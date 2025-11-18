Teleshow

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

El actor estadounidense y el empresario argentino compartieron un evento único, rodeados de amigos, jazz y vino, donde la complicidad y la creatividad fueron las grandes protagonistas

Un recorrido por el atelier de Corcho Rodríguez, Little Red Door

Johnny Depp sigue disfrutando de su estadía en Buenos Aires, pero esta vez dejó de lado los flashes en La Bombonera y las presentaciones oficiales para vivir un encuentro completamente distinto: una jornada artística e íntima en el atelier de Jorge “Corcho” Rodríguez, quien por primera vez abrió las puertas de su espacio creativo para mostrar sus obras.

El evento, realizado en la galería Little Red Door, en Villa Crespo, reunió al actor estadounidense, a Verónica Lozano, a referentes de la cultura y la moda, y a un grupo muy reducido de amigos cercanos del empresario. Allí, entre lienzos al estilo naïf punk, luces bajas, vino tinto y jazz improvisado, Rodríguez presentó su exhibición “On the Road. Searching for Utopia”, curada por la artista visual Julieta Ascar, y sorprendió a todos con la fuerza personal detrás de cada obra.

Para Rodríguez, la muestra significó una especie de salto al vacío: “Una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos”, dijo frente a los presentes, visiblemente movilizado. “Es como tocar música en tu casa o hacerlo en un escenario y vender tickets. Son barreras que uno, cualquier artista, tiene que pasar”.

A su lado, Depp lo escuchaba con atención, sosteniendo una copa mientras asentía cada frase. La complicidad entre ambos, que viene gestándose hace tiempo, se hizo aún más evidente minutos después, cuando Rodríguez volvió a tomar la palabra para agradecer a quienes marcaron su camino.

“Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Ott, que siempre me impulsa. Y muy agradecido con mi hermano de distinta madre, Johnny, que es un gran artista también, quien cada vez que nos vemos me inspira”, dijo, colocando una mano sobre el corazón.

El detalle que no pasó desapercibido fue la imagen que Rodríguez compartió más tarde en sus redes: una foto de las muñecas de Johnny Depp, Jorge “Corcho” Rodríguez y Horacio Heguy, quien además fue el autor de la toma. Los tres lucían pulseras metálicas grabadas con la frase “Stop making stupid people famous” (“Dejen de hacer famosos a gente estúpida”).

Antes del evento, Rodríguez reveló ante sus invitados que había pasado la tarde grabando música junto a Depp. Una escena que, por sus características, encaja perfectamente con el espíritu de “On the Road”: movimiento, espontaneidad, búsqueda.

La conexión entre ambos se vio nuevamente durante la inauguración, cuando compartieron charlas, copas y comentarios sobre cada una de las obras. Depp, que viene mostrando un perfil más introspectivo desde su desembarco en el país, parecía moverse con total naturalidad en el espacio.

Según la curadora Julieta Ascar, el título de la muestra —un guiño directo al clásico de Jack Kerouac— funciona como brújula estética y emocional: “La pintura, la vida y el espacio narran un mismo viaje. Se propone un recorrido que avanza como un libro abierto, atravesando escenas que revelan el pulso inquieto del artista: siempre en movimiento, siempre en búsqueda”.

El propio Rodríguez amplió esa idea en un texto incluido en la muestra: “Toda mi vida la he pasado en el camino, en moto, en auto, girando con amigos y muchas veces solo, hoy todavía lo sigo haciendo todos los días. Todos estamos en un viaje, ese viaje nos sorprenderá con problemas, amores, traiciones, alegrías y tristeza. Ese camino, todos sabemos, termina (o comienza) con nuestra muerte, algo de lo que no tenemos duda de que va a ocurrir. Es por esto por lo que estamos obligados espiritualmente a buscar la utopía, eso que seguramente nunca alcanzaremos pero que nos mantiene despiertos, hambrientos y alocados”.

El atelier recibió a un grupo selecto de invitados que incluyó a Verónica Lozano, Daniela Urzi, Gaby Álvarez, Guillermina Valdés, Concepción Blaquier, Nico Sorín, Julieta Ortega, Lula Bertoldi, Horacio Heguy, Corinne Ricard, Renata Schussheim y el propio arquitecto Carlos Ott, entre otros.

El momento más emotivo llegó cuando Rodríguez recordó a Teresa Anchorena, la gestora cultural fallecida este año y una figura clave en su camino artístico. “Como saben no está más con nosotros, pero está acá adentro, fue quien me acompañó, me impulsó y fue como mi crítica mayor. Éramos muy amigos, muy cómplices, muy compinches, era una gran personalidad de la cultura argentina”, expresó.

Al finalizar la velada, Corcho compartió en Instagram otra imagen junto a Depp en la que escribió: “Thank you, my brother from another mother, for giving me support and inspiration. Familia Love & Respect”, que en castellano sería algo como: “Gracias, mi hermano de otra madre, por darme apoyo e inspiración. Familia, amor y respeto”.

La frase sintetiza lo que se vivió en la galería: más que una inauguración formal, fue la presentación pública de un costado íntimo de Rodríguez, rodeado por quienes lo impulsan en su faceta artística, con Depp ocupando un lugar central en ese círculo.

