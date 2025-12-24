Las emotivas palabras a Yanina Latorre de Diego, sus hijos y su hermana en su despedida de LAM: “Orgullosos de vos”

Tras 10 años como "angelita", tuvo su último programa en el ciclo de Ángel de Brito (Video: LAM/ América TV)

Yanina Latorre se despidió de LAM (América TV) tras 10 años como panelista, en medio de una transmisión cargada de emoción y mensajes íntimos de su entorno familiar. La histórica “angelita” de Ángel de Brito estuvo acompañada por sus amigas, sus seres queridos, y por supuesto, por su familia. La periodista recibió el saludo y el reconocimiento de Diego Latorre, de sus hijos, y de su hermana quienes la acompañaron en el último programa del ciclo en el que comenzó su carrera.

La primera en tomar la palabra fue Lola Latorre, su hija: “Te amo y te voy a acompañar siempre en todos tus proyectos. Y que cuando se cierra algo, se abren un montón de otras cosas, así que no te preocupes, yo sé que te angustia y estás triste, pero es lindo también ver todo tu recorrido, cómo cambiaste, todo lo que fue pasando todos estos años”. La joven resaltó la evolución de su madre y el orgullo por el camino recorrido: “Me pone muy contenta y orgullosa por vos”.

Diego Latorre, Lola y Dieguito acompañaron a Yanina Latorre en su último programa en LAM

En la charla, Yanina Latorre también hizo referencia a la crianza de sus hijos en paralelo a su carrera en los medios: “Me ocupo, están tan grandes ahí los dos. Dieguito era rechiquitito cuando empezó la M. Lola tenía quince. Dieguito tenía doce y Lola quince. Y ahora, mirá, dos adultos. Una veinticinco y el otro veintidós”.

El clima de intimidad se mantuvo cuando Diego Latorre tomó la palabra en el piso. El exfutbolista y comentarista se mostró conmovido al destacar la entrega de Yanina Latorre: “La admiro porque siempre... Bueno, obviamente, convivo con ella en casa y veo cómo se informa, cómo indaga, cómo habla. Y siempre hago esa reflexión conmigo y con los demás, porque veo chicos y veo otros pares de ella y siempre pienso, para mí, ojalá cada uno de ellos y nosotros, le dedicáramos el 20% del tiempo que le dedica a ella”. Para Diego Latorre, la pasión por el periodismo de su esposa es “una vocación” y remarcó: “No solamente ella busca la fuente, sino la fuente la busca a ella. Y eso me parece algo impactante”.

Las lágrimas de Yanina Latorre por las palabras de su familia

El turno de Dieguito Latorre estuvo cargado de ternura. Aunque confesó sentirse algo avergonzado frente a las cámaras, resumió su apoyo con un mensaje directo: “Nada, que la amo y que sea feliz”. Luego, al ser consultado acerca de cómo vivió la exposición de su madre, reconoció: “Cuando era más chico, por ahí sí, ahora ya no”.

La despedida sumó un tono de humor en varios pasajes, con intervenciones de Ángel de Brito y complicidades entre madre e hija. En un tramo distendido, Lola Latorre bromeó sobre cómo cambió su madre durante los años en pantalla: “Es verdad, ¿cómo cambiaste? Ahora sos borracha”. Yanina Latorre devolvió la ironía: “Ahora sos borracha. Claro, y cero psicoalcoholemia. Dije: Tu hija la borracha”.

Maite, la hermana de Yanina, fue parte de la despedida

La participación de Maite, hermana de la panelista, agregó otra perspectiva. “Mi hermana es muy buena persona, muy buena hermana, compañera y está en todo y la admiro muchísimo. Llegó a un lugar increíble, con muchísimo esfuerzo y estoy... Lo único que tengo que decirle que la admiro y que la amo con toda mi alma”, definió emocionada. Maite recordó anécdotas de la infancia, las peleas y el vínculo especial (“Nosotras dos nos matábamos de hecho”), incluso episodios divertidos y entrañables como las discusiones por la ropa y los juegos de la niñez.

Sobre el final, la familia compartió recuerdos sobre los comienzos de Yanina Latorre en los medios, su evolución personal y laboral, y las transformaciones vividas en el ciclo. El cierre del programa reflejó el afecto y el reconocimiento que la periodista cosechó durante una década en LAM y dejó plasmada la huella de su paso tanto en el aire como en el ámbito íntimo.