Teleshow

Alberto Samid criticó a la China Suárez por su comentario contra Julieta Poggio: "No es la primera vez"

La escalada del cruce virtual entre la actriz y la modelo llegó hasta el empresario de la carne, quien tomó partido en la discusión

El comentario de Juli Poggio que desató a furia de la China Suárez

La intervención del empresario Alberto Samid en la reciente polémica entre Eugenia La China Suárez y Julieta Poggio sumó todavía más sorpresa a un cruce mediático que ya había captado la atención del público. El autproclamado Rey de la Carne utilizó su cuenta de X para cuestionar la reacción de la actriz frente a la modelo, en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó debate en redes sociales, sumando una nueva arista a la discusión.

El conflicto entre Suárez y Poggio se originó en el programa de streaming Rumis, cuando la ex participante de Gran Hermano preguntó en tono casual sobre la participación de la actriz en la serie La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda. La consulta, “¿Quién actúa? ¿La China Suárez?”, fue interpretada por algunos usuarios como una crítica velada, lo que encendió la respuesta de Suárez en la plataforma X. La actriz, lejos de restarle importancia, respondió con ironía y aludió al pasado de Poggio y sus intentos por llegar a la fama: “Que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”

La frase de la China
La frase de la China Suárez contra Juli Poggio y la intervención de Alberto Samid (X)

La reacción de Suárez fue percibida como un ataque personal y elevó la tensión del intercambio, que prontamente salió a la luz que no fue el primero. En agosto, Poggio ya había hecho un comentario irónico sobre la actriz durante un juego en el mismo programa, lo que había provocado risas en el estudio y dejado antecedentes de cierta rivalidad mediática.

En este contexto, la voz de Samid irrumpió en la discusión. El empresario, reconocido por sus comentarios filosos, se refirió al tema en su cuenta de X: “María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuas en esta serie. No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo haces. Pero debería ser la última.” Su mensaje, directo y crítico, apuntó a la actitud de Suárez y se sumó a quienes consideraron desmedida su reacción ante la consulta de Poggio.

El entorno de la modelo no tardó en salir en su defensa. Patricia Destefani, madre de Poggio, expresó su malestar en el programa Puro Show: “Creo que lo que más me dolió es esto de cuando era chiquitita, que iba producida para ver si como... De esa manera tan despectiva.” Destefani explicó que la presencia de Julieta en los estudios de Polka respondía a su corta edad y al acompañamiento a su hermana, y defendió la trayectoria profesional de su hija, subrayando su dedicación y esfuerzo.

La respuesta de Juli Poggio a la China Suárez luego de su ataque en redes (Video: LAM. América)

Por su parte, Lizardo Ponce, conductor del programa, intentó restar gravedad al episodio y aclaró: “Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actuás desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos”.

Y por último, llegó la voz de Poggio, quien criticó duramente a Suárez: “Primero, es de fácil comprensión darse cuenta de que esa pregunta la pregunté por si actuaba en la serie. ¿Cómo no voy a saber que la China Suárez actúa? O sea, no vivo dentro de un tupper. Siento que ella igualmente se habrá dado cuenta de que fue con ese sentido la pregunta, pero que se ve que tenía un poquito de ganas de pelear”, señaló en diálogo con LAM.

Luego de analizar el conflicto, aseguró que no iba a contestarle en las redes, aunque dejó un mensaje contundente. “No tengo ningún problema con ella y que no sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre. ¿Por qué se le agarró conmigo cuando había un montón de gente hablando de la serie y opinando?... Yo solamente pregunté si actuaba en una serie y se le agarró conmigo. Realmente no entiendo”.

