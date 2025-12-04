Tini Stoessel compartió el álbum de sus días perfectos: relax entre amigos, familia y cumpleaños

Desde su cuenta de Instagram, la cantante recopiló los mejores momentos de sus días y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

Después de un año tan vibrante como exigente, Tini Stoessel eligió el refugio y la calidez de los suyos para cerrar el 2025: lejos del frenesí de la gira internacional, los shows de FUTTTURA que marcaron su consagración y la exposición permanente de su romance con Rodrigo De Paul, la cantante bajó un cambio y se dedicó, por unos días, a celebrar la simpleza de los momentos cotidianos. Allí, entre familia, mascotas, amigas y su inseparable círculo íntimo, la estrella volvió a ser simplemente ella misma, dejando registro de cada instante en un álbum virtual que, al instante, conquistó las redes.

A través de su cuenta de Instagram, Tini armó un recopilado de los instantes más divertidos y entrañables de los últimos días. La primera foto la mostraba cómoda y fresca en el living de su casa, con un mini ventilador en la mano. La artista lució una bikini colorida bajo una camiseta amarilla abierta, mientras el fondo sugiere un clima relajado. El mismo look, combinando la bikini con un pareo turquesa con flecos y sandalias de tacón, la acompaña al pasar a la cocina y a la puerta de un motorhome, donde reversiona su estilo entre diferentes escenarios hogareños y de aventura.

La cantante se animó a mezclar bikini, pareo y mini ventilador en la comodidad de su living

Entre café helado y hebillas, Tini disfruta del comienzo de su rutina

En la puerta del motorhome, Tini combina moda y aventura en su día de relax familiar

Siguiendo el recorrido visual, aparecen imágenes de Tini preparándose para el día con una taza de café helado. Su cabello está recogido con hebillas y la actitud transmite serenidad y ganas de disfrutar. Otro momento tierno lo aporta Fifi, la perrita de la familia, luciendo un sweater gris, y detrás de cámara se pudo ver a Alejandro Stoessel celebrando su cumpleaños junto a la mascota y una torta con un cartel led luminoso. Los lazos de amistad también tienen su espacio. Entre las postales se destaca la presencia de Sofía Fernández, la bailarina colombiana Greeicy y la influencer venezolana Eliane Gallero, todas riendo descontracturadas frente a la cámara. Una selfie desde el auto y un romántico regalo en forma de rosa y carta con la frase “Porque mis días con vos son más lindos. Gracias. Te amo” dan testimonio del clima de felicidad y compañía que rodea a la cantante.

Fifi, la perrita de Tini, luciendo su moderno sweater frente a la cámara

Sofía Fernández, una de las amigas más íntimas de Stoessel

Alejandro Stoessel celebrando rodeado de risas, torta y un cartel led junto a la mascota de Tini

El tierno regalo que mostró la cantante sin revelar quién fue la persona detrás del gesto

El broche de oro del álbum virtual lo pone una foto junto a su hermano Fran durante el histórico partido en que el Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer. Tini, tendencia en redes por el apasionado beso que se dio con Rodrigo tras la consagración, no pudo ocultar la emoción ni la felicidad de celebrar ese logro tan especial en familia. La imagen del abrazo y el cariño con su pareja, replicada y viralizada, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana.

Los seguidores de Tini no tardaron en llenar la sección de comentarios con muestras de admiración y cariño. “Te amo un montón”; “Me muero Fifi con su ropita”; “Bombastic”; “Sos una reina, basta”; “Cada día más hermosa”; “Sos una diosa”, son solo algunos de los mensajes que resaltan entre los miles de likes, junto a los saludos de colegas y amigas como Stephanie Demner, Stefi Roitmann, e incluso Eliane.

Entre risas y momentos llenos de diversión, Tini retrató a sus amigas Greeicy y Eliane

Fifi descansando sobre el pecho de la artista

Tini y su hermano Fran en el último partido del Inter Miami (Instagram)

A pocos días de cerrar el año, Tini Stoessel transita una etapa donde disfruta no solo del éxito profesional, sino del bienestar y la alegría de poder compartir pequeños grandes momentos con los suyos. Más allá del brillo del escenario y las luces del streaming, la artista demuestra que la felicidad real se construye en compañía de la familia, el amor y los amigos verdaderos. Compartir esos instantes, abrir una ventana desde su propio hogar para que las fanáticas sientan parte de su felicidad, refuerza el vínculo de Tini con quienes la siguen desde siempre. Así, la cantante reafirma su reinado, conectando talento y calidez humana, y dejando claro que el mejor cierre de año es aquel que lleva en la memoria días auténticos y llenos de afecto.