La advertencia de Yanina Latorre sobre las filtraciones en MasterChef Celebrity: “Hay un topo ahí adentro que vende todo”

Yanina Latorre denunció que hay un "topo" en Master Chef Celebrity

La reciente denuncia de Yanina Latorre sobre la existencia de un “topo” en MasterChef Celebrity ha generado revuelo en el popular reality culinario. Según relató la participante en su programa de la radio El Observador 1079, apenas ingresó al programa en reemplazo de Maxi López, se filtró una foto suya y detalles de lo que ocurría en el set, lo que desató sospechas sobre la confidencialidad dentro del certamen. “Hay una persona que el celular lo esconde y no lo da. Y yo dije: ‘No, no me voy a meter en quilombo’. Pero si te lo escondés en el bolsillo, abajo del delantal, no se da cuenta nadie’... Ya el primer día se filtró una foto mía. Mientras yo estaba ahí grabando, Lussich y Pallares (Intrusos, América) contando todo lo que pasaba ahí adentro, que me crucé con la Joaqui. Todo. Yo era la culpable de todo. Ah, y se dieron cuenta que no fui yo. A la una averigué, a una y cuarto estaban hablando de mí. Yo una y cuarto estaba adentro cocinando, a no ser que tuviera, qué sé yo, telepatía con ellos dos. Aparte, ¿por qué le daría la primicia a Palla? Y no, se lo do a... Ponele que no lo quiera decir yo, se la doy a Ángel. Hay un topo ahí adentro que es el que vende todo. Yo por el tema de la posición de donde salió la foto, me di cuenta quién es el topo”, afirmó Latorre en #Yanina 1079.

La filtración de la imagen y la información generó un clima de desconfianza entre los participantes y la producción. Latorre detalló que la rapidez con la que los programas de espectáculos accedieron a los datos la llevó a sospechar de alguien dentro del equipo. “De a poquito yo voy a... hoy justo no, porque acabo de estar, pero cuando me vaya calentando, voy a decir quién tenía el celular en el bolsillo...”, advirtió la panelista, dejando abierta la posibilidad de revelar la identidad del presunto responsable en el futuro.

El episodio de la filtración coincidió con el debut de Latorre en el programa y un tenso cruce con Marixa Balli, otra de las figuras del certamen. La llegada de Latorre reavivó viejas diferencias entre ambas, originadas en su paso por LAM. Balli explicó su versión sobre el saludo omitido en el primer encuentro: “Nada, yo estoy en mi mundo. No, yo no. A mí. La verdad es que uno se tiene que encargar de lo suyo”, respondió a la consulta de un periodista de Intrusos. Al profundizar sobre el motivo por el que no saludó a Latorre, Balli argumentó: “No, no la vi. Me senté. Ella no tiene el ritmo de lo que es el programa. Uno llega, ni bien encontrás tu lugar tenés que maquillarte porque en 2 segundos vienen y te dicen: ‘Hay que grabar, y tenés que salir y tenés que estar lista’. Entonces, yo priorizo estar lista. Ahí venimos de hace ya bastante. Ella le puede preguntar a todos mis compañeros cómo soy. Me maquillo, no almuerzo. Estamos todos ahí muy compenetrados. La prioridad es el programa, después nos saludamos”.

Marixa Balli y Yanina Latorre tuvieron un fuerte cruce en LAM porque la empresaria no saludó a la recién llegada en MasterChef Celebrity

El intercambio entre ambas no tardó en escalar. Latorre relató: “Entraron todos los participantes juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer”. Balli, consultada en vivo, defendió su accionar: “No, yo no me hice la boluda. Estaba en un sector, como en una oficina y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto. Yo cuando me termino de maquillar, ya me levanto, voy, saludo a los chicos que siempre están comiendo en esa mesa donde estaban todos...”. La intervención de Latorre fue inmediata: “Yo estaba ahí comiendo”, interrumpió, lo que dio paso a un breve pero intenso careo.

Balli insistió en su versión: “Primero me maquillo y después voy, porque yo estaba en una oficina ahí”. Latorre replicó: “No, no era una oficina, era el lugar donde estaban todos y yo estaba ahí y te vi”. La tensión aumentó cuando Balli explicó: “Sí, pero son oficinas, yo estaba ahí desde temprano en la oficina. Cuando salgo de ese lugar que está al lado de los espejos, me siento en la habitación, me empiezan a maquillar y ahí veo que estás como almorzando en la mesa donde almuerzan todos”. Latorre preguntó: “¿Por qué no me dijiste ‘bienvenida’, como hicieron todos? Estuvieron divinos todos”. Balli respondió: “¡Pero si me estoy maquillando, Yanina! No empecemos como cuando entré a LAM y dije ‘en el chat me saludaron todos menos Yanina’. No entremos con eso porque no fue ni de mala voluntad ni de mala onda. Simplemente, me estoy maquillando porque tengo que cumplir con un horario”.

La discusión incluyó menciones a otros participantes, como Cachete Sierra y el Turco Husaín. Latorre señaló: “Estaban todos comiendo. Cachete Sierra, el Turco Husaín, estaban todos comiendo relajadísimos. Eras la única que no se sentó a comer ahí”. Balli respondió: “Estaban todos maquillados. No quieras buscar quilombo donde no hay”. Latorre insistió: “Cachete no estaba maquillado. Llegó y se sentó”. Balli concluyó: “Sí, estaba maquillado porque lo vi mientras estaba en esa oficina. Vi como se maquilló el turco y como se maquilló a Cachete”. El conductor Ángel de Brito intervino para dar por finalizado el cruce, evidenciando que la relación entre las excompañeras atraviesa un momento delicado.

El ambiente en MasterChef Celebrity, tradicionalmente marcado por la camaradería, se ha visto alterado por la llegada de Latorre y los recientes enfrentamientos, lo que mantiene en vilo a la audiencia sobre la evolución de la convivencia en el reality.