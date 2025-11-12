Migue Granados explicó por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez: “Cero drama con ella”

En medio de la polémica por la entrevista fallida a la China Suárez en Luzu, Migue Granados explicó por qué decidieron dar un paso al costado con la propuesta (Puro Show – El Trece)

El streaming argentino vive horas de agitación y visualizaciones en alza: la expectativa por la visita fallida de la China Suárez a Antes que Nadie en Luzu generó revuelo incluso antes de ser confirmada y su inesperada cancelación explotó en todos los programas de chimentos. Lo que prometía convertirse en el gran mano a mano de la semana quedó trunco, y el detrás de escena con pedidos cruzados, reclamos y redes al rojo vivo le agregó todavía más mística al episodio. No solo los protagonistas del ciclo salieron a aclarar la situación, sino que también el tema salpicó a Olga, donde Migue Granados tuvo que enfrentar los rumores sobre su supuesto rechazo a la participación de la actriz con Paula Chaves, y se animó a contar en detalle qué sucedió tras bambalinas.

La polémica estaba servida y, entre tantos rumores, Granados decidió dar la cara en una nota con Puro Show (El Trece). “Inicialmente, fue así: creo que comparten manager la China y Paula. Entonces, la primera idea de la nota fue que se la haga, según su prensa y su gente. Y Paula que dijo que no por una cuestión de que había que hablar del tema, o sea, no iban a hablar solo de la serie, con qué cámara filmaron, nada, había que hablar del tema y la verdad que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas, eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien.” Para el equipo de Olga, la prioridad es cuidar la dinámica y el tono del programa: “No quería meterse en un lío por una cuestión de que eran dos minas peleándose. Esa es la explicación que ella nos dio y para mí estuvo muy buena, como diciendo: ‘Bueno, lo hacemos después cuando no haya quilombo, si es que en algún momento no hay’”.

Granados además detalló que, luego del rechazo en el ciclo de Chaves, se barajó la posibilidad de que la entrevista se diera en Nadie Dice Nada y, finalmente, en Antes que Nadie con Diego Leuco, aunque la agenda y el formato nunca terminaron de cerrar. “Después, automáticamente, fueron al programa de Leuco, que todo bien y nosotros empezamos jodiendo. Nosotros tiramos un tweet jodiendo como cancelada la China, porque no vino, fue un chiste. Y cuando eso excedió a nuestros seguidores que entendieron el chiste, borramos el posteo porque ya estaban bardeando a la mina y ella ha venido acá a mi programa varias veces”, relató.

"Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas", explicó Granados ante la negativa de Chaves

Consultado sobre si la entrevista podía ocurrir en el ciclo de su compañera, Granados fue claro: “Es que ella había venido, capaz que era otra cosa o quería que la nota se la haga Paula o una chica más de su palo.” Reafirmó que, ante tanto ruido y ebullición en las redes, en Olga priorizan evitar sumarse a polémicas que excedan el juego interno y el tono que busca el canal. “No, no me interesa. Lo hablaba ayer con Pía (Shaw), que me decía: ‘Igual interesa la nota, tenés que hacerla la nota’. A nosotros, cuando hay quilombo, no nos sirve. Pero fuera de eso, y cuando tuvimos el posteo desde Olga, que fue gracioso, cuando ya excedió a nuestros seguidores y la empezaron a bardear, me habla la China y me dice: ‘Che, boludo, tenemos buena onda, ¿o no?’. Sí, claro, porque ella vino muchas veces. Hace poco grabó una serie que está mi mujer ahí. Yo tengo cero drama con ella”.

La actriz apuntó contra Olga en medio del revuelo por la cancelación de su entrevista (X)

Mientras tanto, la China también eligió explicar su postura, en medio del revuelo. Usó sus redes y, este mismo martes, citó la señal Olga en su descargo oficial: “Con respecto a Olga, sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y twittearon esa pelotu... para seguir fomentando el odio. Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden”.

En medio de versiones, aclaraciones y chistes que se volvieron virales, la esperada entrevista se disolvió en la efervescencia de reclamos, desacuerdos y un juego de pases entre canales fuertes del streaming. Lo que sí queda claro es que tanto la China como los conductores de Luzu y Olga supieron poner en palabras sus límites, y que en la era digital, hasta una “cancelación” deja abierto un nuevo capítulo en el siempre vibrante reality del espectáculo argentino.