El video que reposteó Wanda Nara y volvió a enfrentarla con la China Suárez y Mauro Icardi

El polémico video que reposteo Wanda Nara contra la China Suárez

Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena mediática tras repostear en su cuenta de Instagram un video animado realizado con los Sims y dirigido en tono de burla hacia la China Suárez y Mauro Icardi. El material, que se viralizó rápidamente, recrea situaciones y diálogos ficticios que parodian la relación y los conflictos recientes entre los protagonistas, sumando ironía y frases filosas.

En el video, los personajes digitales simulan conversaciones plagadas de indirectas, con referencias a la exposición mediática, los lujos y la competencia sentimental. Se escuchan frases como: “Hola, cornudas. Baby, ya volví del shopping. Me gasté 10 palos. Moncha, para. ¿Te gusta mi outfit? ¿En quién te inspiraste? ¿En Anabel, la de la peli de terror? Estás igual, Moncha. Foto juntos, baby. Sé que estás viendo esto, banda, escribíme. Baby, subí nuestra foto juntos primero. Ni se te ocurra que tu familia vaya antes que yo. Sale TikTok con indirecta...”

El video avanza entre bromas sobre la exposición en redes, los posteos con dobles sentidos y las internas familiares, sumando incluso guiños sexuales y remates provocativos: “Que la parta y la choque. Ella está buscando que la monte y la choque... Respeten los rangos. La que me aguante el torque. Si es una bandida, que me...”

La decisión de Wanda de compartir el video no pasó inadvertida y fue leída por muchos como una provocación directa hacia la pareja formada por Icardi y la China Suárez. El contenido refuerza la narrativa de enfrentamiento y mantiene el conflicto vivo en el universo digital, donde cada gesto y publicación alimenta el interés del público y la prensa. Así, la empresaria suma un nuevo capítulo a la saga mediática, utilizando el humor ácido y la cultura pop como herramientas para instalarse, una vez más, en el centro del debate virtual.

Wanda reposteo un video burlándose de la China

El último enfrentamiento virtual había sido entre Wanda y Mauro en la mañana del 24 de diciembre. La jornada comenzó con la publicación de Icardi, quien compartió una postal desde la conocida como “la casa de los sueños”, esa que proyectó Wanda Nara y que, luego de la separación, se convirtió en la residencia temporal del rosarino en el país. El delantero del Galatasaray llegó al país el lunes por la mañana acompañado por la China Suárez y los tres hijos de la actriz con la intención de reencontrarse con sus las hijas que tuvo con Wanda Nara. La imagen que eligió muestra un jardín extenso, el césped prolijamente verde, surcado por macizos de flores violetas y rosadas que enmarcan un árbol de tronco grueso y ramas largas, protagonista absoluto de la escena. El fondo revela un cuerpo de agua de tono verdoso de un lago, sobre el que caen las sombras de los árboles circundantes.

Una estructura de columpio suspendido y un banco de madera completan la atmósfera serena, mientras la luz natural y el cielo despejado refuerzan la sensación de bienestar y calma. Sin aparecer en la foto, Icardi optó por acompañar la imagen con la frase “Buen día”, un emoji de Papá Noel y un corazón rojo, sumando sutileza al mensaje navideño y una cuota de calidez.

Wanda se encuentra en Punta del Este con Martín Migueles, su actual pareja

Casi en simultáneo, Wanda respondió desde Punta del Este, donde viajó junto a sus tres hijos varones, la novia de su hijo mayor y Martín Migueles, su actual pareja, para pasar las fiestas con sus padres, su hermana Zaira, y sus sobrinos Malaika y Viggo. Su fotografía tampoco muestra personas, sino una mesa de madera sobre la que descansan los elementos típicos de un amanecer relajado: un termo metálico con rayas celestes y blancas, junto a un mate de calabaza y bombilla, ambos ubicados sobre una bandeja de mimbre rectangular.