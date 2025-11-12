Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Silvio Soldán fue distinguido en la Legislatura por sus 90 años

El Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario elegido para rendir homenaje a Silvio Soldán con motivo de su 90° aniversario. El acto reunió a familiares, amigos y referentes del tango, e incluyó la entrega de una distinción institucional que puso en valor la extensa trayectoria del conductor, locutor y autor, cuya influencia atraviesa generaciones.

La ceremonia fue impulsada por la diputada Sandra Rey, autora del proyecto de reconocimiento, y contó con la presencia del propio Soldán, quien recibió la distinción de manos de las autoridades legislativas. Rey abrió el evento con palabras de reconocimiento: “Es un honor abrir las puertas de la Legislatura para celebrar la carrera de un verdadero pilar de los medios en Argentina. Su huella en la cultura popular es imborrable”. La legisladora subrayó que los tres ejes de la carrera del homenajeado son el tango, la música y el entretenimiento popular, y concluyó su intervención dirigiéndose a Soldán: “El gran valor sos vos, Silvio”.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires homenajea a Silvio Soldán por su 90° aniversario y su aporte a la cultura popular (LegisCABA/Laura Palmiotti)

El presidente de la Academia Nacional del Tango, Gabriel Soria, también participó del acto y destacó la vigencia y el aporte del animador: “Silvio sigue contando su historia todos los días. Estas cosas nos hacen muy bien y son las que tenemos que celebrar todos los días, que es el agradecimiento”. Soria remarcó el lugar central que ocupa el conductor en la memoria colectiva de los argentinos y en la historia del tango.

El acto, impulsado por la diputada Sandra Rey, destaca la influencia de Silvio Soldán en el entretenimiento y la música argentina

Silvio Soldán agradece el reconocimiento con humor y emoción, compartiendo anécdotas y saludos a sus seres queridos.

Durante el homenaje, Soldán tomó la palabra para agradecer a la diputada Rey, a la Legislatura y a los presentes. Con su característico humor, dialogó con los invitados, mencionó a su hijo entre los asistentes y compartió anécdotas sobre su carrera y sus afectos. “Muchas gracias por esto. Cuando le di un abrazo a la diputada recién pensé: ‘Se ha formado una pareja’”, expresó entre risas, generando un clima distendido y emotivo. El conductor también se dirigió a los presentes para asegurarse de que todos los comentarios hacia su persona hubieran sido positivos, y saludó especialmente a amigos y colaboradores.

"Su huella en la cultura popular es imborrable. El gran valor sos vos, Silvio”, subrayó la legisladora

El recorrido profesional de Silvio Soldán abarca más de seis décadas. Nacido en Colonia Belgrano el 26 de marzo de 1935, inició su carrera como locutor de radio antes de dar el salto a la televisión. Entre 1970 y 1979 condujo el show musical El special, y en 1972 comenzó a liderar Feliz Domingo, ciclo que se mantuvo al aire hasta 1993 y que lo consagró como referente de la pantalla chica.

Silvio Soldán recibe una distinción institucional que reconoce más de seis décadas de trayectoria en radio, televisión y tango

El homenaje a Silvio Soldán reunió a familiares, amigos y referentes del tango en el Salón San Martín de la Legislatura porteña. El músico Pipo Cipolatti fue parte del evento

Ese mismo año, Soldán asumió la conducción de “Grandes valores del tango”, programa por el que desfilaron las figuras más representativas del género y que condujo hasta 1992. Más adelante, estuvo al frente de los sorteos de Telekino por Canal 9 (1992-2004), “Aguante Tango” en Canal 26 (2008-2010) y “Volver pregunta” en distintas temporadas entre 2010 y 2016. En 2024, incursionó en el streaming con “Berretín” por Instagram. Su labor fue reconocida con varios Premios Martín Fierro y el Premio Kónex al mérito como locutor en 1981. Además, participó en cine como actor y voz en off, y compuso letras de tangos como “Hoy la he visto pasar a María” y “Sabor de adiós”.

El ambiente del homenaje estuvo marcado por la música y la emoción. El ingreso de Soldán al recinto se realizó al ritmo de la recordada melodía del segmento “El cofre de la felicidad”, emblema de Feliz Domingo. La placa entregada al conductor lleva la inscripción: “La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires extiende la presente distinción en reconocimiento a la trayectoria artística del Sr. Silvio Soldán, locutor y presentador”. Entre los invitados se encontraban figuras del tango, músicos y amigos personales, quienes compartieron la celebración en un clima festivo y de reconocimiento.

Crédito: LegisCABA/Laura Palmiotti