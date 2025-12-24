Las emotivas palabras a Yanina Latorre de Diego, sus hijos y su hermana en su despedida de LAM: “Orgullosos de vos”

Yanina Latorre se despidió de LAM (América TV) tras 10 años como panelista, en medio de una transmisión cargada de emoción y mensajes íntimos de su entorno familiar. La histórica “angelita” de Ángel de Brito estuvo acompañada por sus amigas, sus seres queridos, y por supuesto, por su familia. La periodista recibió el saludo y el reconocimiento de Diego Latorre, de sus hijos, y de su hermana quienes la acompañaron en el último programa del ciclo en el que comenzó su carrera.
La primera en tomar la palabra fue Lola Latorre, su hija: “Te amo y te voy a acompañar siempre en todos tus proyectos. Y que cuando se cierra algo, se abren un montón de otras cosas, así que no te preocupes, yo sé que te angustia y estás triste, pero es lindo también ver todo tu recorrido, cómo cambiaste, todo lo que fue pasando todos estos años”. La joven resaltó la evolución de su madre y el orgullo por el camino recorrido: “Me pone muy contenta y orgullosa por vos”.
En la charla, Yanina Latorre también hizo referencia a la crianza de sus hijos en paralelo a su carrera en los medios: “Me ocupo, están tan grandes ahí los dos. Dieguito era rechiquitito cuando empezó la M. Lola tenía quince. Dieguito tenía doce y Lola quince. Y ahora, mirá, dos adultos. Una veinticinco y el otro veintidós”.
El clima de intimidad se mantuvo cuando Diego Latorre tomó la palabra en el piso. El exfutbolista y comentarista se mostró conmovido al destacar la entrega de Yanina Latorre: “La admiro porque siempre... Bueno, obviamente, convivo con ella en casa y veo cómo se informa, cómo indaga, cómo habla. Y siempre hago esa reflexión conmigo y con los demás, porque veo chicos y veo otros pares de ella y siempre pienso, para mí, ojalá cada uno de ellos y nosotros, le dedicáramos el 20% del tiempo que le dedica a ella”. Para Diego Latorre, la pasión por el periodismo de su esposa es “una vocación” y remarcó: “No solamente ella busca la fuente, sino la fuente la busca a ella. Y eso me parece algo impactante”.
El turno de Dieguito Latorre estuvo cargado de ternura. Aunque confesó sentirse algo avergonzado frente a las cámaras, resumió su apoyo con un mensaje directo: “Nada, que la amo y que sea feliz”. Luego, al ser consultado acerca de cómo vivió la exposición de su madre, reconoció: “Cuando era más chico, por ahí sí, ahora ya no”.
La despedida sumó un tono de humor en varios pasajes, con intervenciones de Ángel de Brito y complicidades entre madre e hija. En un tramo distendido, Lola Latorre bromeó sobre cómo cambió su madre durante los años en pantalla: “Es verdad, ¿cómo cambiaste? Ahora sos borracha”. Yanina Latorre devolvió la ironía: “Ahora sos borracha. Claro, y cero psicoalcoholemia. Dije: Tu hija la borracha”.
La participación de Maite, hermana de la panelista, agregó otra perspectiva. “Mi hermana es muy buena persona, muy buena hermana, compañera y está en todo y la admiro muchísimo. Llegó a un lugar increíble, con muchísimo esfuerzo y estoy... Lo único que tengo que decirle que la admiro y que la amo con toda mi alma”, definió emocionada. Maite recordó anécdotas de la infancia, las peleas y el vínculo especial (“Nosotras dos nos matábamos de hecho”), incluso episodios divertidos y entrañables como las discusiones por la ropa y los juegos de la niñez.
Sobre el final, la familia compartió recuerdos sobre los comienzos de Yanina Latorre en los medios, su evolución personal y laboral, y las transformaciones vividas en el ciclo. El cierre del programa reflejó el afecto y el reconocimiento que la periodista cosechó durante una década en LAM y dejó plasmada la huella de su paso tanto en el aire como en el ámbito íntimo.