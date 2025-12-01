Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Por estos días, si una misma frase incluye Charly García más estudio de grabación... lo que surgen son expectativas o, lo que es igual, ansiedad. Bueno, habrá que contenerlas un poco (las expectativas y la ansiedad), porque el hecho es cierto: Charly volvió a un estudio de grabación. En este caso, al estudio La Roca, propiedad del Corcho Rodríguez.

Fue Jorge “Corcho” Rodríguez quien lo difundió a través de su cuenta de Instagram: “Hoy con nuestro querido Charly grabando en La Roca, gracias , todo se refuerza y cobra sentido en nuestro camino de la música. Ver a Charly con su talento infinito grabando con nosotros sin duda es un premio al alma y símbolo de que vamos por buen camino!”

Y en otra foto, volvía sobre la idea: “Hoy en la Roca tuvimos un día muy especial, nuestro querido Charly vino a grabar, Charly en nuestro estudio justifica todo nuestro esfuerzo día a día para mantener la coherencia y honestidad creativa que el con su musica nos marcó el camino a seguir!”

Así, son semanas movidas para la pareja de Verónica Lozano. Y es que el Corcho, íntimo amigo de Johnny Depp, hace apenas unos días nomás viene de ser el anfitrión de la estrella de Hollywood. Además de visitar la Bombonera, pasar horas zapando en La Roca, también vivieron una noche especial en la que el Corcho dio a conocer su obra pictórica.

Depp en Buenos Aires, junto a Vero Lozano y Corcho Rodríguez

Para Rodríguez, la muestra significó una especie de salto al vacío: “Una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos”, dijo frente a los presentes, visiblemente movilizado. “Es como tocar música en tu casa o hacerlo en un escenario y vender tickets. Son barreras que uno, cualquier artista, tiene que pasar”.

Charly, también con Rosalía

En cuanto a Charly, horas antes de pasar por el estudio del Corcho Rodríguez, tuvo el privilegio de poder encontarse con Rosalía, a provechando la visita de la española por Buenos Aires, en plena promoción de su último álbum, Lux.

La primera foto la publicó la cuenta oficial de Instagram de Charly García y se ve a ambos artistas recostados en un sillón rojo. El encuentro se produjo en el Hotel Faena y según pudo saber Teleshow se trató de un diálogo con muy buena onda en el que charlaron, sobre todo de música, tanto de la propia como de la ajena. Y un compromiso que quedó flotando en el aire. “Cuando Rosalía venga acá a tocar, se van a juntar con más tiempo, ella ya lo tenía muy escuchado Charly”, aseguraron desde el entorno de García.

Charly se encontró con Rosalía en el hotel Faena

Antes de la despedida, los artistas intercambiaron souvenirs de sus respectivas cosechas, como se ve en la foto a la que accedió este medio. Charly le obsequió un vinilo de La hija de la lágrima, su ópera rock editada en 1993 y firmado de puño y letra. Por su parte, Rosalía escribió en la portada de su álbum Lux. “Para Charly, la leyenda. Con amor”, firmó la artista con marcador negro y mucha gratitud. Y se llevó un tupido ramo de rosas.

Si bien fue publicada en la lluviosa tarde del sábado, Teleshow pudo saber que el encuentro tuvo lugar el viernes por la noche, en un reducto que Charly supo hacer propio, con inolvidables festejos de cumpleaños, noches eternas de zapadas y eventos de diferente índole. Ahora, apuntó un mojón más en el encuentro de dos mundos, de dos siglos, con las diferencias propias de sus respectivas épocas, pero con un enfoque existencialista y performativo de la obra.

El encuentro con Charly rubrica unas horas a pura argentinidad de la artista catalana. En poco más de 24 horas, se fascinó con la gastronomía, despertó todo tipo de rumores al merodear el Obelisco, recibió una camiseta de Boca Juniors de parte de Juan Román Riquelme y caminó el césped de la Bombonera, cenó en una típica parrilla porteña y se la vio en una confitería del barrio de Almagro. En el programa de Pergolini, dijo inspirarse en otro Carlos célebre, como Gardel, y en su visita a Luzu se dejó llevar por la cumbia encantadora de Karina La Princesita y su versión urgente de “Con la misma moneda”.