Luego de la polémica, se conoció quién entrevistará a la China Suárez: todos los detalles

En medio del revuelo de la entrevista fallida en Luzu, Moria Casan conto que tendra un mano a mano con la China Suarez (La Manana con Moria – El Trece)

El streaming argentino y el mundo del espectáculo viven días de máxima ebullición, con noticias, rumores y cancelaciones que saltan de una red social a la televisión en cuestión de minutos. Durante la última semana, el centro de la conversación fue la China Suárez, protagonista de una entrevista que prometía romper esquemas en Luzu junto a Diego Leuco. Sin embargo, lejos de concretarse, el mano a mano terminó en escándalo y cancelación, dando pie a especulaciones y debates tanto en fans como en conductores de los principales ciclos de streaming y la televisión. Con la ansiedad por saber qué pantalla iba a ser la primera en confirmar a la actriz en vivo, todo el espectáculo estaba pendiente de ese anuncio.

Finalmente, la respuesta llegó desde la televisión tradicional y con la firma de una de sus máximas divas. Fue Moria Casán quien se encargó de despejar dudas y confirmar la noticia bomba que todos buscaban: la China Suárez será su invitada especial en una edición que ya promete rating y repercusiones. “Tenemos muchas cosas y, sobre todo, una noticia bomba. Hoy es jueves 13, y me acaban de dar la noticia, aunque la sabía desde ayer, pero para mí es un hallazgo del canal, la producción… La mujer más buscada del país, la mujer que todo el mundo dice que le interesa, que no, que Luzu, Olga, que te digo, me dijo, que se ponen todos en una órbita diciendo que la necesitan o no…”, arrancó la conductora al frente de La Mañana con Moria (El Trece).

Moria fue por más y resaltó el atractivo de la cita: “Bueno, yo sí la necesito y me encanta. Va a estar conmigo desayunando la señora María Eugenia Suárez. Esa cara, ese rostro angelical, esa personalidad increíble que por eso es señora, además de ser actriz y estupenda en todo lo que hace. Por algo es que tiene en vilo a todo el país”. Mientras la pantalla detrás de ella anunciaba la esperada fecha, este lunes 17 de noviembre, la conductora destacó la expectativa multiplicada: “Por eso, ayer como no fue a ningún lado todos los lugares que no la tuvieron midieron más que nunca, ¡mirá si será importante la mina que no está y hablando de ella hace rating!”

La actriz arribará al estudio de Moria Casán el lunes 17 de noviembre (Instagram)

La diva aprovechó, fiel a su estilo filoso y generoso, para dedicarle a la actriz una bienvenida a lo grande: “Bienvenida, la China, vas a estar acá conmigo, solita. Así que te voy a preguntar de todo. Quiero saber ese amor que los circunda, qué los envolvió, cómo nació, todo… Porque es un amor que ganó en esta pareja”. Así anticipó la entrevista en la que promete abordar sin restricciones tanto la actualidad profesional como los aspectos más íntimos de la vida de Suárez, en un mano a mano que rápidamente se volvió cita impostergable para la audiencia.

La confirmación del estreno televisivo de la China volvió a estremecer las redes y también reavivó la tensión con el mundo del streaming, que desde Luzu hasta Olga, pasando por el ciclo de Mario Pergolini, una de las posibilidades que se barajaban en la previa. El propio conductor, siempre listo para actuar como comentarista y mover el termómetro mediático, no perdió oportunidad de bromear junto a su equipo sobre el juego de pases en los programas top y la competencia feroz por captar a las figuras del momento.

En medio del revuelo en el mundo del streaming, Mario Pergolini se refirió a las versiones que indicaba que iba a entrevistar a la China Suárez (Otro Día Perdido - El Trece)

La cuenta regresiva para el mano a mano de la actriz con la One ya está en marcha y la pantalla de El Trece se prepara para convertirse en escenario de una de las entrevistas más esperadas del año. La nueva era del espectáculo argentino, con el rating dividiéndose entre streaming y televisión tradicional, encuentra a la China en el centro de la escena, entre polémicas, expectativas y la promesa de un desayuno que puede convertirse en el momento más visto del mes.