La escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich entre rumores de reconciliación: “El silencio habla”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: la primera foto juntos de su viaje a Europa, en el mes de octubre

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich confirmaron su reconciliación tras semanas de rumores y desmentidas que circularon por redes sociales y el ámbito mediático. Ambos compartieron en sus historias una imagen casi idéntica de un tablero de ajedrez, con el mismo fondo y bajo la misma geografía, señal que los seguidores interpretaron como una confirmación pública de que su vínculo sentimental permanece vigente. Este gesto surgió luego de un periodo marcado por especulaciones sobre su relación y exposición mediática.

Durante las semanas previas, la relación entre Ivana Figueiras, modelo y figura pública, y Darío Cvitanich, exfutbolista, fue objeto de comentarios que iban desde rumores de un nuevo acercamiento hasta declaraciones en las que Figueiras aseguraba que se encontraba sola. A principios de diciembre, ambos habían sido vistos juntos en un restaurante, hecho que alimentó nuevas versiones sobre un posible reencuentro.

Ahora no quedan dudas. No solo las pistas geográficas -la vista a la montaña en plena neblina, el calor de un hogar encendido, el tablero de ajedrez esperando el primer movimiento- dan cuenta de la reconciliación. También las frases que eligieron para documentar esta escapada. “2025 te hizo más fuerte. 2026 te va a hacer feliz”, compartió la modelo. El futbolista eligió la ironía. Primero se mostró con un libro con el título “El silencio habla”. Y luego, sobre la foto con los trebejos, le habló a quien quisiera escucharlo. “Al final del día, el rey y el peón vuelven a la misma caja”.

El ajedrez, la señal que eligieron Dario Cvitanich e Ivana Figueiras para blanquear su reconciliación

El silencio al que apela Darío y el juego de semejanzas y diferencias plantado en las redes propone un nuevo escenario para la pareja que parece querer darse una nueva oportunidad tras el escándalo que involucró a Chechu Bonelli, expareja de Cvitanich y madre de sus tres hijas.

Cabe recordar que la modelo relató entre lágrimas en una entrevista el dolor que le provocó perder el vínculo con la madre de Darío tras su separación, calificando esa relación como un pilar en su vida afectiva. “Me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí (por el contacto con la madre de su ex)... para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y la amo con toda mi alma”, afirmó visiblemente conmovida.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich confirmaron su reconciliación sentimental al compartir imágenes idénticas en redes sociales, tras semanas de especulaciones

Frente a estas declaraciones, Cvitanich, habitualmente discreto, decidió responder de manera pública y negó cualquier maltrato o imposición hacia Bonelli respecto a su madre. El exdelantero manifestó su malestar ante la afirmación de que habría obstaculizado el vínculo de Bonelli con su madre. “Me molesta que diga que no la dejo tener trato con mi mamá, que la invitaron a retirarse. Es la abuela, jamás le prohibiría eso”, sostuvo.

Luego del revuelo mediático, Bonelli eligió mantener un perfil bajo y expresó su cansancio ante la exposición pública: “No tengo más nada que comentar, lo que dije fue la verdad y fui sincera y genuina. No quiero estar más en boca de nadie, me cansa mucho tener que salir a aclarar todo el tiempo de todo por cosas que suben otros”, planteó durante una intervención mediática.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich juntos otra vez, el mismo lugar, el mismo ajedrez y frases complices

Los años de Ivana Figueiras en dos frases

El vínculo entre Cvitanich y Figueiras se hizo público después de la separación de Darío y Bonelli, quienes compartieron catorce años de relación y tienen tres hijas en común. La mencionada escalada mediática provocó el primer cimbronazo entre ambos, aunque no tardaron en aparecer los rumores sobre una posible reconciliación.

La reciente publicación de la foto del ajedrez en las redes sociales marcó el regreso de la “pareja más observada”, utilizando señales mínimas en el entorno digital como única vía para comunicar esta etapa, y priorizando, por ahora, la privacidad de su vínculo tras la alta exposición de los últimos meses. Y en el silencio de una cabaña, en la concentración de una partida de ajedrez, al calor de una fogata y ante la contemplación de una vista mágica, el amor parece resurgir.