Teleshow

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

El prócer rockero estuvo en La Roca, el estudio de la pareja de Verónica Lozano, el mismo que hace unos días fuera utilizado por Johnny Depp en su visita al país

Guardar

Por estos días, si una misma frase incluye Charly García más estudio de grabación... lo que surgen son expectativas o, lo que es igual, ansiedad. Bueno, habrá que contenerlas un poco (las expectativas y la ansiedad), porque el hecho es cierto: Charly volvió a un estudio de grabación. En este caso, al estudio La Roca, propiedad del Corcho Rodríguez.

Fue Jorge “Corcho” Rodríguez quien lo difundió a través de su cuenta de Instagram: “Hoy con nuestro querido Charly grabando en La Roca, gracias , todo se refuerza y cobra sentido en nuestro camino de la música. Ver a Charly con su talento infinito grabando con nosotros sin duda es un premio al alma y símbolo de que vamos por buen camino!”

Y en otra foto, volvía sobre la idea: “Hoy en la Roca tuvimos un día muy especial, nuestro querido Charly vino a grabar, Charly en nuestro estudio justifica todo nuestro esfuerzo día a día para mantener la coherencia y honestidad creativa que el con su musica nos marcó el camino a seguir!”

Así, son semanas movidas para la pareja de Verónica Lozano. Y es que el Corcho, íntimo amigo de Johnny Depp, hace apenas unos días nomás viene de ser el anfitrión de la estrella de Hollywood. Además de visitar la Bombonera, pasar horas zapando en La Roca, también vivieron una noche especial en la que el Corcho dio a conocer su obra pictórica.

Depp en Buenos Aires, junto
Depp en Buenos Aires, junto a Vero Lozano y Corcho Rodríguez

Para Rodríguez, la muestra significó una especie de salto al vacío: “Una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos”, dijo frente a los presentes, visiblemente movilizado. “Es como tocar música en tu casa o hacerlo en un escenario y vender tickets. Son barreras que uno, cualquier artista, tiene que pasar”.

Charly, también con Rosalía

En cuanto a Charly, horas antes de pasar por el estudio del Corcho Rodríguez, tuvo el privilegio de poder encontarse con Rosalía, a provechando la visita de la española por Buenos Aires, en plena promoción de su último álbum, Lux.

La primera foto la publicó la cuenta oficial de Instagram de Charly García y se ve a ambos artistas recostados en un sillón rojo. El encuentro se produjo en el Hotel Faena y según pudo saber Teleshow se trató de un diálogo con muy buena onda en el que charlaron, sobre todo de música, tanto de la propia como de la ajena. Y un compromiso que quedó flotando en el aire. “Cuando Rosalía venga acá a tocar, se van a juntar con más tiempo, ella ya lo tenía muy escuchado Charly”, aseguraron desde el entorno de García.

Charly se encontró con Rosalía
Charly se encontró con Rosalía en el hotel Faena

Antes de la despedida, los artistas intercambiaron souvenirs de sus respectivas cosechas, como se ve en la foto a la que accedió este medio. Charly le obsequió un vinilo de La hija de la lágrima, su ópera rock editada en 1993 y firmado de puño y letra. Por su parte, Rosalía escribió en la portada de su álbum Lux. “Para Charly, la leyenda. Con amor”, firmó la artista con marcador negro y mucha gratitud. Y se llevó un tupido ramo de rosas.

Si bien fue publicada en la lluviosa tarde del sábado, Teleshow pudo saber que el encuentro tuvo lugar el viernes por la noche, en un reducto que Charly supo hacer propio, con inolvidables festejos de cumpleaños, noches eternas de zapadas y eventos de diferente índole. Ahora, apuntó un mojón más en el encuentro de dos mundos, de dos siglos, con las diferencias propias de sus respectivas épocas, pero con un enfoque existencialista y performativo de la obra.

El encuentro con Charly rubrica unas horas a pura argentinidad de la artista catalana. En poco más de 24 horas, se fascinó con la gastronomía, despertó todo tipo de rumores al merodear el Obelisco, recibió una camiseta de Boca Juniors de parte de Juan Román Riquelme y caminó el césped de la Bombonera, cenó en una típica parrilla porteña y se la vio en una confitería del barrio de Almagro. En el programa de Pergolini, dijo inspirarse en otro Carlos célebre, como Gardel, y en su visita a Luzu se dejó llevar por la cumbia encantadora de Karina La Princesita y su versión urgente de “Con la misma moneda”.

Temas Relacionados

Charly GarcíaCorcho RodríguezRosalía

Últimas Noticias

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

La conductora de MasterChef Celebrity compartió fotos en sus redes de la propiedad que está terminando de edificar en un exclusivo barrio de Nordelta

Wanda Nara presentó la “casa

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

La artista española sigue mostrando en sus redes las cosas que va descubriendo en su visita porteña

El álbum de fotos de

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

La cantante compartió fotos de la cena que el viernes tuvo con la española en su visita a la Argentina. La pancita de embarazada de la actriz de La casa de papel

El encuentro estelar de Lali

¿Luisana Lopilato está embarazada de su quinto hijo?: la foto navideña que despertó especulaciones

Una imagen compartida por la actriz en redes sociales generó suspicacias entre sus seguidores. El emotivo mensaje que escribió

¿Luisana Lopilato está embarazada de

Transparencias, encaje blanco y mariposas: el outfit que Juana Viale repitió en su programa

La conductora apostó nuevamente a un conjunto de Gino Bogani con detalles artesanales que había lucido en 2020. Acompañó con un peinado sofisticado y maquillaje colorido para recibir a los invitados en su almuerzo dominical

Transparencias, encaje blanco y mariposas:
DEPORTES
La espectacular atajada de Agustín

La espectacular atajada de Agustín Marchesín a tres minutos del final que le permitió a Boca vencer a Argentinos y avanzar a semis

La leyenda del tenis que sorprendió con su presencia en La Bombonera durante el triunfo de Boca ante Argentinos

“Absolutamente escandaloso”: el inquietante show de pirotecnia que provocó la suspensión de un partido a los cinco minutos

La insólita agresión a un jugador argentino en el rugby francés que recorre el mundo: “No se puede predecir la estupidez”

Es el hogar de Pablo Aimar y disputó los antiguos Nacionales: la historia de Estudiantes de Río Cuarto, que jugará en Primera

TELESHOW
Wanda Nara presentó la “casa

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

¿Luisana Lopilato está embarazada de su quinto hijo?: la foto navideña que despertó especulaciones

Transparencias, encaje blanco y mariposas: el outfit que Juana Viale repitió en su programa

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff viajará a Moscú

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU