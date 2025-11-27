La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

Chimi Meza se sinceró con sus seguidores y contó que su hijo fue atropellado el martes pasado por un conductor que se dio a la fuga (Instagram)

La reciente felicidad de Coco Sily y Chimi Meza por su casamiento se vio abruptamente interrumpida en los últimos días por un duro golpe familiar. El hijo de Chimi, Valentín, fue protagonista de un grave accidente de tránsito en plena Ciudad de Buenos Aires y la noticia, lejos de quedarse en el círculo íntimo, generó preocupación y mensajes de apoyo entre colegas, seguidores y figuras del ambiente. Mientras el entorno familiar busca fuerza para atravesar el difícil momento, fue la propia Chimi quien eligió visibilizar la situación y relatar con total sinceridad lo sucedido, dejando un mensaje de angustia y un fuerte llamado a la empatía social en sus redes.

En medio del comunicado que dio Meza a sus seguidores, Teleshow accedió en exclusiva a la palabra de Coco, quien compartió detalles y su sentir tras el accidente de su hijastro de 20 años: “Lo atropellaron a la salida del trabajo. Por suerte era una salida de un semáforo; lo golpearon en la pierna y él cayó y se golpeó la cabeza. El hombre abrió la puerta, lo insultó, se subió y se fue. Es lo más indignante del tema. Por suerte, él pudo llegar a la casa, lo llevó la madre inmediatamente". Y sumó: “Estuvimos seis horas aproximadamente haciéndole todos los análisis, los chequeos, ecografías, radiografías, porque le dolía mucho la cabeza. Ahora está en su casa haciendo reposo con una férula en la pierna porque tiene un fuerte golpe, sobre todo en la rodilla. De lo demás está bien y con medicación. Y lamentablemente, él por el shock no recuerda ni siquiera la calle. Me da bronca porque hay que denunciarlos”.

El hijo de Chimi Meza mostró cómo quedó luego del accidente de tránsito (Instagram)

Previamente, su esposa se había referido a la situación en su cuenta de Instagram. “Ayer martes tuve un día realmente difícil. No me dio el alma ni la energía para compartírselo”, arrancó frente a la cámara. El mensaje anticipaba el extenso descargo que minutos después publicó en su cuenta, una reflexión cargada de dolor y de apelaciones a la empatía en un contexto social que, según sus palabras, parece cada vez más marcado por el individualismo.

La coach explicó que su hijo fue atropellado en una calle cercana al Barrio Chino, en el barrio porteño de Belgrano. El responsable del hecho fue un automovilista que, según su relato, “pasó en rojo, lo atropelló, lo puteó y siguió de largo”, sin detenerse a socorrerlo ni hacerse cargo de las consecuencias. El shock fue inmediato: tras el violento impacto, el joven cayó de costado y golpeó su cabeza contra el suelo, lo que le provocó una fuerte desorientación y motivó que fuera trasladado a un hospital para someterse a múltiples estudios.

La situación, lejos de ser leve, requirió la inmovilización de una pierna y un hombro, anticipando una recuperación que será lenta y que implicará cuidados especiales durante varias semanas. “Estuvo muy desorientado, la pasó súper mal”, relató Chimi, dejando en claro la gravedad del episodio. Con el correr de las horas y ya con la tranquilidad de saber que el peor peligro había pasado, la reciente esposa de Coco Sily hizo un llamado a la conciencia colectiva y el sentido común. “La locura que se está viviendo en este momento no la puedo creer. ¿Cómo una persona puede atropellar a alguien, putearla y seguir de largo? ¿Qué tanto apuro tenés que no podés frenar y fijarte si la persona está bien? ¿Qué nos está pasando?”, se preguntó con visible indignación.

Valentín, de 20 años, fue atropellado por un conductor que luego se dio a la fuga (Instagram)

En ese mismo mensaje, Chimi apeló al sentido de responsabilidad social como parte de la convivencia ciudadana: “No estamos en la selva. Hay alguien al lado. Miremos un toque, tengamos un poco más de cuidado. Los accidentes pueden ocurrir, sí, por supuesto. Pero hay una parte que es el factor humano que no puede dejar de existir.” La publicación, donde también agradeció el aluvión de mensajes de apoyo que recibió, rápidamente sumó reproducciones, comentarios y solidaridad entre sus seguidores.

El video, donde se la ve hablando a cámara con la voz entrecortada pero firme, dejó una frase que sintetiza su pedido a la sociedad: “No te podés ir, flaco. Tenés que frenar y fijarte si la persona está bien. Es un mínimo, mínimo, mínimo que te diferencia de un animal”.

Juan Etchegoyen contó los detalles del siniestro vial en el que se vio involucrado el hijastro de Coco Silly el martes pasado (Mitre Live)

En paralelo, el periodista Juan Etchegoyen profundizó los detalles del hecho en Mitre Live (Radio Mitre). “Quiero abrir el programa de hoy con una información de último momento que tiene que ver con un accidente que tuvo el hijastro de Coco Sily, hijo de Chimi Meza, flamante esposa del conductor”, explicó el comunicador al comienzo de la transmisión. Relató que el joven fue atropellado por un automóvil y que “está bien de salud, pero tiene parte de su cuerpo inmovilizado. Tiene una de sus piernas y uno de sus hombros inmovilizados. Estuvo hospitalizado hasta hace un rato”, agregó Etchegoyen, aportando contexto sobre el delicado cuadro con el que debe lidiar la familia en estos días.