la madrina sostiene a Faustino en brazos mientras Eva Bargiela y Gianluca Simeone contemplan la escena con emoción. Giuliano Simeone, hermano de Gianluca, también acompaña este instante central, reforzando la presencia de los lazos familiares. Bajo las bóvedas de la iglesia y con la luz cálida envolviendo a los protagonistas, el sacramento cobró un significado aún mayor, simbolizando el inicio de una nueva etapa en la vida del pequeño y su entorno.

La ceremonia religiosa fue seguida de un registro grupal en el pasillo de la basílica, donde Eva, Faustino, Carolina Baldini, Gianluca y Giuliano posaron juntos. Las sonrisas, los abrazos y la naturalidad de las poses reflejaron la alegría genuina y la importancia de compartir momentos significativos en comunidad. Este tipo de encuentros no solo consolidan la memoria familiar, sino que también dan cuenta de la transmisión de valores y afectos entre generaciones.

Al concluir el rito, la celebración se trasladó a un espacio al aire libre, donde el clima se volvió más distendido y festivo. Eva Bargiela y Gianluca Simeone, visiblemente felices, posaron junto a Faustino frente a una torta blanca de dos pisos decorada con una cruz, símbolo del sacramento recibido. La vegetación, la luz suave y las mesas rodeadas de invitados crearon un entorno cálido y relajado, en el que la alegría del encuentro se prolongó hasta la noche.

La familia Simeone tras el feliz momento

El momento en el que bautizaron al pequeño Faustino

El mes de diciembre estuvo plagado de eventos para Eva: fue su primer cumpleaños como mamá, su primera Navidad como mamá y ahora el bautismo de su hijo (Instagram)

Durante el festejo, las imágenes espontáneas capturaron charlas, risas, juegos de los niños y la complicidad entre los adultos. El césped verde y el ambiente relajado permitieron que la emoción y la espiritualidad de la ceremonia se combinaran con la alegría cotidiana de la vida en familia. Cada instante registrado mostró la profundidad del vínculo entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone, la importancia de los ritos y la capacidad de celebrar la vida rodeados de quienes acompañan cada paso y cada hito.

El bautismo de Faustino fue mucho más que una ceremonia religiosa. Se transformó en una experiencia de comunión, alegría y memoria, donde la historia familiar y la espiritualidad se fusionaron en un solo relato. Las imágenes y los gestos dan cuenta de una celebración en la que se consolidó el sentido de pertenencia y la felicidad de celebrar en comunidad. Así, la jornada quedará grabada tanto en el álbum de recuerdos como en el corazón de quienes la vivieron, reafirmando la alegría de crecer, creer y compartir juntos, bajo el abrigo de los afectos y la fe.