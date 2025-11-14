Teleshow

El emotivo discurso de Paco Amoroso en su gran noche junto a Ca7riel en los Latin Grammy: “Nunca es tarde”

Los artistas argentinos brillaron en la ceremonia realizada en Las Vegas por sus canciones y sus looks, pero también por sus palabras

Guardar
Ca7riel y Paco Amoroso obtuvieron el Latin Grammy a Mejor canción pop (Video: TNT)

La noche de los Latin Grammy en Las Vegas se convirtió en un momento de consagración para Ca7riel y Paco Amoroso, quienes obtuvieron varios de los premios más destacados y ofrecieron una de las actuaciones más comentadas de la gala. El dúo argentino, referente de la música urbana nacional, vivió una jornada que marcó un hito en su carrera y en la presencia argentina en la música latina, en una noche que también vio ganadores a Fito Páez, Conociendo Rusia y Trueno, entre otros talentos.

El inicio de la ceremonia anticipó una velada especial para los artistas. El videoclip de su EP Papota fue galardonado en dos categorías: Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga. La seguidilla de reconocimientos continuó con el premio a Mejor Canción Pop por "El Día del Amigo“, que consolidó la posición de Ca7riel y Paco Amoroso entre los grandes nombres de la noche. Más allá del mimo al talento y al ego, fueron las palabras de Paco las que quedaron retumbando dentro del glamour de Las Vegas.

“Quiero agradecerle a mi hermano Catriel, mi amigo. S 50:20, a todo nuestro equipo, a nuestros músicos, a mi mamá”, enumeró el artista de 32 años, nacido como Ulises Guerriero al comienzo de su intervención. Y concluyó alentando a todos los que seguían de diferentes partes del mundo a cumplir sus sueños. “Yo empecé a cantar a los veinticinco años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen. Hoy nos toca disfrutar”.

Poco después, el dúo volvió a ser llamado al escenario para recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por “Papota”. Paco Amoroso, visiblemente emocionado, expresó su sorpresa y gratitud hacia su equipo, el sello discográfico, los músicos y sus madres, dedicando el logro a la gente de Argentina y evocando la figura de Diego Maradona como símbolo de alegría compartida.

Así fue el show de Ca7riel y Paco Amoroso en los Latin Grammy (TNT)

La racha triunfal no se detuvo. Cuando los artistas regresaron a sus asientos, fueron convocados nuevamente para recibir el premio a Mejor Canción Alternativa por "#Tetas“. Ca7riel, al tomar el micrófono, dedicó el reconocimiento a sus madres, Estrella y Andrea, y celebró el momento con humor y espontaneidad, en sintonía con el clima festivo de la noche.

El equipo detrás de Ca7riel y Paco Amoroso también fue protagonista cuando Rafa Arcaute y Federico Vindver, distinguidos como productores del año, agradecieron al dúo por la oportunidad de trabajar en un proyecto que calificaron como único e increíble. La presencia argentina se extendió a otros nombres destacados, como Nico Cotton, quien compartió el premio en la misma categoría y agradeció a los artistas que confiaron en él, así como a su familia y colegas.

El punto culminante de la noche llegó con la actuación en vivo de Ca7riel y Paco Amoroso, que sorprendió al público por su originalidad y puesta en escena. El dúo interpretó temas como "Impostor“, “#Tetas”, "La que puede, puede" y “El día del amigo”, iniciando su show frente a máquinas de coser que evocaban la estética de su famoso Tiny Desk. A medida que avanzaba la presentación, fisicoculturistas se sumaron al escenario, y los músicos se ubicaron entre una montaña de corazones y sombreros, mientras figuras como Karol G aplaudían desde la primera fila.

La gala de los Latin Grammy, celebrada en el MGM Grand Garden Arena y el Mandalay Bay South Convention Center, reunió a una constelación de artistas de la música latina y fue transmitida internacionalmente. La delegación argentina tuvo una presencia destacada, con premios para Fito Páez, Trueno (quienes también actuaron en vivo), Conociendo Rusia y Nico Cotton. El evento celebró la diversidad de géneros y la creatividad de los músicos latinoamericanos, consolidando el impacto global de la música argentina.

Temas Relacionados

Ca7riel y Paco AmorosoLatin GrammyMúsica urbanaArgentinaPapotaMúsica argentina

Últimas Noticias

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

La actriz confesó que, a lo largo de su vida, le habían pedido matrimonio, sin embargo, nunca llegó a formalizar dicha situación

La reacción de la China

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El exdelantero de River Plate marcó su postura en el conflicto que tiene Wanda Nara con la actriz de Casi Ángeles

El sorpresivo “me gusta” de

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Para el mano a mano con La One, la actriz de El Hilo Rojo eligió un conjunto oversize de color verde oliva que recordó a un estilismo viejo de la conductora de MasterChef

El peculiar look de la

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

El actor conmovió al abrir el baúl de los recuerdos y contar la conexión que tuvo con una de las personas más especiales de su vida

Jorge Martínez sorprendió al revelar

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

El delantero del Galatasaray acompañó a su pareja a los mano a mano con Mario Pergolini y Moria Casán, y eso despertó la incógnita del lugar en que se encontraban las menores, por estos días a su cargo

Dónde estaban las hijas de
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

INFOBAE AMÉRICA

“Ego Sum Lux Mundi”: la

“Ego Sum Lux Mundi”: la mística femenina según Rosalía

Cómo son las Universidades de la Tercera Edad: ejemplos de Canadá, Bélgica y España

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela