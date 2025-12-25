Teleshow

Tamara Báez respondió las críticas que recibió por la cena que preparó para su Navidad en familia

La expareja de L-Gante recibió hate al compartir fotos de la comida que hizo para las fiestas. Su explicación

Guardar
Tamara Báez abrió la puerta
Tamara Báez abrió la puerta de la intimidad y mostró cómo pasó su Navidad en familia (Instagram)

En medio de los festejos por la Navidad, Tamara Báez ocupó el centro de un reciente debate en redes sociales al mostrar la cena elegida para celebrar la Nochebuena junto a su familia. Lejos de los platos típicos de las fiestas, la influencer compartió fotos de milanesas a la napolitana con papas a la crema, su aporte especial para la velada, lo que despertó una ola de críticas en las plataformas y una conversación entre seguidores con opiniones divididas.

En su cuenta de Instagram, Báez publicó una imagen del menú y explicó que su familia suele llevar distintos platos a estas reuniones. “Nosotros llevamos milanesas a la napolitana con papas a la crema y dios piononos. Mi familia también hace otras comidas aparte. La idea es compartir y comer de todo”, afirmó, invitando además a sus seguidores a contar qué preparaban para esa noche festiva.

Algunos comentarios no tardaron en llegar, destacando la sorpresa de una seguidora que cuestionó con ironía la elección: “¿Milanesas? Tami, son las fiestas. Comés todos los días milanesas de rutina”. Ante esto, la influencer aclaró que la intención era que cada integrante colaborara llevando un plato para no tener que pasar toda la noche en la cocina y así poder disfrutar al día siguiente de un asado familiar. “Sí, a la napolitana. En fin, es cocinar, mi reina. El arrollado de pollo no nos gusta”, explicó, desestimando la sugerencia de una receta tradicional alternativa.

Tamara Báez sorprendió a sus
Tamara Báez sorprendió a sus seguidores al mostrar el plato que había elegido para las fiestas (Instagram)

En medio de las críticas, hubo también quienes expresaron su apoyo. Entre los mensajes positivos, Báez destacó el comentario de una seguidora que elogió su menú y, con complicidad, le respondió: “De las mías”. Este intercambio evidenció que la publicación generó no solo polémica, sino también respaldo, reforzando el valor que otorga a compartir la mesa en familia, independientemente del menú.

El contexto familiar atraviesa el momento personal de Tamara Báez, quien, tras un año de cambios y desafíos, eligió enfocar diciembre en la tranquilidad cotidiana y la cercanía de sus seres queridos. Junto a su hija Jamaica y su pareja Thiago Martínez, compartió en redes sociales la emoción por los preparativos navideños, desde las compras de decoración hasta los primeros momentos de los festejos en el hogar, donde la alegría y los pequeños detalles sobresalen.

La tradición argentina marca el inicio de la temporada festiva con el armado del arbolito el Día de la Inmaculada Concepción. Para Báez, la rutina incluyó recorrer supermercados en busca de adornos y productos navideños, con Jamaica participando activamente en la elección de atuendos y nuevos elementos para la casa, como los clásicos duendes y guirnaldas en tonos rojos y verdes.

La respuesta de Tamara Báez
La respuesta de Tamara Báez a los haters que criticaron su comida (Instagram)

Tamara, acoplándose a ese sentir, decidió armar plan familiar y salir de compras. “A comprar las cositas de navidad”, escribió en una de sus historias de Instagram, donde sumó la primera postal: Jamaica,su hija con L-Gante, luciendo una remera roja, una gomita de pelo roja y un infaltable tinte de labios a juego. La imagen marcó el tono de los días por venir y dejó en claro que, en su casa, la Navidad empieza con detalles y alegría.

