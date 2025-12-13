Gastón Edul en Mis Virales: “Soy un tipo promedio, pero donde no llega el talento llega la actitud”

El periodista deportivo reaccionó a sus videos virales y explicó su amistad con Nati Jota

“Soy Gastón Edul y estos son mis virales”. Así abre su recorrido por las imágenes, frases y momentos que internet convirtió en parte de su identidad pública. Periodista deportivo, cronista futbolero, eterno acompañante de la Selección, Edul se pone frente a su propio archivo digital con una mezcla de pudor e ironía. Porque si algo aprendió en estos años es que nadie controla del todo cómo circula su imagen en redes. Lo único que queda es abrazar el personaje… y divertirse un poco.

“¿A quién no le gusta que lo piropeen?" (Fotos: Gustavo Gavotti)

“Soy un tipo totalmente promedio”

El primer viral es un video de él mostrándolo como un galán. Lo mira, se ríe, se incomoda y admite: “No me tomo esto personal porque para mí soy totalmente un tipo promedio, normal”. Se lo nota vergonzoso. Pero al mismo tiempo reconoce que hay algo lindo en el cariño que recibe en redes: “¿A quién no le gusta que lo piropeen? Sí, me gusta”.

Ese contrapunto, entre el Gastón Edul tímido y el Edul que acepta la exposición, atraviesa todo el recorrido.

El segundo video que reacciona es uno del streamer Davoo Xeneize, un gran amigo con el que hace vivos. “La gente tiene que conocer la verdadera cara de Gastón Edul”, reclama Davoo, destacando que Gastón en redes sociales es un galán. “Este video grafica la relación que tengo con Davoo. Es totalmente impune. A veces me hace pasar mucha vergüenza, pero es uno de los lugares donde mejor la paso laburando”.

La fórmula es simple: Davoo disfruta incomodándolo y Edul reacciona. “Siempre le digo: si otro me hiciera la mitad de las cosas que me hiciste vos, me puteo, me agarro a trompadas. Con vos no, porque sos mi amigo”. También resalta que la imagen pública que le hicieron creer a la gente, no es tan real como parece. “Soy mucho más tranquilo”, asegura.

Sin embargo, reconoce que le llegan muchas propuestas subidas de tono, a través de Instagram, pero que él no se deja llevar por eso. “El like no me gusta porque quedás expuesto y evidenciás”, explica. Él necesita otra cosa: contacto real, miradas. “Me gusta charlar, tengo que conocer a la persona. Si conozco a alguien es porque la conozco en persona. De Instagram, poco”.

"Davoo Xeneize me hace pasar mucha vergüenza" (Fotos: Gustavo Gavotti)

El día que nació un clásico: “¿Qué mirás, bobo?”

Es imposible atravesar su historial sin llegar al momento que cambió su vida profesional. Edul lo sabe y lo asume. “Esta es mi gran momento, obviamente. Ya pasó mucho tiempo, pero no pasó un día que alguien no me lo recuerde”.

La escena con Messi tras el partido ante Países Bajos en el Mundial se volvió un hito cultural. Incluso hoy, años después, se lo gritan en la calle, se lo escriben en redes y se lo repiten en cualquier esquina. “Eso habla de que para la gente fue un momento feliz… y real, que me sigue pasando”.

Shipeos y química

En redes también tuvo sus momentos románticos, como el histórico “shipeo” con Nati Jota, compañera de él en el stream. Edul se ríe y pone las cosas en contexto: “Fue un shipeo muy divertido. Laburando teníamos química y nos reímos mucho”.

Y sí, existió la famosa cita en la que compartieron una picada. “Comimos queso brie. Es lo que sucedió. Hice una picada de quesos y le gustó el queso brie”, confirma.

“Soy mucho más tranquilo” (Fotos: Gustavo Gavotti)

¿Qué escribe la gente sobre Gastón Edul?

Ante esta disyuntiva, el periodista responde que “debe haber hate, pero bueno, yo trato de hacer lo mejor posible y me detengo en lo bueno”. Gastón Edul se enfrenta a los comentarios en las redes sociales:

“Labura menos que Alberto (Fernández)”

— No, no, esto no te lo voy a permitir. Este es el hate en el que yo me caliento para la m….. Vos podés decir lo que quiera de mí. Si te gusta mi laburo, si no te gusta. Ahora, laburo todo el día, todos los días, sin parar y eso me pone contento. Trato de progresar, laburo en todos lados, así que no, flaco, no laburo menos que Alberto. Laburo un montón, quizás mal o al pedo, pero laburo un montón.

“Aunque no soy estudiante de medicina, igual quiero recordarte que prestes atención a los músculos de tu hombro izquierdo. Especialmente la zona trapecio. Para evitar lesiones, es mejor no dormir de lado. Lo ideal sería que duermas a mi lado”

— ¿Tenés cama de dos plazas? Yo quiero dormir cómodo. Necesito dormir cómodo. La inventiva siempre garpa en estos casos. Si yo tengo un día más o menos malo, leo esto una tarde y me sube el ánimo. Me duermo contento.

Al terminar el repaso, queda claro que detrás de cada meme, frase icónica o shippeo, hay un hombre que se ríe de sí mismo. Gastón Edul entiende algo que pocos asumen: que en la era de las redes no se elige qué se vuelve parte de uno, pero sí cómo convivir con eso. Y él lo hace con humor y humildad.