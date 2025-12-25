Tamara Báez respondió las críticas que recibió por la cena que preparó para su Navidad en familia

Tamara Báez abrió la puerta de la intimidad y mostró cómo pasó su Navidad en familia (Instagram)

En medio de los festejos por la Navidad, Tamara Báez ocupó el centro de un reciente debate en redes sociales al mostrar la cena elegida para celebrar la Nochebuena junto a su familia. Lejos de los platos típicos de las fiestas, la influencer compartió fotos de milanesas a la napolitana con papas a la crema, su aporte especial para la velada, lo que despertó una ola de críticas en las plataformas y una conversación entre seguidores con opiniones divididas.

En su cuenta de Instagram, Báez publicó una imagen del menú y explicó que su familia suele llevar distintos platos a estas reuniones. “Nosotros llevamos milanesas a la napolitana con papas a la crema y dios piononos. Mi familia también hace otras comidas aparte. La idea es compartir y comer de todo”, afirmó, invitando además a sus seguidores a contar qué preparaban para esa noche festiva.

Algunos comentarios no tardaron en llegar, destacando la sorpresa de una seguidora que cuestionó con ironía la elección: “¿Milanesas? Tami, son las fiestas. Comés todos los días milanesas de rutina”. Ante esto, la influencer aclaró que la intención era que cada integrante colaborara llevando un plato para no tener que pasar toda la noche en la cocina y así poder disfrutar al día siguiente de un asado familiar. “Sí, a la napolitana. En fin, es cocinar, mi reina. El arrollado de pollo no nos gusta”, explicó, desestimando la sugerencia de una receta tradicional alternativa.

Tamara Báez sorprendió a sus seguidores al mostrar el plato que había elegido para las fiestas (Instagram)

En medio de las críticas, hubo también quienes expresaron su apoyo. Entre los mensajes positivos, Báez destacó el comentario de una seguidora que elogió su menú y, con complicidad, le respondió: “De las mías”. Este intercambio evidenció que la publicación generó no solo polémica, sino también respaldo, reforzando el valor que otorga a compartir la mesa en familia, independientemente del menú.

El contexto familiar atraviesa el momento personal de Tamara Báez, quien, tras un año de cambios y desafíos, eligió enfocar diciembre en la tranquilidad cotidiana y la cercanía de sus seres queridos. Junto a su hija Jamaica y su pareja Thiago Martínez, compartió en redes sociales la emoción por los preparativos navideños, desde las compras de decoración hasta los primeros momentos de los festejos en el hogar, donde la alegría y los pequeños detalles sobresalen.

La tradición argentina marca el inicio de la temporada festiva con el armado del arbolito el Día de la Inmaculada Concepción. Para Báez, la rutina incluyó recorrer supermercados en busca de adornos y productos navideños, con Jamaica participando activamente en la elección de atuendos y nuevos elementos para la casa, como los clásicos duendes y guirnaldas en tonos rojos y verdes.

La respuesta de Tamara Báez a los haters que criticaron su comida (Instagram)

Tamara, acoplándose a ese sentir, decidió armar plan familiar y salir de compras. “A comprar las cositas de navidad”, escribió en una de sus historias de Instagram, donde sumó la primera postal: Jamaica,su hija con L-Gante, luciendo una remera roja, una gomita de pelo roja y un infaltable tinte de labios a juego. La imagen marcó el tono de los días por venir y dejó en claro que, en su casa, la Navidad empieza con detalles y alegría.

El fortalecimiento de la vida en pareja fue otro aspecto destacado en las semanas previas a Navidad. Tras preguntas de sus seguidores sobre su situación sentimental, Báez confirmó el regreso a la convivencia con Martínez y compartió una imagen de ambos, resaltando que no se separaban “ni un rato”. La relación se consolidó con un gesto significativo: Martínez se tatuó el nombre de Tamara en la muñeca, un acto que la influencer celebró con palabras afectuosas en sus redes.

Este diciembre, la familia de Tamara Báez eligió priorizar la felicidad cotidiana, construyendo nuevos rituales hogareños y festejando la unión a través de momentos simples y compartidos. En ese clima, despiden el año celebrando los pequeños gestos y el calor familiar, listos para recibir juntos una nueva etapa.