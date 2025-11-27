Teleshow

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

Teleshow conversó con Mabel sobre la evolución de su hija luego de la intervención en el Sanatorio Finochietto. Cuándo podría recibir el alta

Lourdes Fernández grabó un video antes de ser operada. "Nos vemos después de la recuperación"

La recuperación de Lourdes Fernández, integrante de Bandana, avanza de manera positiva tras la operación a la que fue sometida recientemente. Su madre, Mabel, quien la acompaña en este proceso, compartió detalles alentadores sobre el estado de salud de su hija. “Salió de la operación, y está todo perfecto. Esperamos que tenga una buena recuperación y pocos días de internación”, afirmó, transmitiendo tranquilidad sobre el resultado inmediato del procedimiento.

En este sentido, Mabel relató cómo pasó la cantante las primeras horas posteriores a la cirugía: “Pasó un buen descanso y pudo comer”, señaló, destacando la evolución favorable y la capacidad de su hija para retomar la alimentación, un indicador relevante en todo proceso de recuperación.

La madre de Lourdes Fernández
La madre de Lourdes Fernández confirmó que la operación fue exitosa y que esperan una pronta recuperación y alta médica, aquí también junto a su hermana

De cara a los próximos pasos, la madre de la artista expresó su confianza en que la mejoría continúe y que el alta médica pueda concretarse pronto. Mabel manifestó su esperanza de que Lourdes retorne a su casa el viernes 28, reflejando el optimismo que acompaña a la familia en este momento.

De esta manera, el proceso de recuperación de Lourdes avanza de manera favorable tras haber sido sometida a una cirugía mayor en el Sanatorio Finochietto. La intervención, que implicó la extracción del útero y los ovarios debido a miomas benignos, marcó un punto de inflexión en la salud de la artista, quien llevaba años conviviendo con esta condición.

El regreso de Lourdes Fernández
El regreso de Lourdes Fernández a los escenarios dependerá de su recuperación, pero la artista aseguró que planea retomar su actividad.

La decisión de someterse a una histerectomía completa llegó después de un periodo de desgaste físico y emocional para Fernández, quien, en medio del regreso de Bandana a los escenarios, debió afrontar estudios, controles y trámites médicos. Su ausencia en el programa LAM del lunes a la noche, donde tenía agendada una entrevista, generó especulaciones que ella misma disipó mediante un video íntimo en el que explicó su cuadro de salud y agradeció el apoyo recibido. En ese mensaje, la cantante expresó: “Me banqué todo lo que pude porque teníamos muchos proyectos con las chicas”, detallando que los miomas, aunque benignos, ya no le permitían sostener su rutina laboral habitual.

Lourdes Fernández compartió detalles de
Lourdes Fernández compartió detalles de su prequirúrgico en redes sociales, mostrando su humor y fortaleza ante la cirugía

Horas previas a la intervención, Fernández compartió en sus historias de Instagram momentos que hoy adquieren un nuevo significado. Con su característico humor, grabó un mensaje en el que, entre bromas, daba instrucciones sobre cómo deseaba ser despedida “si algo salía mal”: “No me pongan ese trajecito blanco… rosas negras, unas calas, mi remera del 23, y la Marcha Imperial sonando sin parar”, dijo mientras se dirigía al sanatorio.

Lowrdez cantando "Furia"

En otra publicación, mostró que escuchaba “Heart Of Glass” en la versión de Miley Cyrus, una elección musical para sobrellevar la ansiedad del prequirúrgico. En el video donde comunicó la necesidad de la cirugía, agradeció especialmente a Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia Da Cunha, sus compañeras de Bandana; a Gustavo Yankelevich; y a Ángel De Brito y al equipo del programa, quienes se mantuvieron atentos a su estado de salud incluso durante la emisión del programa.

En la descripción de esa grabación, la artista escribió: “Gracias a todos por el amor. Nos vemos después de la recuperación. Se vienen cosas hermosas”, dejando en claro que su pausa es temporal y que planea retomar la actividad cuando su recuperación lo permita.

Lourdes Fernández de Bandana visitó
Lourdes Fernández de Bandana visitó a su familia, aquí junto a Mabel su madre

En paralelo a este proceso médico, la vida personal de Fernández también ha estado marcada por episodios judiciales recientes. Su exnovio, Leandro Esteban García Gómez, permanece detenido por delitos vinculados a violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Según pudo saber Teleshow, la resolución judicial determinó que los hechos investigados no constituyen incidentes aislados, sino que responden a un patrón sistemático de agresiones, manipulación y aislamiento. Por estos motivos, García Gómez fue procesado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real, con privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas.

