Teleshow

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La cantante estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y recordó cuando vivió una experiencia paranormal a un año de la muerte de su padre

Guardar
La cantante compartió lo que le tocó vivir en Córdoba (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Patricia Sosa brindó uno de los momentos más íntimos y conmovedores en su paso por La Noche de Mirtha (El Trece), abriendo su corazón y compartiendo aspectos poco conocidos y profundamente personales relacionados con la muerte de su padre y su vínculo con lo espiritual. En un clima de confianza, Sosa relató ante Mirtha Legrand y los invitados cómo el dolor por la pérdida de su papá la llevó en un momento de su vida a buscar contacto con “almas desencarnadas” en Córdoba, experiencias que, aunque difíciles de racionalizar, le dejaron marcas lo suficientemente fuertes como para recordarlas siempre y compartirlas sin pudores ante la audiencia.

El relato comenzó con la pregunta de Mirtha: “Decime, ¿es verdad que vos sacaste una foto y lo viste a tu papá en la fotografía?”. Patricia confirmó que sí y reconstruyó la escena: “La tengo en el teléfono. Yo fui con Lucía Galán, una amiga mía, fuimos a Córdoba y nos contactamos con una persona que se contacta con almas porque ella quería tener un contacto. A mí el señor, Rubén, que tiene un método especial, me preguntó si quería hablar con alguien. Yo no iba con esa intención, pero había fallecido mi papá hacía un año.”

El método del contacto sorprendió a la cantante: “El señor tiene un método que con el agua graba y uno escucha como una radio fuera de sintonía. Mi papá me decía cosas bonitas en diecinueve segundos. Pero en un momento, me empezó a agarrar taquicardia y a Lucía mucho calor. Él dijo: ‘No, voy a cerrar porque acá hay presencias. Quédense acá’. Y empezó a sacar fotos de todas nosotras, y en un momento, mirando el visor de una cámara vieja le dije: ‘Esperá’. Y ahí estaba mi padre al lado mío, vestido con el buzo violeta como si tuviera sesenta, sesenta y cinco años, con una sonrisa. Papá tenía fijación con el buzo violeta.”

Patricia Sosa sorprendió a Mirtha
Patricia Sosa sorprendió a Mirtha Legrand al recordar su encuentro espiritual con su padre

Mirtha, sorprendida, quiso saber si realmente estaba en la foto y Patricia lo confirmó: “La tengo en el celular. Lo vi y sentí su presencia de manera muy clara. Pero yo no creo tener ningún poder, es energía. Es importante también ser cauteloso con esto, porque en los recitales se me acerca gente que no la está pasando bien y me pide una bendición. Yo se la doy, pero desde el ser humano que soy, no crean que puedo hacer algo sobrenatural”.

La charla derivó en recuerdos más familiares. Mirtha le preguntó si sus padres discutían mucho, a lo que Patricia respondió: “Bueno, tanto no. Tuvieron épocas. Pero la imagen que yo tengo es la de mamá y papá mirando la tele, porque les compré una casa más grande y me los llevé a vivir conmigo. Papá en silla de ruedas, mamá espléndida tirada en el sillón, pero los dos agarrados de la mano. Esa es la imagen que guardo”.

El testimonio de Patricia Sosa en la mesa de Mirtha Legrand no solo desnudó la dimensión espiritual y humana que late detrás del dolor, sino que dejó un mensaje profundo sobre la importancia de aceptar la fragilidad, hablar de lo que duele y conectarse sinceramente con las marcas que deja la vida. Al recordar a su padre y narrar su acercamiento con lo espiritual, Patricia rescató el valor de los afectos, la necesidad de contar las propias historias y la potencia de los rituales —sean místicos, familiares o cotidianos— para seguir adelante. En un mundo donde lo inexplicable suele guardarse en silencio, la cantante apostó por la palabra y la ternura como herramientas para abrazar la memoria y construir esperanza, aun cuando la vida se transforma de modo imprevisible y los vínculos permanecen, de alguna manera, siempre cerca.

Temas Relacionados

Patricia SosaMirtha LegrandLa Noche de Mirtha

Últimas Noticias

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

La correntina se enfrentó a la influencer en Párense de Manos III y libró tres rounds cargados de emoción. Aún así, su entrenamiento y entusiasmo no alcanzaron para hacerse con el cinturón

La desilusión de Coty Romero

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

La Chiqui lució un conjunto que se llevó todos los aplausos del estudio y la admiración de sus invitados

Mirtha Legrand deslumbró con un

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

El último programa del histórico ciclo dejó una atmósfera de nostalgia y expectativa por los nuevos caminos que emprenderán sus protagonistas

El festejo íntimo de Beto

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

El periodista se enfrentó al influencer en un duelo cargado por la disparidad. El emotivo ingreso del conductor de Blender y el gesto post victoria

Manu Jove logró el primer

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

Las históricas rivales de Combate se enfrentaron en el ring durante tres rounds

Flor Vigna se impuso sobre
DEPORTES
“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le

“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le ganó a Maravilla Martínez en la pelea más intensa de Párense de Manos III

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

Las perlitas del título de Estudiantes: el regalo de Verón a un hincha, un casamiento postergado y una premonición

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

TELESHOW
La desilusión de Coty Romero

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

INFOBAE AMÉRICA

Cuando Hitler reemplazó a Jesús:

Cuando Hitler reemplazó a Jesús: la provocadora teoría del historiador Alec Ryrie

Renate Reinsve, la protagonista de “Valor sentimental” que puede ganar un Oscar

El CNE de Honduras denunció “graves retrasos” en el escrutinio especial de actas inconsistentes y alertó sobre un “clima de intimidación”

A qué hora inicia el solsticio de verano en Argentina

El enviado ruso de Vladimir Putin a Miami afirmó que el avance de las negociaciones con EEUU por la paz en Ucrania es “constructivo”