Damián Betular y Paula Chaves serán los conductores de los Martín Fierro de Streaming

La afamada estatuilla sumará un nuevo rubro a premiar

Este domingo 14 de diciembre se celebrará la primera edición de los Martín Fierro a los Canales de Streaming, una noche histórica que reconocerá a las producciones digitales más destacadas del año.

La ceremonia será conducida por Damián Betular, que conduce el ciclo Sería Increíble en OLGA, y Paula Chaves, que está al frente del programa #TapadosDeLaburo junto a Nacho Elizalde también por OLGA, y se transmitirá en vivo precisamente por OLGA junto a Telefe a partir de las 21h, desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reuniendo a los máximos referentes del entretenimiento digital.

La cobertura especial comenzará desde temprano: a las 18.30, habrá transmisión de OLGA con una previa especial de la alfombra roja, conducida por Pollo Álvarez. Y a las 19.30 será e comienzo de la alfombra roja, a cargo de tres duplas que aportarán su estilo y energía a la previa: Nacho Elizalde y Luli González, Marti Benza y Gastón Edul, La Reini y Tefi Russo.

Impulsados por APTRA, estos premios reconocerán las mejores producciones del universo digital de 2025, destacando el trabajo de creadores, programas y plataformas que redefinieron la forma de comunicar y conectar con las audiencias.

Las votaciones de esta primera edición para elegir el ganador de cada terna, están a cargo de un comité integrado por los socios de APTRA, los directores creativos de canales de streaming nominados y directivos de algunas de las principales plataformas relacionadas al mundo digital.

Según adelantaron desde la organización, la gala promete una puesta en escena imponente, con grandes figuras invitadas y shows en vivo, marcando un hito en la industria del entretenimiento y sellando la definitiva alianza entre el streaming y el medio tradicional.

Los nominados

Mejor programa federal

Para el Universo (Universo TV- Córdoba)

Cabaret Voltaire (Brindis- Rosario)

Flojo de Papeles (Floyd TV - Mendoza)

Dólar Blue (La casa del Streaming - Misiones)

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Live

Pedro Rosemblat

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes (Olga)

Un día rosarino (Olga)

2° aniversario (Olga)

Tini (La Casa Streaming)

Gelatón (Gelatina)

El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

Esto es ¡FA!

Algo de Música (Luzu TV)

Un poco de ruido

FM Luzu (Luzu TV)

Soundtrash (Blender)

Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

Volverme Loco (Bombo TV)

Mex Urtizberea en FA!

El más border del streaming

Patria y Familia (Luzu TV)

Los Del Turco (La Canchita TV)

El Fin del Mundo (Olga)

Informativo

Segurola y Habana (Futurock)

Paraíso Fiscal (Olga)

La Mañana (Infobae)

Circo Freak (Gelatina)

Tiempo Libre (La Casa Streaming)

Tremenda mañana (Bondi Live)

Divino Tesoro (Murad)

Gonzalo Sánchez

Actualidad

Ángel responde (Bondi Live)

El Ejército de la mañana (Bondi Live)

Resu en Vivo (Resumido)

Desayuno intermitente (Blender)

Ya fue todo (Jotax)

Elijo creer (Gelatina)

La posta (Stream Room TV Pública)

Deportivo

412 (412)

Cuidemos el fútbol (AZZ)

Gol gana (Olga)

No se pudo (Vorterix)

Visitantes (Carnaval)

Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

Tapados de laburo (Olga)

Se fue larga (Luzu TV)

Dopaminas (Vorterix)

Sumergidas en data (La Casa Streaming)

Había que decirlo (El Trece Prende)

Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

La Cruda (Olga)

Banquete (Olga)

Así somos (Luzu TV)

Esto es cine (Blender)

El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

Los no talentos (Luzu TV)

Mi primo es así (Olga)

Xtream master (Luzu TV)

Bang Bang (Gelatina)

Reporte minoritario (Vorterix)

Negocios son negocios (Mundo dinero)

Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)

Ahora en jaque (Ahora Play)

Migue Granados

Programa humorístico

Soñé que volaba (Olga)

Edición Especial (Luzu TV)

Que olor (Gelatina)

5 minutos más (Vorterix)

Columnista

Paulo Kablan (Olga)

Rolando Barbano (Olga)

Iván Schargrodsky (Blender)

Emiliano Goggia (Gelatina)

Naty Maldini (Futurock)

Seba De Caro (Gelatina)

Sebastián de Caro

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González (Olga)

Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix)

Momi Giardina y Santi Talledo (Luzu TV)

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi Live)

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles y Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística

Iván Schargrodsky (Cenital)

Luciana Geuna (Olga)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi Live)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Carolina Amoroso

Voz periodística del deporte

Gastón Edul (Olga)

Octavio Gencarelli (Gelatina)

Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento Revelación

Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu TV)

Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)

Luli González (Olga)

Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

Migue Granados (Olga)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank!)

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae)

Mili Hadad entrevistando a Johnny Depp

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davoo Xeneize

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti

Interés general

Nadie Dice Nada (Luzu TV)

Paren la Mano (Vorterix)

Hay Algo Ahí (Blender)

Furia Bebé (Futurock)

TDT (Olga)

Story time (Bondi Live)

Tomás Rebord

Figura humorística masculina

Guille Aquino (Blender)

Nachito Saralegui (Vorterix)

Palao Khe (Olga)

El Trinche (Luzu TV)

Martín Garabal (Luzu TV)

Rober Galati (Vorterix)

Leo Greco (Canal 22 Streaming)

Martín Garabal

Figura humorística femenina

Noe Custodio (Olga & Gelatina)

Momi Giardina (Luzu TV)

Anita Espósito (Luzu TV)

Charo López (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Malena Guinzburg (Vorterix)

Coconducción masculina

Juan Ruffo (Blender)

Germán Beder (Vorterix)

Damián Betular (Olga)

Marcos Aramburu (Gelatina)

Santi Talledo (Luzu TV)

Sebastián Manzoni (La Casa Streaming)

Conducción femenina

Nati Jota (Olga)

Malena Pichot (Futurock)

Paula Chaves (Olga)

Vicky Garabal (Luzu TV)

La Tora (Luzu TV & Streams Telefe)

Sofi Martínez (Streams Telefe)

Nati Jota

Conducción masculina

Luquitas Rodríguez (Vorterix)

Tomás Rebord (Blender)

Migue Granados (Olga)

Nicolás Occhiato (Luzu TV)

Ángel de Brito (Bondi Live)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Nico Occhiato