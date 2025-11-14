El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

Ca7riel y Paco Amoroso obtuvieron el Latin Grammy a Mejor canción pop (Video: TNT)

La noche de los Latin Grammy en Las Vegas se convirtió en un momento de consagración para Ca7riel y Paco Amoroso, quienes obtuvieron varios de los premios más destacados y ofrecieron una de las actuaciones más comentadas de la gala. El dúo argentino, referente de la música urbana nacional, vivió una jornada que marcó un hito en su carrera y en la presencia argentina en la música latina, en una noche que también vio ganadores a Fito Páez, Conociendo Rusia y Trueno, entre otros talentos.

El inicio de la ceremonia anticipó una velada especial para los artistas. El videoclip de su EP Papota fue galardonado en dos categorías: Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga. La seguidilla de reconocimientos continuó con el premio a Mejor Canción Pop por "El Día del Amigo“, que consolidó la posición de Ca7riel y Paco Amoroso entre los grandes nombres de la noche. Más allá del mimo al talento y al ego, fueron las palabras de Paco las que quedaron retumbando dentro del glamour de Las Vegas.

“Quiero agradecerle a mi hermano Catriel, mi amigo. S 50:20, a todo nuestro equipo, a nuestros músicos, a mi mamá”, enumeró el artista de 32 años, nacido como Ulises Guerriero al comienzo de su intervención. Y concluyó alentando a todos los que seguían de diferentes partes del mundo a cumplir sus sueños. “Yo empecé a cantar a los veinticinco años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen. Hoy nos toca disfrutar”.

Poco después, el dúo volvió a ser llamado al escenario para recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por “Papota”. Paco Amoroso, visiblemente emocionado, expresó su sorpresa y gratitud hacia su equipo, el sello discográfico, los músicos y sus madres, dedicando el logro a la gente de Argentina y evocando la figura de Diego Maradona como símbolo de alegría compartida.

Así fue el show de Ca7riel y Paco Amoroso en los Latin Grammy (TNT)

La racha triunfal no se detuvo. Cuando los artistas regresaron a sus asientos, fueron convocados nuevamente para recibir el premio a Mejor Canción Alternativa por "#Tetas“. Ca7riel, al tomar el micrófono, dedicó el reconocimiento a sus madres, Estrella y Andrea, y celebró el momento con humor y espontaneidad, en sintonía con el clima festivo de la noche.

El equipo detrás de Ca7riel y Paco Amoroso también fue protagonista cuando Rafa Arcaute y Federico Vindver, distinguidos como productores del año, agradecieron al dúo por la oportunidad de trabajar en un proyecto que calificaron como único e increíble. La presencia argentina se extendió a otros nombres destacados, como Nico Cotton, quien compartió el premio en la misma categoría y agradeció a los artistas que confiaron en él, así como a su familia y colegas.

El punto culminante de la noche llegó con la actuación en vivo de Ca7riel y Paco Amoroso, que sorprendió al público por su originalidad y puesta en escena. El dúo interpretó temas como "Impostor“, “#Tetas”, "La que puede, puede" y “El día del amigo”, iniciando su show frente a máquinas de coser que evocaban la estética de su famoso Tiny Desk. A medida que avanzaba la presentación, fisicoculturistas se sumaron al escenario, y los músicos se ubicaron entre una montaña de corazones y sombreros, mientras figuras como Karol G aplaudían desde la primera fila.

La gala de los Latin Grammy, celebrada en el MGM Grand Garden Arena y el Mandalay Bay South Convention Center, reunió a una constelación de artistas de la música latina y fue transmitida internacionalmente. La delegación argentina tuvo una presencia destacada, con premios para Fito Páez, Trueno (quienes también actuaron en vivo), Conociendo Rusia y Nico Cotton. El evento celebró la diversidad de géneros y la creatividad de los músicos latinoamericanos, consolidando el impacto global de la música argentina.