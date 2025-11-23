Dady Brieva recordó el ataque de pánico que sufrió en pleno show con Midachi: “Me quebré”

Dady Brieva contó el ataque de pánico que tuvo en pleno show con Midachi y cómo lo superó (Video: La divina noche con Dante)

Dady Brieva compartió en una entrevista televisiva con Dante Gebel un episodio que marcó su vida personal y profesional: en 1988, el humorista atravesó un ataque de pánico que lo obligó a detener su actividad en pleno escenario, en el apogeo de su carrera con el grupo Midachi. “Yo tuve en el año 88, un episodio de panic attack, que la pasé muy mal, que a veces también digo para la gente que le tocan esos episodios, que ahora están contenidos a través de fármacos, a través de ayuda médica, especialista, qué sé yo. Antes no era tanto”, relató Brieva al aire de La Divina Noche de Dante, aludiendo a la diferencia en el abordaje de la salud mental entre aquella época y la actualidad.

Durante la conversación, Gebel le preguntó si recordaba el origen de aquel episodio. Brieva respondió: “Mirá, por lo general se disparan a las personas que quieren tener el control de todo. Entonces, viste que dicen: Ahora voy a hacer esto y después voy a hacer esto. Y Dios te dice: Che, pelotudo, acá mando yo, tranquilo. Ponete la boina y hace la fila. Y me pasó eso y hay un par de cosas que me dejaron tecleando y me agarró eso. Y siempre te quebrás en lo más fuerte tuyo. Mirá qué loco, ¿no? Me quebré arriba del escenario, que era mi vida”.

Dady Brieva abrió su corazón sobre el ataque de pánico que sufrió en pleno show de Midachi (La divina noche con Dante)

El impacto fue inmediato y profundo. Brieva detalló cómo el ataque lo sorprendió en plena función: “Se me puso la mente en blanco así, empecé a transpirar frío y...”. Al ser consultado sobre su reacción en ese momento, admitió: “No me acuerdo porque lo tengo negado, pero fueron dos años así. Pero ese es el pánico... Ese fue un infierno, muy feo”. La situación lo llevó a suspender presentaciones con Midachi, aunque contó con el apoyo de sus compañeros: “Y suspendí, estábamos con Midachi, los muchachos me ayudaron mucho”.

Gebel indagó sobre la recuperación y si el episodio se repitió. Brieva fue claro: “No”. Y ante la pregunta sobre si logró superarlo sin ayuda, respondió: “No, con mucha ayuda”. Reflexionó sobre el contexto de la época y la evolución en el tratamiento de los ataques de pánico: “En el diagnóstico de la enfermedad, ahora hay más cosas. En ese tiempo me estuve volviendo loco, ya está”.

Dady Brieva reveló por qué decidió no seguir con Midachi

El testimonio de Brieva se produce en un momento en que la salud mental ocupa un lugar más visible en la agenda pública, y su relato aporta una perspectiva personal sobre cómo se vivían estos episodios décadas atrás, cuando el acceso a tratamientos y la comprensión social eran limitados.

En paralelo, la actualidad del trío Midachi suma otro capítulo. En enero de 2024, Miguel Del Sel y el Chino Volpato regresaron a los escenarios en Carlos Paz con el espectáculo Miguel y Chino en Banda, mientras Brieva permaneció ausente. Del Sel abordó la situación en una entrevista, donde explicó: “Hablo con Dady de lo que quieran. Vos calculá que 40 años trabajando juntos con Dady, ¿qué puede modificar si él piensa o apoya a un partido político y yo a otro? Nada. No modifica en nada el cariño ni el respeto”. El humorista elogió a su excompañero: “Para mí es el mejor standupero del país, lejos. Es el más gracioso de todos, un fenómeno, lo que nos hemos reído”.

Sobre la ausencia de Brieva en el reencuentro, Del Sel detalló: “Estuvimos el año pasado en un asado en lo del Chino, íbamos a festejar los 40 años, Dady estaba haciendo radio, televisión y estaba haciendo shows, entonces volver a hacer un festejo por un mes, que era la idea, un mes o dos meses, no daba armar toda una estructura por tan poco tiempo, entonces lo dimos de baja y empezamos con el Chino a darle forma a otro espectáculo”. Mostró su deseo de un reencuentro: “Ojalá venga Dady a vernos, y que suba al escenario y haga lo que quiera”.

Dady Brieva habló sobre los ataques de pánico que tuvo y cómo los superó

Durante la misma conversación, surgieron versiones sobre la distribución de ingresos en el grupo. Un panelista sugirió que Brieva habría recibido un porcentaje mayor en las últimas temporadas, pero Del Sel lo desmintió de inmediato: “No, estás mintiendo. Nosotros siempre repartimos por tres y la cuarta parte se la llevaba el productor, no sé por qué dijiste eso porque nunca sucedió en los 40 años”. Insistió en que no existieron diferencias económicas: “No, porque yo no hubiese trabajado y el Chino tampoco, no jamás. Suponete que yo haya dicho que cobraba un porcentaje mayor, se hubieran ido Dady y el Chino”.

La historia de Midachi, que comenzó en 1983 y se extendió hasta 2019, se vio interrumpida por la pandemia, truncando la continuidad de un grupo que marcó varias generaciones en el humor argentino.