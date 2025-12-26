El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

Leticia Siciliani sorprendió en Navidad con un divertido disfraz de Papá Noel en los colores de Boca Juniors (Video: Instagram)

La Navidad suele ser sinónimo de tradiciones, mesas largas, risas compartidas y pequeños rituales familiares que se repiten año tras año. Sin embargo, en algunas casas siempre hay espacio para romper con lo esperado y sumar una cuota de humor que termina convirtiéndose en el recuerdo más comentado de la noche. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la celebración navideña de la familia de Leticia Siciliani cuando ella decidió aparecer con un look tan inesperado como ingenioso: un disfraz de Papá Noel intervenido con los colores de Boca Juniors.

Lejos del clásico traje rojo y blanco, tonalidades que en el universo futbolero argentino remiten de inmediato a River Plate, Leticia optó por una versión azul y amarilla que no dejó lugar a dudas sobre su identidad. El atuendo incluía una túnica satinada en azul intenso, detalles amarillos y, como toque final, una camiseta de Boca con la histórica publicidad de Quilmes, integrada al disfraz como si se tratara de un uniforme oficial del mismísimo Papá Noel xeneize.

La escena fue registrada en distintas historias y publicaciones que rápidamente circularon en redes sociales, tanto en Instagram como en X (ex Twitter), donde familiares y seguidores celebraron la ocurrencia. En los videos se la puede ver ingresando al jardín de la casa con una gran bolsa al hombro, caracterizada de pies a cabeza, mientras la iluminación nocturna y el clima distendido del encuentro potenciaban el momento teatral de su entrada triunfal.

El look navideño de Leticia incorporó una túnica azul y amarilla y la clásica camiseta de Boca con publicidad de Quilmes

Pero el look no fue el único gesto que convirtió la aparición en un verdadero show. Apenas cruzó el espacio donde estaba reunida la familia, Leticia comenzó a cantar con entusiasmo una de las canciones más emblemáticas de la hinchada bostera: “Señores, yo soy de Boca desde la cuna, que vamos a salir campeones, no tengo dudas”. La reacción fue inmediata. Alrededor de la mesa, los presentes se sumaron al canto golpeando vasos, cubiertos y lo que tuvieran a mano, transformando la cena navideña en una improvisada tribuna futbolera.

El clima de fiesta se volvió aún más distendido cuando, ya instalada en el centro de la escena, Leticia hizo una pausa para acomodar la pesada bolsa que llevaba colgada del hombro. Entre risas y gestos exagerados, se la escuchó quejarse por el peso, dejando entrever que el rol de Papá Noel no era solo decorativo. Todo indicaba que, tras el ingreso musical y la performance, llegaría el momento de repartir regalos entre los integrantes de la familia, completando así el ritual navideño con un sello personalísimo.

Las imágenes también mostraron cómo el resto de la familia acompañó la ocurrencia con complicidad y humor. En ningún momento el episodio se vivió como algo forzado o preparado para las redes, sino más bien como una broma interna que terminó trascendiendo por su frescura y espontaneidad. La presencia de su hermana mayor, Griselda Siciliani, quien compartió algunos de los registros en sus historias, reforzó esa idea de intimidad familiar, donde el chiste compartido vale más que cualquier pose.

Durante el último Superclásico, Leticia Siciliani expresó su pasión por Boca Juniors con un mensaje en Instagram desde Rosario

Así, entre canciones de cancha, risas familiares y un Papá Noel versión xeneize, la Navidad de los Siciliani dejó una postal distinta: la de una fiesta donde el humor, la identidad y el afecto compartido fueron los verdaderos protagonistas.

Durante el último Superclásico del fútbol argentino, en el que venció el equipo Xeneize por 2 a 0, Leticia Siciliani expresó su pasión a través de su Instagram. Desde Rosario, acompañada de Maru Venancio, con un mensaje dedicado al club: “Somos la mitad más uno, somos el pueblo y el carnaval. Boca te llevo el alma en el alma, y cada día te quiero más”, junto a corazones azul y amarillo, siguiendo la transmisión del partido desde un celular.