Teleshow

Paula Chaves contó su verdad sobre la polémica que se desató cuando rechazó la nota con la China Suárez

A un día del revuelo que generó la actriz en el mundo del streaming, la conductora de Tapados de Laburo decidió compartir su versión sobre la entrevista que no se realizó

Guardar
En medio de las tensiones en el mundo del streaming, Paula Chaves se refirió a lo que ocurrió en Olga con la nota a la China Suárez (Puro Show – El Trece)

La escena del streaming argentino y su vínculo con el espectáculo vive días de absoluta efervescencia: la visita fallida de la China Suárez a Antes que Nadie en Luzu fue tema obligado en todas las redacciones y programas de chimentos. Lo que parecía un encuentro imperdible y repleto de rating se canceló en el último minuto, dejando a la audiencia en vilo y a los conductores, desde Nico Occhiato hasta Migue Granados, explicando los motivos puerta por puerta. Pero en las últimas horas fue Paula Chaves, conductora de Tapados de Laburo (Olga), quien contó su versión sobre por qué rechazó la posibilidad de hacerle la nota que todos ansiaban con ver en pantalla.

Frente a las cámaras de Puro Show (El Trece), Paula fue clara al explicar las razones por las que eligió bajarse de la entrevista: “Yo no hubiese podido hacer la nota que tal vez todos hubiesen esperado. La verdad es que a mí no me gusta el quilombo, ustedes lo saben. Yo le esquivo a todo, no fomento, no hago cosas para que en mis redes sociales se hable de mi vida privada. Sí comparto alguna cosa con Pedro (Alfonso), con mis hijos y demás, pero no me gusta el bardo, de verdad, porque la paso mal y no me gusta quedar pegada en esto.”

En cuanto a cómo se gestó la invitación, la conductora detalló: “Nosotros venimos hablando con Caro Nolte, que es nuestra mánager, hace un montón de tiempo de esto y de que podría estar la posibilidad. Y yo, la verdad que problema personal no tengo...”. Sobre su relación personal con la actriz, Chaves fue directa: “Con la China, nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada. Y tampoco banco todo el odio que se está comiendo porque no está bueno, no me parece que esté bueno fomentar toda esta agresión de un team, de otro team, si el canal, si le bajaron la nota…”

La actriz había sido propuesta
La actriz había sido propuesta para el ciclo de Paula Chaves en Olga

Paula también puso el foco en el enfoque y formato del ciclo que encabeza: “No es nuestro fuerte hacer entrevistas, tal vez como la que se debería haber hecho a una persona como la China que viene a presentar su película”. Refirió, además, al conflicto mediático entre la actriz y Wanda Nara, dejando en claro que prefería no quedar atrapada en debates ajenos: “Es que no tenía ganas de meterme en eso. Yo, la verdad, no hubiese podido hacerlo... Si no hubiese hecho la cantidad de magazines que me ofrecieron hacer en los programas de aire, haber conducido esos programas y la verdad que no lo acepté porque no me divierte y no me gusta. Además, nosotros en nuestro programa vamos al mediodía, somos cinco en la mesa, hay que consensuarlo entre todos”.

Con sinceridad, Chaves explicó que la idea de nota podría encajar más en otros ciclo del canal. “Si no se sienten cómodos entre todos haciendo una entrevista así, el canal también puede decidir que es un perfil más para Soñé que volaba, que es el programa de Migue o el programa de Nati Jota, que lo hace espectacular a las notas a la mañana”.

“Con la China, nuestra relación
“Con la China, nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada", aseguró Chaves sobre su vínculo con la exCasi Ángeles

Sobre el equipo de Tapados de Laburo, Paula destacó: “Yo conduzco con Nacho Elizalde, está Luli González, está El Mortedor, está Evelyn Botto. Tenemos un programa recontra divertido. Vienen los cantantes, ustedes vieron las cosas que se arman acá afuera. No hacemos ese tipo de notas y yo no lo hubiese podido hacer bien. No me hubiese salido y tampoco es para el programa. Y entiendo que desde Olga tal vez dijeron: ‘Che, capaz que es una nota más para el programa de Nati’. Después, ya lo que pase arriba yo no me entero. ¿La entrevistaría? Sí, la entrevistaría el día de mañana. Tengo buena onda, todo, porque yo ya dije que lo haría. Pero hoy, puntualmente para Tapados de Laburo, no iba a encajar.”

