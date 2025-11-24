Teleshow

Los días de descanso de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en el mar: complicidad y juegos antes de la boda

Fotos en la playa, momentos llenos de afecto y tiempo compartido refuerzan el vínculo en la previa del evento más esperado por la pareja

Guardar
En medio de su escapada a la Costa Atlántica con Nico Cabré, Rocío Pardo y Rufina dejaron evidencia de su buena relación (Instagram) Sección: Teleshow – Argentina

El calendario marca la cuenta regresiva para uno de los momentos más especiales en la vida de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, que en pocos días darán el “sí” en Córdoba. Mientras los preparativos para el gran día avanzan, el actor decidió aprovechar el fin de semana largo para disfrutar de una escapada a la Costa Atlántica junto a su futura esposa y Rufina, su hija. La niña, que ya participa de los rituales previos al casamiento, como la emocionante prueba de vestido de novia con Rocío, se sumó al viaje para vivir días de playa, juegos y relax.

La encargada de mostrar el álbum más íntimo del viaje fue Rocío, quien volcó en redes sociales una seguidilla de fotos y videos que plasmaron el espíritu relajado y cariñoso del grupo. Pinamar fue el destino elegido: sol, playa, pileta y la oportunidad de pasar tiempo lejos del ritmo acelerado de los preparativos de la boda. Entre las imágenes que compartió la bailarina, se los pudo ver a los tres disfrutando del aire libre y la playa, dejando en claro la armonía y el vínculo afectivo construido entre los tres.

La pareja disfrutó de su
La pareja disfrutó de su escapada a la Costa Atlántica previo a su casamiento

El lugar donde se hospedaron les brindó el escenario ideal para relajarse antes de la recta final hacia el “sí, quiero”. No solo con la presencia de una pileta gigante para refrescarse, sino que también hasta un bosque cercano que invita a las caminatas y a la exploración en familia. Una de las postales más divertidas del viaje tuvo como protagonistas al tejo playero: en un video, Rocío se animó a mostrarse vulnerable y expuso su poca habilidad con el clásico juego de playa, el tejo, mientras que Rufina, en su primer intento, sorprendió a todos demostrando talento y puntería. El momento no solo sumó risas, sino también orgullo para la pequeña, que se llevó los elogios de su papá y la futura esposa de este.

Rocío Pardo y Rufina Cabré
Rocío Pardo y Rufina Cabré juegan al slime ante la atenta mirada de Nico (Instagram)
Los tres se tomaron un
Los tres se tomaron un tiempo para pasar por los conocidos videojuegos retro de la zona
Entre actividades al aire libre,
Entre actividades al aire libre, la familia ensamblada disfrutó de una picada frente a la televisión

Madre e hija por elección, Rocío y Rufina compartieron también espacios solo para ellas. En otro clip, la actriz mostró su faceta más cómplice y lúdica con la niña. “Hoy hicimos slime y nos atacó una abeja”, escribió, anticipando el giro inesperado en una tarde llena de creatividad, juegos y risas. En el video, se ve a la nena enseñándole a preparar la mezcla, hasta que un insecto interrumpe la paz. El pequeño susto no duró mucho, ya que poco después ambas lograron mostrar el resultado final y celebrar el proyecto compartido.

Las postales familiares del fin de semana largo continuaron: Cabré, relajado, posó junto a Rufina para las cámaras y se animó a disfrutar de las pequeñas cosas. No faltaron las tardes de videojuegos y picada frente a la televisión, el clásico asado argentino, y un toque más emotivo: un dibujo conmovedor hecho por la pequeña para Rocío, que evidenció la conexión estrecha y genuina en la familia ensamblada. Como parte de la rutina, Rocío también encontró un rato para estudiar un guion, detalle que anticipa próximos proyectos laborales tras la boda.

El actor disfrutando del aire
El actor disfrutando del aire libre en medio de su viaje familiar
El tierno dibujo que Rufina
El tierno dibujo que Rufina le hizo a Rocío de ellos tres (Instagram)

El viaje a la Costa fue mucho más que una escapada: fue la confirmación de que, a menos de dos semanas para el casamiento, la prioridad absoluta de Cabré, Pardo y Rufina es disfrutar cada instante juntos. La anticipación por la boda no hace más que sumar expectativas y motivaciones para celebrar el amor y la familia frente a todos sus seres queridos en Córdoba.

Temas Relacionados

Nico CabréRocío PardoRufina CabréEscapadaFin de semanaCosta AtlánticaPinamarTejoSlime

Últimas Noticias

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

Con triunfos argentinos de Marcelo Polino, Esteban Mirol y Plim Plim, la ceremonia en la ciudad estadounidense reunió a figuras de toda Latinoamérica en más de 30 categorías

Martín Fierro Latino 2025: los

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

El icónico grupo pop volvió a reunirse en un boliche de la Costanera porteña, ante una multitud con entradas agotadas. Repasaron sus grandes éxitos y dejando atrás, al menos por un momento, sus polémicas recientes

El gran regreso de Bandana

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

El periodista fue reconocido en Miami por su extensa trayectoria en radio y televisión, en una emotiva ceremonia donde Fátima Flórez le entregó el galardón ante figuras destacadas del espectáculo hispano

Marcelo Polino fue homenajeado en

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

El periodista, quien fue reconocido por su labor digital durante la ceremonia en Miami en la terna Contenido de Actualidad en Plataformas, destacó la importancia de reinventarse profesionalmente a cualquier edad

La emoción de Esteban Mirol

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

La pareja organizó una ceremonia íntima al aire libre para su hijo, rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo

Así fue el bautismo de
DEPORTES
La historia de Jannik Sinner:

La historia de Jannik Sinner: cómo el equilibrio, la familia y la humildad forjaron a una nueva estrella del tenis

Cómo se gestó el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central y el giro inesperado que podría tener la medida

Las perlitas de Boca Juniors-Talleres: las banderas dedicadas a Maradona, el recibimiento para Tevez y el penal “atajado” por los hinchas

La historia de Luciana Delabarba, quien se convirtió en la máxima goleadora histórica de la Liga Femenina de básquet: “Nunca lo imaginé”

Fue campeón del mundo con Maradona y compartió una foto histórica: la frase de su última charla que le quedó “para toda la vida”

TELESHOW
Martín Fierro Latino 2025: los

Martín Fierro Latino 2025: los momentos que más dieron que hablar en la ceremonia de Miami

El gran regreso de Bandana para festejar sus 25 años de carrera: así fue su eufórica vuelta

Marcelo Polino fue homenajeado en el Martín Fierro Latino 2025: “Empecé de abajo y miren a dónde llegué”

La emoción de Esteban Mirol al ganar en el Martín Fierro Latino 2025: “Me convertí en el abuelo digital”

Así fue el bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: las fotos de un día inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Cuál es el músculo que

Cuál es el músculo que se debe entrenar a diario para proteger la columna y evitar dolores crónicos

Cómo el cerebro puede adaptarse ante la incertidumbre y aprender, según un estudio

Los líderes de la UE se reúnen de emergencia en Angola para revisar el plan de paz de Trump para Ucrania

Nuevas inundaciones en el sudeste asiático: crece el número de muertes en Vietnam, Tailandia y Malasia

Uruguay busca evitar un conflicto con Argentina por la instalación de una planta de hidrógeno verde en la frontera