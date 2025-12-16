El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

La niña de 3 años tuvo que ser atendida por los médicos apenas aterrizaron en Santiago del Estero (Video: Instagram)

El viaje de Barby Franco y Fernando Burlando a Santiago del Estero para presenciar la final entre Estudiantes y Racing se vio alterado por un accidente que sufrió su hija Sarah Burlando, de 3 años, al llegar a la provincia. La niña, de tres años, se golpeó la cabeza tras una caída dentro de la camioneta que los trasladaba desde el aeropuerto, lo que obligó a sus padres a buscar atención médica de urgencia en el Hospital CePSI Eva Perón.

El incidente ocurrió durante el fin de semana del 14 y 15 de diciembre de 2025, cuando la familia viajó para asistir a la final del torneo local de fútbol. Según relató la modelo en sus redes sociales, Sarah “iba muy feliz, entusiasmada, inquieta, curiosa como es ella”. Al descender del avión y abordar el transfer, la niña se sentó de manera inestable en el asiento. En un momento, intentó incorporarse, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeando su cabeza contra un esquinero de madera del vehículo.

La situación generó alarma inmediata. Franco describió que “había sangre, sangre... Fernando la agarra y le para la sangre haciéndole presión”. Ante la gravedad del golpe, la familia se dirigió rápidamente al hospital más cercano. “Fuimos volando al hospital más cercano de Santiago. Resulta ser que le dieron dos puntos en la cabeza (yo en shock)”, detalló la madre, quien acompañó a su hija durante la atención médica en el hospital infantil de esa provincia.

La atención recibida en el centro de salud fue motivo de agradecimiento público por parte de Franco. “Gracias al hospital CePSI Eva Perón por la atención que fue perfecta. Gracias al cirujano Darío Alonso y a todas las enfermeras que fueron un amor con Sarah y por su profesionalismo”, expresó en sus publicaciones. Además, reconoció el trato recibido tanto por su hija como por ella misma, ya que, según sus palabras, se encontraba “realmente en shock” por la situación.

El motivo del viaje familiar era la final del fútbol argentino entre Estudiantes y Racing, un evento de especial importancia para Burlando, reconocido hincha del club platense. A pesar del susto inicial, la rápida intervención médica permitió que Sarah se recuperara y que la familia pudiera asistir al partido. Incluso, madre e hija participaron de la celebración en el campo de juego tras la consagración de Estudiantes, lo que aportó un cierre positivo a una jornada que comenzó con preocupación.

El episodio, compartido por Franco en sus redes sociales, generó empatía y mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes siguieron de cerca la evolución de la niña. Tras superar el incidente, la familia pudo disfrutar del triunfo deportivo y sumar una anécdota más a su viaje.

A fines del mes pasado, la familia vivió un momento muy especial: la celebración del bautismo de Beltrán, nieto de Fernando Burlando, que se realizó en Punta del Este y reunió a familiares y amigos de la familia. María Burlando, hija de Fernando, organizó el evento en una residencia donde la decoración incluyó una extensa mesa de madera cerca de una piscina, con mantelería en tonos naturales y centros de mesa de hortensias azules, acompañados de mantas por el clima nublado. Un espejo decorado con la frase “Los buenos recuerdos se crean. Comencemos”, el nombre del niño y la fecha “29.11.25”, formó parte de la ambientación.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo con la presencia de un sacerdote, quien bautizó a Beltrán mientras la familia lo sostenía y el ambiente reflejaba una atmósfera íntima y familiar, todos vestidos de blanco. Durante el evento, se tomaron fotografías familiares y se destacaron momentos con Barby Franco, pareja de Burlando, y su hija Sarah, en un entorno rural de caminos y vegetación, ambas con ropas claras. También se retrató a María Burlando con su pareja, Beltrán y amigos en la entrada de una iglesia de fachada blanca. El evento combinó naturaleza, tradición y un estilo cuidado, con un enfoque en el encuentro familiar y en la creación de recuerdos compartidos.