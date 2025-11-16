Liam Gallagher elogió al público argentino luego del primer show de Oasis: “Es algo especial”

Luego del primer concierto de Oasis en el Estadio Monumental, las imágenes de la euforia de los fans argentinos se viralizó en las redes (X/@DlRTYSHlRT)

La vuelta de Oasis a la Argentina desató una marea de emociones entre los fanáticos que esperaron 16 años para volver a ver a la banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher sobre un escenario nacional. El Estadio Monumental fue el epicentro de una de las noches más esperadas y enérgicas, coronando la primera fecha de la gira Live’25. El sábado, desde temprano, miles de seguidores comenzaron a poblar River Plate con la ansiedad propia de los grandes regresos, mientras la consigna era clara: la euforia estaba garantizada.

El clima previo se palpitó tanto en el estadio como en las redes sociales. Desde las tribunas, los cánticos y la alegría anticipaban lo que sería un show histórico para los fanáticos argentinos, que acompañaron cada movimiento de los músicos desde el primer acorde. La pasión local se hizo sentir en olas de saltos, aplausos y voces al unísono, mientras los mensajes y videos inundaban las distintas plataformas, dejando en claro el nivel de expectativa y respuesta por parte del público.

En medio de la euforia, se abrió un debate virtual que sumó nuevas miradas y opiniones. Fue a través de la red social X, previamente conocido como Twitter, que algunos usuarios opinaron que la multitud en el Monumental se mostró apagada durante el recital. Otros salieron al cruce, defendiendo el entusiasmo de las 85.000 personas presentes en la noche del sábado. Una fanática italiana, Adele, participó con una reflexión que rápidamente sumó repercusiones: “¿Por qué la gente se queja de que la multitud estaba muerta anoche? Pasé la noche despierta hasta las cuatro de la mañana solo para ver al público más bíblico del mundo y Liam Gallagher lo confirmó anoche. No sean idiotas, vamos. Argentina”, escribió junto a un video donde se veía la respuesta del público en uno de los picos del show.

Liam se refirió al público argentino luego del primer show que dieron en el Estadio Monumental (X)

El comentario llegó a los ojos del propio Liam, quien no dudó en contestar desde su cuenta oficial en X. El artista, que a lo largo de los años se ganó fama de frontal y temperamental. “Cada público ha sido bíblico, no discriminamos. No hubo un mal público, pero que Argentina es algo especial es un hecho”, escribió el músico de 53 años tras su primera jornada con el público local. El apoyo de la banda al fervor argentino fue celebrado con miles de likes y comentarios que siguieron viralizando el ida y vuelta.

La noche del recital fue un festival de nostalgia y celebración. Canciones como “Wonderwall”, “Supersonic” y “Don’t Look Back in Anger” se corearon con fuerza y se convirtieron en verdaderos himnos generacionales una vez más. La comunión entre los Gallagher y los seguidores argentinos quedó marcada desde el inicio, y el clima se mantuvo a lo largo de todo el show. La interacción fue constante, con Liam hablando con el público y regalando anécdotas en medio de las canciones.

Regreso, ovaciones y un abrazo inesperado: Oasis, Maradona y 85.000 almas en el Monumental (DF Entertainment)

Uno de esos momentos llegó cuando el cantante, fiel a su estilo, hizo referencia a la prohibición de venta de alcohol en el estadio Monumental. “Son los número uno, incluso sin el alcohol”, bromeó Liam, desatando aplausos, risas y levantando todavía más el nivel de complicidad. La frase corrió rápidamente por las redes, sumándose a la lista de anécdotas de la noche.

El final del show sumó el broche dorado: después de interpretar “Champagne Supernova”, Liam y Noel se abrazaron frente a un estadio rendido, generando ovaciones interminables. El gesto, con alto valor simbólico, fue celebrado tanto por los presentes como por quienes seguían el evento a través de las plataformas virtuales, realzando el clima de reencuentro que dominó la jornada. El anuncio de un nuevo show, pactado para el domingo 16 de noviembre, profundizó la emoción y dejó a la multitud en vilo para el cierre de la gira.

En definitiva, el regreso de Oasis al país no solo reavivó la pasión de sus seguidores históricos sino que conectó a nuevas generaciones con clásicos que siguen vigentes. El Monumental fue testigo de una velada cargada de energía, agradecimientos y guiños, donde el público argentino volvió a confirmarse como uno de los más fervorosos y leales para el mítico grupo británico.