Cuando la consultaron por los dichos de Granados respecto a los rumores de rechazo en su propio ciclo, la modelo aclaró: “También fue una cuestión de que se habló si él no quería hacerlo en su programa, porque tampoco se quiere meter en esos líos todos. Yo te estoy diciendo que fue como una conversación que tuvo mucho tiempo, pero no creo que te haya mentido”.

Finalmente, Paula habló de su vínculo con Zaira Nara, otra ex amiga de su histórico grupo: “Nosotros nos cruzamos igual de vez en cuando. Es un beso, hablamos. Pero no hay cotidianidad. Eso fue nada más. No puedo hacer futurología.”

Temas Relacionados

Paula ChavesChina SuárezOlgaTapados de LaburoPuro ShowEl TreceEntrevista fallida

Últimas Noticias

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez: “Se la comió el personaje”

La influencer no dudó en decir lo que piensa de la actriz de Casi Ángeles e hizo una dura reflexión

Charlotte Caniggia opinó sin filtro

El nuevo look de Magui Bravi que despertó comparaciones con una famosa actriz extranjera

La bailarina compartió el proceso de su transformación estética para la película Lunática y el resultado causó furor por su parecido con la celebridad europea

El nuevo look de Magui

Entre bikinis y playa, las vacaciones de soltera de Laurita Fernández con amigas en Río de Janeiro

A casi cinco meses de su separación de Claudio Peluca Brusca, la conductora compartió cada detalle de sus días de relax, desde el desayuno tropical hasta los atardeceres en la ciudad carioca

Entre bikinis y playa, las

El revés que sufrieron Luciano Castro y Griselda Siciliani para poder cumplir el sueño de la casa propia

La pareja atraviesa un momento de plenitud en su relación, pero no logra concretar el gran proyecto para su futuro

El revés que sufrieron Luciano

Benjamín Vicuña se refirió al conflicto con la China Suárez: “Siempre cometo el mismo error”

El actor chileno volvió a ver a sus hijos luego de más de cuarenta días separados y habló sobre la relación que mantiene con su expareja

Benjamín Vicuña se refirió al
DEPORTES
Una estrella del Palmeiras y

Una estrella del Palmeiras y la selección de Brasil podría ser suspendida tras un posteo que desató la polémica: “No fue homofobia”

Allanaron la casa del futbolista Cristian Tarragona en el marco de una causa por tenencia y distribución de pornografía infantil

Los Pumas jugarán ante Escocia un partido que será clave para definir su futuro rumbo al Mundial 2027

Unión, sonrisas y una ilusión incontenible: el detrás de escena de la preparación del equipo argentino para la Billie Jean King Cup

La Liga confirmó cuándo y dónde se jugarán la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones

TELESHOW
Charlotte Caniggia opinó sin filtro

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez: “Se la comió el personaje”

El nuevo look de Magui Bravi que despertó comparaciones con una famosa actriz extranjera

Entre bikinis y playa, las vacaciones de soltera de Laurita Fernández con amigas en Río de Janeiro

El revés que sufrieron Luciano Castro y Griselda Siciliani para poder cumplir el sueño de la casa propia

Benjamín Vicuña se refirió al conflicto con la China Suárez: “Siempre cometo el mismo error”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá negó que las maniobras

Panamá negó que las maniobras de Estados Unidos en su territorio tengan como objetivo presionar al régimen de Maduro

Netanyahu afirmó que “consideraría un indulto” tras la petición de Trump al presidente israelí

El jefe de la OTAN respaldó la capacidad de respuesta del bloque frente a las incursiones de drones rusos en territorio aliado

Los gobiernos nórdicos y bálticos acordaron comprar armamento de Estados Unidos por USD 500 millones para apoyar a Ucrania

El insólito recorrido del cuadro de Klimt que Austria acaba de incautar