Teleshow

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

La modelo y conductora reveló en #TeRecomiendoUnLibro cuál fue la novela que la ayudó replantearse decisiones, vínculos familiares y el modo en que enfrenta los giros inesperados de la vida

Guardar
Luli Fernández en #TeRecomiendoUnLibro: por qué eligió “Todas esas cosas que te diré mañana”, de Elísabet Benavent

Hay lecturas que llegan en el momento justo, cuando algo adentro pide una pausa, una revisión o simplemente una nueva forma de mirar lo vivido. Para Luli Fernández, ese punto de inflexión vino de la mano de “Todas esas cosas que te diré mañana”, de Elísabet Benavent. Lo eligió casi por curiosidad, sin imaginar que ese libro terminaría despertándole más de una pregunta sobre las decisiones, los vínculos y los caminos que tomamos sin darnos cuenta.

“Elegí este libro de una autora que me tiene verdaderamente eclipsada”, comienza contando. “Creo que tiene una manera de contar y comunicar las cosas que es maravillosa. Cuando la empecé a leer confieso que me puse en un lugar muy juzgador. Sentía que el concepto del libro estaba un poco trillado”, admite entre risas. Pero esa primera impresión no duró mucho.

"Benavent tiene una manera de
"Benavent tiene una manera de contar y comunicar las cosas que es maravillosa", explica la conductora (Fotos: Gastón Taylor)

El punto de partida de la historia parece simple: después de un hecho traumático, la protagonista se va a dormir y al despertar descubre que está cinco años antes de ese momento. “Ahí dije ‘esto es Volver al futuro, reloaded’”, recuerda Luli. Sin embargo, a medida que avanzó con la lectura, descubrió que el relato escondía mucho más que un juego temporal. “Me di cuenta de que no solo no era así, sino que incluso teniendo la capacidad de cambiar ciertas cosas para modificar el resultado a conciencia, elegís hacerlo o no. Porque, en definitiva, por algo la sucesión de las cosas se dio de una determinada manera”, reflexiona.

Ese vaivén de decisiones, de idas y vueltas, fue lo que más la atrapó. “Acompañás a la protagonista en ese proceso, y creo que eso es lo que nos pasa a todos en la vida. Uno se pregunta qué habría pasado si tomaba otro camino, si decía otra cosa, si se quedaba o se iba. Pero en el fondo, hay algo en nosotros que entiende que todo fue como tenía que ser”.

A la hora de recomendarlo, Luli no duda. “Primero, porque tiene una forma de narrar muy interesante, muy llevadera. Es un libro grande, pero lo devorás. Y segundo, porque creo que a las mujeres, sobre todo entre los 25 y los 45 años, les va a resultar muy cercano. Es una edad en la que aparecen muchos cuestionamientos, donde una se replantea decisiones, relaciones, modos de estar en el mundo… y este libro te pone frente a eso sin golpes bajos”.

"a las mujeres, sobre todo
"a las mujeres, sobre todo entre los 25 y los 45 años, les va a resultar muy cercano", dice Luli Fernández sobre el libro de Elísabet Benavent (Fotos: Gastón Taylor)

La identificación con la protagonista va más allá de los dilemas amorosos o laborales. En el libro, hay un vínculo particular entre ella y su padre que Luli señala como uno de los ejes más conmovedores. “Esa vinculación se ve como algo no muy profundo, casi distante. Y en ese proceso que vive la protagonista, hay un inside, una especie de revelación que te invita a revisar tus propias relaciones. Me parece que cualquiera que sea hijo o hija se va a sentir interpelado”, dice.

A medida que habla, se nota que se creó un estilo de identificación con los personajes y la novela. “Creo que el libro tiene eso: te enfrenta con lo que fuiste y con lo que sos ahora. Y a veces, incluso sabiendo que podrías cambiar ciertas cosas, elegís no hacerlo. Porque entendés que ese camino, con sus errores y todo, también te construyó.”

Para Luli, ese es el corazón del mensaje de Benavent. No se trata de fantasías sobre viajar en el tiempo, sino de aceptar que cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene sentido. “Me quedó resonando eso: la idea de que no se trata de evitar lo que va a pasar, sino de entender por qué pasa y cómo te transforma. Eso es lo verdaderamente enriquecedor”.

Temas Relacionados

luli fernandezte recomiendo un libroliteraturamilagros labradalibroelisabet benaventlibrosautoraautora española

Últimas Noticias

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

La actriz y cantante abrió su corazón en LAM sobre su hijo Arturo, la convivencia con su pareja Matías Palleiro y la búsqueda de una casa más grande para acomodar a su familia en pleno crecimiento

Jimena Barón, entre la llegada

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La gala en Las Vegas reunió a grandes figuras de la música latina y consagró a los artistas nacionales con premios y discursos emotivos

Los shows de los argentinos

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

En el debut del nuevo programa de Cristina Pérez, la productora envió un mensaje en off en el inicio sobre el contenido de la emisión, previo a la tragedia familiar por la muerte de la niña de 7 años. El recuerdo de Romina Yan

La aclaración de Cris Morena

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

La actriz compartió en redes sociales la difícil recomendación que tuvo luego de realizarse un estudio de rutina. Sus palabras a flor de piel, en medio de la semana 28 de gestación

La tristeza de Juana Repetto

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

El actor de El marginal, En el barro y El marginal fue despedido por sus seres queridos en el barrio de Palermo

Las fotos del velatorio de
DEPORTES
La calculadora del descenso con

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

Las aventuras del único argentino que jugó en Angola: la enfermedad que lo tuvo “al borde de la muerte” y los rituales en la tribuna

Bernie Ecclestone, con Infobae: su visión sobre Colapinto, qué no le gusta de la F1 actual y la clave para ganar en 2026

Argentina debuta ante Eslovaquia por la Billie Jean King Cup: hora y TV de los encuentros

TELESHOW
Jimena Barón, entre la llegada

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

Las fotos del velatorio de Jorge Lorenzo: la despedida de Gerardo Romano y amigos íntimos del mundo artístico

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica e Israel concluyeron

Costa Rica e Israel concluyeron las negociaciones y firmarán pronto un Tratado de Libre Comercio

Estados Unidos y Brasil aceleran las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial provisional “este mes”

Corea del Sur y Estados Unidos formalizaron los acuerdos clave sobre comercio, defensa y cooperación nuclear naval

Qué leer esta semana: autorretrato de una niña violada por su padrastro, Viviana Rivero y la verdad sobre el cuidado del riñón

Meme del Real, el Tacubo silencioso, publica su primer disco solista: “Estoy en transformación”