Alianzas fuera de lo común: Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por el diseño artesanal para su boda

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil el 3 de diciembre y ya palpitan su gran fiesta (Instagram)

En medio del vértigo y la expectativa por su gran fin de semana de bodas, y horas después de la unión por civil, Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron dejar una huella indeleble en su historia de amor y despejaron una de las grandes dudas. Los artistas eligieron alianzas “anti-tradicionales”, cuidadosamente diseñadas y confeccionadas de manera artesanal por los orfebres en un trabajo minucioso. Estas piezas, pensadas especialmente para la pareja, acompañarán cada instante del festejo y simbolizan una unión que rompe con los moldes convencionales.

Lejos del dorado clásico o la simple platina, las alianzas de Cabré y Pardo destacan por estar realizadas en oro rojo de 18 kilates, con una banda central de ónix natural. La elección no es casual: el oro rojo aporta una calidez y una sofisticación apenas sugerida, una luz propia que se distingue del amarillo tradicional y resalta la búsqueda de identidad y personalidad en cada detalle del enlace. La piedra de ónix, oscura y elegante, recorre todo el anillo en una franja perfectamente encastrada, creando un contraste impactante con el brillo rojizo del oro. Esta combinación poco habitual define por completo el sello personal que ambos querían imprimirle al símbolo de su compromiso.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré al momento de retirar las alianzas (Foto: Instagram)

El trabajo artesanal se nota en cada acabado: los anillos presentan un diseño ancho y robusto, con bordes pulidos e interiores perfectamente lisos, pensados para el máximo confort y una durabilidad que acompaña la vida de quienes los llevan. La diferencia de tamaño entre ambas alianzas —una claramente adaptada para Cabré, más ancha, y otra, para Pardo, más delicada y ajustada— no impide que compartan el mismo equilibrio de materiales y proporciones. Cada pieza fue creada en el taller propio de la marca que firma la excelencia y que no pierde detalles ni en la caja que custodia los anillos, una joya en sí misma: exterior negro brillante, interior de terciopelo beige y bisagras metálicas, todo dispuesto para destacar el momento en que la pareja decida sellar su promesa.

Las impactantes alianzas elegidas por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Esta decisión audaz se suma a otros guiños inesperados que los novios compartieron rumbo a la boda. A pocas horas de la gran celebración en la Estancia Bosque Encantado, Córdoba, donde al menos cien invitados se reunirán durante el fin de semana con menú encabezado por sánguches de milanesa —muy lejos de los manjares tradicionales—, lo que queda claro es que Cabré y Pardo viven, eligen y celebran a su manera, con la intención de privilegiar el significado personal por encima de cualquier protocolo. “Queremos que la fiesta sea nuestra, que la disfruten todos como en casa”, había explicado Rocío Pardo, horas atrás. Y todo en esta elección de alianzas parece atestiguarlo.

De la libreta firmada en el civil, a las fotos de la ceremonia y el mensaje en redes sociales (“Rodeados de amor”), que se conocieron en las primeras horas del jueves, hasta la escena íntima de la pareja abriendo la caja de las alianzas, cada etapa de esta unión está impregnada de decisiones auténticas y gestos propios, que quedarán grabados en la memoria colectiva y, especialmente, en los propios anillos de oro rojo y ónix que los acompañarán para siempre.

Nicolás Cabré y Daniel Casalnovo, al momento de retirar del atelier el famoso traje

En lo que respecta a la celebración del sábado, Daniel Casalnovo fue el diseñador encargado de vestirlo. No solo eso: el célebre sastre fue elegido también para confeccionar los atuendos de los ocho caballeros de honor que acompañarán al actor en uno de los días más importantes de su vida.

Para el diseñador, Cabré llegó con la convicción de su idea propia, dispuesto a romper con los moldes tradicionales en busca de un sello personal para la jornada en la estancia cordobesa.

“Nicolás vino y me dijo: ‘Mirá, yo quiero tal color, porque es una estancia de día y lo quiero de ese color’. Ahí yo le hablo, le explico que la novia está con tal tono, tiene que destacarse, que no la opaque y que tampoco se opaque él’. Porque acá los dos son protagonistas, no uno más que otro. Pero bueno, ¿él quiere ese color? Vamos con ese color.”

El resultado fue una experiencia gratificante: “Primero, Cabré tiene mucha facha. La verdad que de color bordó, gris, rojo, azul... hasta un amarillo le va a quedar bien. Si no, le hago un traje de Vélez como quería él, ¿viste?“.