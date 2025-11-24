Los días de descanso de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en el mar: complicidad y juegos antes de la boda

En medio de su escapada a la Costa Atlántica con Nico Cabré, Rocío Pardo y Rufina dejaron evidencia de su buena relación (Instagram) Sección: Teleshow – Argentina

El calendario marca la cuenta regresiva para uno de los momentos más especiales en la vida de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, que en pocos días darán el “sí” en Córdoba. Mientras los preparativos para el gran día avanzan, el actor decidió aprovechar el fin de semana largo para disfrutar de una escapada a la Costa Atlántica junto a su futura esposa y Rufina, su hija. La niña, que ya participa de los rituales previos al casamiento, como la emocionante prueba de vestido de novia con Rocío, se sumó al viaje para vivir días de playa, juegos y relax.

La encargada de mostrar el álbum más íntimo del viaje fue Rocío, quien volcó en redes sociales una seguidilla de fotos y videos que plasmaron el espíritu relajado y cariñoso del grupo. Pinamar fue el destino elegido: sol, playa, pileta y la oportunidad de pasar tiempo lejos del ritmo acelerado de los preparativos de la boda. Entre las imágenes que compartió la bailarina, se los pudo ver a los tres disfrutando del aire libre y la playa, dejando en claro la armonía y el vínculo afectivo construido entre los tres.

La pareja disfrutó de su escapada a la Costa Atlántica previo a su casamiento

El lugar donde se hospedaron les brindó el escenario ideal para relajarse antes de la recta final hacia el “sí, quiero”. No solo con la presencia de una pileta gigante para refrescarse, sino que también hasta un bosque cercano que invita a las caminatas y a la exploración en familia. Una de las postales más divertidas del viaje tuvo como protagonistas al tejo playero: en un video, Rocío se animó a mostrarse vulnerable y expuso su poca habilidad con el clásico juego de playa, el tejo, mientras que Rufina, en su primer intento, sorprendió a todos demostrando talento y puntería. El momento no solo sumó risas, sino también orgullo para la pequeña, que se llevó los elogios de su papá y la futura esposa de este.

Rocío Pardo y Rufina Cabré juegan al slime ante la atenta mirada de Nico (Instagram)

Los tres se tomaron un tiempo para pasar por los conocidos videojuegos retro de la zona

Entre actividades al aire libre, la familia ensamblada disfrutó de una picada frente a la televisión

Madre e hija por elección, Rocío y Rufina compartieron también espacios solo para ellas. En otro clip, la actriz mostró su faceta más cómplice y lúdica con la niña. “Hoy hicimos slime y nos atacó una abeja”, escribió, anticipando el giro inesperado en una tarde llena de creatividad, juegos y risas. En el video, se ve a la nena enseñándole a preparar la mezcla, hasta que un insecto interrumpe la paz. El pequeño susto no duró mucho, ya que poco después ambas lograron mostrar el resultado final y celebrar el proyecto compartido.

Las postales familiares del fin de semana largo continuaron: Cabré, relajado, posó junto a Rufina para las cámaras y se animó a disfrutar de las pequeñas cosas. No faltaron las tardes de videojuegos y picada frente a la televisión, el clásico asado argentino, y un toque más emotivo: un dibujo conmovedor hecho por la pequeña para Rocío, que evidenció la conexión estrecha y genuina en la familia ensamblada. Como parte de la rutina, Rocío también encontró un rato para estudiar un guion, detalle que anticipa próximos proyectos laborales tras la boda.

El actor disfrutando del aire libre en medio de su viaje familiar

El tierno dibujo que Rufina le hizo a Rocío de ellos tres (Instagram)

El viaje a la Costa fue mucho más que una escapada: fue la confirmación de que, a menos de dos semanas para el casamiento, la prioridad absoluta de Cabré, Pardo y Rufina es disfrutar cada instante juntos. La anticipación por la boda no hace más que sumar expectativas y motivaciones para celebrar el amor y la familia frente a todos sus seres queridos en Córdoba.