El fortalecimiento de la vida en pareja fue otro aspecto destacado en las semanas previas a Navidad. Tras preguntas de sus seguidores sobre su situación sentimental, Báez confirmó el regreso a la convivencia con Martínez y compartió una imagen de ambos, resaltando que no se separaban “ni un rato”. La relación se consolidó con un gesto significativo: Martínez se tatuó el nombre de Tamara en la muñeca, un acto que la influencer celebró con palabras afectuosas en sus redes.

Este diciembre, la familia de Tamara Báez eligió priorizar la felicidad cotidiana, construyendo nuevos rituales hogareños y festejando la unión a través de momentos simples y compartidos. En ese clima, despiden el año celebrando los pequeños gestos y el calor familiar, listos para recibir juntos una nueva etapa.

Temas Relacionados

Thiago MartinezTamara BaezJamaicaNavidadNavidad 2025 ArgentinaDecoraciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Carolina Baldini mostró la intimidad de su festejo navideño con un guiño a la Selección Argentina: “Nos unió el amor”

La modelo sorprendió a sus seguidores al mostrar momentos únicos de su Nochebuena, donde la camiseta albiceleste y una mesa llena de detalles reflejaron la unidad y la calidez de su familia reunida

Carolina Baldini mostró la intimidad

Regalos, sorpresas y novios: la Navidad de Fabián Cubero y sus hijas junto a Mica Viciconte

El exfutbolista vivió una emotiva noche rodeado por el cariño de sus seres queridos. Las divertidas fotos y los mensajes de amor de la familia

Regalos, sorpresas y novios: la

El momento de complicidad entre Martín Migueles y Benedicto, el hijo de Wanda Nara: “Gracias, Santa”

En plenas Fiestas y lejos de los escándalos, la empresaria sorprendió con un video donde las risas y los juegos junto a la piscina coparon la atención en redes

El momento de complicidad entre

Los dos looks de la China Suárez para las fiestas: glamour romántico y bohemia natural

La actriz apostó por dos versiones para las fiestas y dejó en claro su pasión por la moda

Los dos looks de la

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

El rosarino celebró con las niñas que tuvo con Wanda Nara, antes de regresar a Turquía para reintegrarse al Galatasaray. La imponente ambientación en la casa de los sueños

Mauro Icardi mostró cómo pasó
DEPORTES
El especial anuncio del futbolista

El especial anuncio del futbolista de Boca Juniors Carlos Palacios en Navidad: “El mejor regalo del mundo”

El especial regalo de Navidad que la leyenda del NASCAR Greg Biffle había enviado poco antes de morir en un accidente aéreo: “Recibí esto en el correo”

Shaq O’Neal se estrelló contra un panel de TV y protagonizó el momento más viral de la Navidad: “Lo traspasó como si fuera de papel”

Así festejo la Navidad Marcelo Gallardo: se mostró acompañado por su familia y sus cuatro hijos

El conmovedor homenaje de un futbolista juvenil del Ajax a su novia recientemente fallecida: “Es desgarrador”

TELESHOW
Carolina Baldini mostró la intimidad

Carolina Baldini mostró la intimidad de su festejo navideño con un guiño a la Selección Argentina: “Nos unió el amor”

Regalos, sorpresas y novios: la Navidad de Fabián Cubero y sus hijas junto a Mica Viciconte

El momento de complicidad entre Martín Migueles y Benedicto, el hijo de Wanda Nara: “Gracias, Santa”

Los dos looks de la China Suárez para las fiestas: glamour romántico y bohemia natural

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones históricas en Somalia: los

Elecciones históricas en Somalia: los residentes de Mogadiscio votaron por primera vez en más de 50 años

La dictadura de Nicaragua negó ser el origen de los 450 kilos de cocaína incautados en El Salvador

Cuándo y dónde será la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura como presidente de Honduras

El informe del accidente de Azerbaijan Airlines que dejó 38 muertos descartó la presencia de explosivos en la nave

La dictadura de Maduro excarceló a 71 presos políticos detenidos tras las protestas por el fraude electoral de 2024