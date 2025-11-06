Lourdes Fernández evalúa ser querellante en la causa contra su expareja y comenzó un tratamiento psicológico

Lourdes Fernández será querellante en la causa judicial y podrá aportar pruebas y declarar formalmente sobre los hechos de violencia (Video: América Noticias, América TV)

La Justicia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Leandro Esteban García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, acusado de ejercer violencia física y psicológica contra ella. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47, a cargo del juez Diego Javier Slupski, quien consideró acreditado un patrón sostenido de agresiones, manipulación y aislamiento hacia la artista.

Con el paso de los días, y acompañada por su entorno más cercano, Lourdes evalúa convertirse en querellante en la causa, una medida clave que le permitirá tener acceso completo al expediente, aportar pruebas y declarar formalmente sobre los hechos. Según confirmó en América Noticias (América TV) su abogado, Yamil Castro Bianchi, la cantante atraviesa “un proceso de recuperación emocional” y comenzó un tratamiento psicológico para abordar las secuelas del trauma vivido.

El juez Slupski procesó a García Gómez por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso con privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas, y dispuso su prisión preventiva con un embargo de 15 millones de pesos.

En su fallo, el magistrado subrayó que los hechos “no responden a incidentes aislados, sino a una dinámica reiterada de violencia, manipulación y control psicológico”. Además, recordó que el acusado había violado medidas de restricción impuestas en causas anteriores por lesiones y amenazas, tramitadas en los juzgados PCyF N°13 y N°24, lo que agravó su situación judicial.

La Justicia confirmó la prisión preventiva de Leandro Esteban García Gómez por violencia de género contra Lourdes Fernández, integrante de Bandana (Sebastián Alonso)

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, a cargo de Silvana Russi, había rechazado previamente el pedido de excarcelación presentado por la defensa del agresor. En su escrito, la fiscal citó un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos profesionales alertaron sobre el alto riesgo que enfrentaba la víctima, diagnosticando un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data”.

En diálogo con América Noticias, el abogado Yamil Castro Bianchi explicó que la cantante decidió intervenir formalmente en la causa tras mantener una charla con él. “Le expliqué la necesidad de no enterarnos por la prensa de lo que suceda, sino de intervenir como parte querellante para ser oída”, sostuvo el letrado, quien también destacó que Lourdes comenzó un tratamiento con una profesional de la salud mental.

“En el día de hoy comenzaba tratamiento con una profesional de la salud porque esto fue traumático. Es una situación postraumática que hay que trabajar necesariamente, y el ámbito no es la Justicia”, señaló el abogado, dejando en claro que la prioridad actual es su bienestar emocional. Castro Bianchi valoró además el acompañamiento de la familia, las amigas y los medios de comunicación, que visibilizaron el caso: “No dejo de agradecer la labor que vienen realizando, porque lo importante no es solo qué hace una víctima frente a un hecho, sino también su entorno, su grupo cercano, su familia, sus amigas”.

El entorno familiar y de amistades de Lourdes Fernández resultó clave para que la cantante dimensionara el peligro y decidiera actuar judicialmente

La decisión de Lourdes de convertirse en querellante representa un cambio de postura decisivo. Hasta hace pocas semanas, la cantante no había querido declarar formalmente contra su expareja. Pero el contexto cambió cuando, acompañada y contenida por su entorno, tomó dimensión del peligro que había atravesado.

La artista firmará junto a su abogado los escritos correspondientes para formalizar su participación activa en el proceso. Esto le permitirá acceder a las pruebas, proponer testigos y presentar su propia declaración acusatoria, una instancia que podría aportar información clave para fortalecer la causa.

“Cuando ocurrió todo, ella estaba en un contexto de crisis, pero con el paso de los días y el apoyo de sus amigas pudo dimensionar lo que pasó”, explicó el abogado. “Ahora puede ver lo que ocurrió desde otro lugar y empieza a ser consciente del peligro que corría”.

En esa línea, el letrado aseguró que la cantante se encuentra más tranquila desde que el agresor fue detenido: “Estando preso no la va a poder seguir manipulando ni lastimando. Por la calificación de los delitos que se le imputan, podría tener hasta 20 años de prisión”.

La madre de Lourdes Fernández destacó la importancia de la recuperación emocional de su hija tras el trauma sufrido por violencia de género (Video: A La Tarde, América TV)

Mabel, la madre de la cantante, también habló en distintos medios y celebró el paso que dio su hija. “Es un paso adelante para ella. Me alegra que esté tomando contacto con todo lo que pasó”, expresó en diálogo con C5N. La mujer, que fue quien realizó la denuncia inicial tras no poder comunicarse con Lourdes, reconoció que atravesó momentos de desesperación: “Prefería equivocarme y tener que pedir perdón, pero encontrar a mi hija viva”. También agradeció el apoyo de las amigas y del abogado de la artista, y destacó que lo más importante ahora es su recuperación emocional: “No se tiene que ocupar de la relación conmigo, tiene que encontrarse, ver dónde estaba parada para que no le vuelva a pasar”, afirmó, visiblemente conmovida.

De acuerdo con la investigación, Lourdes fue hallada en condiciones de vulnerabilidad y aislamiento, luego de haber permanecido retenida en el domicilio de García Gómez durante un período prolongado. Los informes judiciales sostienen que el imputado desobedeció reiteradamente las órdenes de restricción y negó en al menos cuatro oportunidades la presencia de la víctima en su departamento, hasta que la policía logró ingresar por orden de allanamiento.